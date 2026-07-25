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Экскурсии в Архызе

Найдено 32 экскурсии в Архызе, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в Архызе
Конные прогулки
3 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в Архызе
Прогуляться по ущелью верхом и сделать фото с видом на гору София
Начало: На Софийской поляне Архыза (поляна Таулу)
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
4000 ₽ за человека
Из Архыза - к Дуккинским озёрам на внедорожнике
Пешая
Джиппинг
На машине
7.5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Из Архыза - к Дуккинским озёрам на внедорожнике
Провести день среди хвойных лесов, бирюзовых озёр и горных пейзажей Северного Кавказа
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 12 190 ₽ за всё до 30 чел.
Джиппинг к Белому водопаду Архыза
Джиппинг
На машине
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Джиппинг к Белому водопаду Архыза
Драйвовое путешествие по горным дорогам и руслу реки
Начало: У Конного двора на Софийской поляне
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Из Архыза - на Софийские водопады
Джиппинг
На машине
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Архыза - на Софийские водопады
Мощные потоки воды, зелёные леса, свежий воздух и спокойная атмосфера
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
На квадроциклах - к Белому водопаду Архыза
Джиппинг
На квадроциклах
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
На квадроциклах - к Белому водопаду Архыза
Путешествие по бездорожью среди гор Кавказа
Начало: На Софийской поляне Архыза
Завтра в 10:00
10 авг в 13:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Конная прогулка по Архызу
Конные прогулки
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
Конная прогулка по Архызу
Вдоль реки Большой Зеленчук и с подъёмом на гору Тюбеле
Начало: На центральной площади Архыза
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за человека
«Жемчужина Кавказа»: вечерний релакс в термах
На машине
7 часов
1 отзыв
Групповая
«Жемчужина Кавказа»: вечерний релакс в термах
Закат, горы и горячие источники - из Архыза
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00, 10:00 и 14:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
8000 ₽ за человека
Конная прогулка к слиянию рек Архыз и Псыш от Софийской поляны
Конные прогулки
2.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка к слиянию рек Архыз и Псыш от Софийской поляны
Исследовать лес и горы Архыза верхом на карачаевских лошадях
Начало: На Софийской поляне
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
5000 ₽ за человека
К Софийским озёрам на карачаевских лошадях
Конные прогулки
9 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
К Софийским озёрам на карачаевских лошадях
Отправляйтесь в захватывающее путешествие верхом через Софийское ущелье. Откройте для себя красоту ледниковых озёр и горных пейзажей
Начало: На Софийской поляне
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
15 000 ₽ за человека
Трансфер из Архыза до астрофизической обсерватории РАН и обратно
Джиппинг
На машине
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из Архыза до астрофизической обсерватории РАН и обратно
Отправиться к звёздам, далёким планетам и неизведанным мирам
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 17 000 ₽ за всё до 10 чел.
Конная прогулка по окрестностям Архыза
Конные прогулки
1 час
1 отзыв
Групповая
до 16 чел.
Конная прогулка по окрестностям Архыза
С видами на Кавказские горы и хвойные леса
Начало: У конюшни
Расписание: ежедневно в 10:00
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
4300 ₽ за человека
Конная прогулка на смотровую площадку в Архызе
Конные прогулки
2 часа
2 отзыва
Групповая
до 16 чел.
Конная прогулка на смотровую площадку в Архызе
Отправиться верхом навстречу горам среди хвойных лесов
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 09:00
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
7000 ₽ за человека
Поездка к перевалу Пхия - из Архыза
На машине
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Поездка к перевалу Пхия - из Архыза
Ледники, альпийские луга и панорамы Западного Кавказа
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 30 чел.
В Архыз из Пятигорска: «Романтик», аланское городище, канатная дорога
На автобусе
Канатная дорога
12 часов
8 отзывов
Групповая
В Архыз из Пятигорска: «Романтик», аланское городище, канатная дорога
Начало: Проспект Кирова, 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
15 авг в 06:30
22 авг в 06:30
3200 ₽ за человека
Архыз на квадроциклах: ферма альпак, Баритовая пещера и смотровая площадка
На квадроциклах
1 час
1 отзыв
Мини-группа
до 2 чел.
Архыз на квадроциклах: ферма альпак, Баритовая пещера и смотровая площадка
Начало: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н,...
Расписание: Каждый день с 09:00 до 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Джипинг из Архыза на перевал Пхия
Джиппинг
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Джипинг из Архыза на перевал Пхия
Время для удовольствия и красивых видов
Начало: На Софийской поляне
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от 7000 ₽ за всё до 6 чел.
Из Архыза к леднику: джип-тур в Марухское ущелье
Джиппинг
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Архыза к леднику: джип-тур в Марухское ущелье
По видовому внедорожному маршруту - мимо горных озёр, рек и ледников
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Архыз на квадроциклах
На квадроциклах
1 час
Индивидуальная
до 2 чел.
Архыз на квадроциклах
Ощутить свободу, скорость и горный воздух - приключение в сердце Кавказа
Начало: У Софийской поляны
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 7000 ₽ за всё до 2 чел.
Автопешеходный треккинг из Архыза к водопаду на реке Белой
Пешая
Джиппинг
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопешеходный треккинг из Архыза к водопаду на реке Белой
На внедорожниках и пешком к хвойным тропам, каменным каньонам и живому шуму реки
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Треккинг к Белому водопаду
Пешая
4.5 часа
Индивидуальная
Треккинг к Белому водопаду
Пеший маршрут по горам, лесам и смотровым точкам Архыза
Начало: По месту проживания в пос. Архыз
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 30 чел.
Конная прогулка в Архызе на Софийской поляне
Конные прогулки
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка в Архызе на Софийской поляне
Подружиться с лошадьми и насладиться пейзажами Тебердинского заповедника
Начало: Софийская поляна Архыза
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
3000 ₽ за человека
Джипинг из Архыза в Софийское ущелье золотой осенью
Джиппинг
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Джипинг из Архыза в Софийское ущелье золотой осенью
Ощутить драйв на грунтовых и каменистых дорогах, сделать яркие фото и видео
Начало: Софийская поляна
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Экскурсия на Нижне-Архызское городище и в астрономический центр
Джиппинг
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия на Нижне-Архызское городище и в астрономический центр
Индивидуальная поездка для любителей истории и астрономии. Посетите древние храмы и крупнейший астрономический центр России
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 36 500 ₽ за всё до 5 чел.
Заброска на Софийские водопады - из Архыза
Джиппинг
На машине
Конные прогулки
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Заброска на Софийские водопады - из Архыза
Я организую трансфер, а вы самостоятельно подниметесь к ледниковым водопадам и альпийским лугам
11 авг в 11:30
12 авг в 09:30
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка к водопаду Тамара в Архызе
Джиппинг
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка к водопаду Тамара в Архызе
Для тех, кто ищет красоту без сложных маршрутов
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 24 000 ₽ за всё до 6 чел.
Архыз: Гумбаши, Шоанинский храм и горнолыжный курорт (из Кисловодска)
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Архыз: Гумбаши, Шоанинский храм и горнолыжный курорт (из Кисловодска)
Начало: Ваше место проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие в Архыз: Гумбаши, Шоанинский храм, хребет Мицешта
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Архыз: Гумбаши, Шоанинский храм, хребет Мицешта
Архыз манит своими величественными горами и древними храмами. Это уникальное путешествие запомнится вам надолго
Начало: Ваш адрес в Железноводске или Ессентуках
Расписание: По договоренности
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная поездка в Архыз: курорт «Романтик», обсерватория, храм
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная поездка в Архыз: курорт «Романтик», обсерватория, храм
Начало: Ваше место жительства в Кисловодске
Расписание: В будни c 7:00
25 200 ₽ за всё до 6 чел.
Тур на квадроциклах к Белому водопаду в Архызе
На квадроциклах
3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Тур на квадроциклах к Белому водопаду в Архызе
Начало: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н,...
Расписание: Каждый день в 11:00 и в 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
11 000 ₽ за человека
Индивидуальная поездка в Архыз: Гумбаши, древне-аланский храм и городище
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная поездка в Архыз: Гумбаши, древне-аланский храм и городище
Начало: Ваше место жительства в Ессентуках
Расписание: Ежедневно в 7:00
27 200 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Из Архыза - к Дуккинским озёрам на внедорожнике
организовали четко, созванивались предварительно, все уточняли. Забрали из отеля и доставили до правильного места старта, по дороге рассказали о местах, о быте, дали советы по текущему маршруту и куда еще съездить самим. По времени все было по плану. спасибо
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организовали четко, созванивались предварительно, все уточняли. Забрали из отеля и доставили до правильного места старта, по+2
организовали четко, созванивались предварительно, все уточняли. Забрали из отеля и доставили до правильного места старта, по
организовали четко, созванивались предварительно, все уточняли. Забрали из отеля и доставили до правильного места старта, по
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В
Конная прогулка по Архызу
Гид Ибрагим провёл отличную экскурсию, получила море эмоций Приеду ещё раз
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Т
Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в Архызе
Прогулка нам очень понравилась, несмотря на первый опыт управления лошадьми. Кони очень умные, ухоженные, сильные. Маршрут живописный и гид постоянно проверял, что все под контролем. Рекомендуем! Фото прилагаем
Прогулка нам очень понравилась, несмотря на первый опыт управления лошадьми. Кони очень умные, ухоженные, сильные. Маршрут
Прогулка нам очень понравилась, несмотря на первый опыт управления лошадьми. Кони очень умные, ухоженные, сильные. Маршрут
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с
Из Архыза - к Дуккинским озёрам на внедорожнике
Огромное спасибо Гиду, очень комфортно довез до места, интересно рассказал про местность и быт, в целом остались самые приятные впечатления, Места невероятно красивые, всем рекомендую!
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Наталья
Из Архыза - на Софийские водопады
Всем добрый день!
Экскурсия очень понравилась!
Было интересно, весело, ярко!
Ребята - гиды (Ибрагим и Умар) организованные, приехали вовремя, вели машины безопасно, несмотря
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на сложный маршрут, рассказали про местность, сделали нашей группе красивые фото и видео, подарили потрясающие впечатления при проезде через реку.
Мы благодарны!!!

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А
Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в Архызе
Нам очень понравилась прогулка. Валерия прекрасный инструктор и очень приятная девушка.
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А
Из Архыза - к Дуккинским озёрам на внедорожнике
прекрасная экскурсия! отличные виды! очень повезло с погодой! Безумно красивая природа! вежливый и грамотный водитель Ахмад дал необходимые советы и скрасил дорогу историями из жизни Архыза. Все очень понравилось! Рекомендую!
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П
Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в Архызе
Экскурсия очень классная, остались под большим впечатлением! Лошади ухоженные, инструктор очень приятная девушка, маршрут был невероятно красивый! Буду рекомендовать друзьям и сама надеюсь еще вернуться и покататься по другим маршрутам)
Экскурсия очень классная, остались под большим впечатлением! Лошади ухоженные, инструктор очень приятная девушка, маршрут был невероятно
Экскурсия очень классная, остались под большим впечатлением! Лошади ухоженные, инструктор очень приятная девушка, маршрут был невероятно
Экскурсия очень классная, остались под большим впечатлением! Лошади ухоженные, инструктор очень приятная девушка, маршрут был невероятно
Экскурсия очень классная, остались под большим впечатлением! Лошади ухоженные, инструктор очень приятная девушка, маршрут был невероятно
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С
На квадроциклах - к Белому водопаду Архыза
Поездка к водопаду Белый на квадрогигантах — это лучший экстремальный тур, где мы были! Мощнейшая техника, крутой маршрут через лес и потрясающий финал у красивого водопада. Обязательно к посещению!
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Людмила
Трансфер из Архыза до астрофизической обсерватории РАН и обратно
Спасибо. Экскурсия познавательная. Ездили с внуками, им было интересно.
Спасибо. Экскурсия познавательная. Ездили с внуками, им было интересно.
Спасибо. Экскурсия познавательная. Ездили с внуками, им было интересно.
Спасибо. Экскурсия познавательная. Ездили с внуками, им было интересно.
Спасибо. Экскурсия познавательная. Ездили с внуками, им было интересно.
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Всего 39 отзывов в Архызе

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Ответы на вопросы от путешественников по Архызу

Самые популярные экскурсии в Архызе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в Архызе;
  2. Из Архыза - к Дуккинским озёрам на внедорожнике;
  3. Джиппинг к Белому водопаду Архыза;
  4. Из Архыза - на Софийские водопады;
  5. На квадроциклах - к Белому водопаду Архыза.
Что посмотреть в Архызе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Перевал Гум-Баши;
  2. Аланское городище.
Сколько стоит экскурсия по Архызу в августе 2026
Сейчас в Архызе можно забронировать 32 экскурсии от 3000 до 36 500. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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