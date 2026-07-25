Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в Архызе
Прогуляться по ущелью верхом и сделать фото с видом на гору София
Начало: На Софийской поляне Архыза (поляна Таулу)
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
Из Архыза - к Дуккинским озёрам на внедорожнике
Провести день среди хвойных лесов, бирюзовых озёр и горных пейзажей Северного Кавказа
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 12 190 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Джиппинг к Белому водопаду Архыза
Драйвовое путешествие по горным дорогам и руслу реки
Начало: У Конного двора на Софийской поляне
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Архыза - на Софийские водопады
Мощные потоки воды, зелёные леса, свежий воздух и спокойная атмосфера
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На квадроциклах - к Белому водопаду Архыза
Путешествие по бездорожью среди гор Кавказа
Начало: На Софийской поляне Архыза
Завтра в 10:00
10 авг в 13:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Конная прогулка по Архызу
Вдоль реки Большой Зеленчук и с подъёмом на гору Тюбеле
Начало: На центральной площади Архыза
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за человека
Групповая
«Жемчужина Кавказа»: вечерний релакс в термах
Закат, горы и горячие источники - из Архыза
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00, 10:00 и 14:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
8000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка к слиянию рек Архыз и Псыш от Софийской поляны
Исследовать лес и горы Архыза верхом на карачаевских лошадях
Начало: На Софийской поляне
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
К Софийским озёрам на карачаевских лошадях
Отправляйтесь в захватывающее путешествие верхом через Софийское ущелье. Откройте для себя красоту ледниковых озёр и горных пейзажей
Начало: На Софийской поляне
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
15 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из Архыза до астрофизической обсерватории РАН и обратно
Отправиться к звёздам, далёким планетам и неизведанным мирам
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 17 000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 16 чел.
Конная прогулка по окрестностям Архыза
С видами на Кавказские горы и хвойные леса
Начало: У конюшни
Расписание: ежедневно в 10:00
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
4300 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
Конная прогулка на смотровую площадку в Архызе
Отправиться верхом навстречу горам среди хвойных лесов
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 09:00
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
7000 ₽ за человека
Индивидуальная
Поездка к перевалу Пхия - из Архыза
Ледники, альпийские луга и панорамы Западного Кавказа
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 30 чел.
Групповая
В Архыз из Пятигорска: «Романтик», аланское городище, канатная дорога
Начало: Проспект Кирова, 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
15 авг в 06:30
22 авг в 06:30
3200 ₽ за человека
Мини-группа
до 2 чел.
Архыз на квадроциклах: ферма альпак, Баритовая пещера и смотровая площадка
Начало: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н,...
Расписание: Каждый день с 09:00 до 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Джипинг из Архыза на перевал Пхия
Время для удовольствия и красивых видов
Начало: На Софийской поляне
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от 7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Архыза к леднику: джип-тур в Марухское ущелье
По видовому внедорожному маршруту - мимо горных озёр, рек и ледников
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Архыз на квадроциклах
Ощутить свободу, скорость и горный воздух - приключение в сердце Кавказа
Начало: У Софийской поляны
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 7000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопешеходный треккинг из Архыза к водопаду на реке Белой
На внедорожниках и пешком к хвойным тропам, каменным каньонам и живому шуму реки
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Треккинг к Белому водопаду
Пеший маршрут по горам, лесам и смотровым точкам Архыза
Начало: По месту проживания в пос. Архыз
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 30 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка в Архызе на Софийской поляне
Подружиться с лошадьми и насладиться пейзажами Тебердинского заповедника
Начало: Софийская поляна Архыза
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Джипинг из Архыза в Софийское ущелье золотой осенью
Ощутить драйв на грунтовых и каменистых дорогах, сделать яркие фото и видео
Начало: Софийская поляна
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия на Нижне-Архызское городище и в астрономический центр
Индивидуальная поездка для любителей истории и астрономии. Посетите древние храмы и крупнейший астрономический центр России
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 36 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Заброска на Софийские водопады - из Архыза
Я организую трансфер, а вы самостоятельно подниметесь к ледниковым водопадам и альпийским лугам
11 авг в 11:30
12 авг в 09:30
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка к водопаду Тамара в Архызе
Для тех, кто ищет красоту без сложных маршрутов
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 24 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Архыз: Гумбаши, Шоанинский храм и горнолыжный курорт (из Кисловодска)
Начало: Ваше место проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Архыз: Гумбаши, Шоанинский храм, хребет Мицешта
Архыз манит своими величественными горами и древними храмами. Это уникальное путешествие запомнится вам надолго
Начало: Ваш адрес в Железноводске или Ессентуках
Расписание: По договоренности
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная поездка в Архыз: курорт «Романтик», обсерватория, храм
Начало: Ваше место жительства в Кисловодске
Расписание: В будни c 7:00
25 200 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Тур на квадроциклах к Белому водопаду в Архызе
Начало: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н,...
Расписание: Каждый день в 11:00 и в 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
11 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная поездка в Архыз: Гумбаши, древне-аланский храм и городище
Начало: Ваше место жительства в Ессентуках
Расписание: Ежедневно в 7:00
27 200 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
организовали четко, созванивались предварительно, все уточняли. Забрали из отеля и доставили до правильного места старта, по дороге рассказали о местах, о быте, дали советы по текущему маршруту и куда еще съездить самим. По времени все было по плану. спасибо
+2
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В
Гид Ибрагим провёл отличную экскурсию, получила море эмоций Приеду ещё раз
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Т
Прогулка нам очень понравилась, несмотря на первый опыт управления лошадьми. Кони очень умные, ухоженные, сильные. Маршрут живописный и гид постоянно проверял, что все под контролем. Рекомендуем! Фото прилагаем
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с
Огромное спасибо Гиду, очень комфортно довез до места, интересно рассказал про местность и быт, в целом остались самые приятные впечатления, Места невероятно красивые, всем рекомендую!
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Всем добрый день!
Экскурсия очень понравилась!
Было интересно, весело, ярко!
Ребята - гиды (Ибрагим и Умар) организованные, приехали вовремя, вели машины безопасно, несмотря
Экскурсия очень понравилась!
Было интересно, весело, ярко!
Ребята - гиды (Ибрагим и Умар) организованные, приехали вовремя, вели машины безопасно, несмотря
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А
Нам очень понравилась прогулка. Валерия прекрасный инструктор и очень приятная девушка.
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А
прекрасная экскурсия! отличные виды! очень повезло с погодой! Безумно красивая природа! вежливый и грамотный водитель Ахмад дал необходимые советы и скрасил дорогу историями из жизни Архыза. Все очень понравилось! Рекомендую!
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П
Экскурсия очень классная, остались под большим впечатлением! Лошади ухоженные, инструктор очень приятная девушка, маршрут был невероятно красивый! Буду рекомендовать друзьям и сама надеюсь еще вернуться и покататься по другим маршрутам)
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С
Поездка к водопаду Белый на квадрогигантах — это лучший экстремальный тур, где мы были! Мощнейшая техника, крутой маршрут через лес и потрясающий финал у красивого водопада. Обязательно к посещению!
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Спасибо. Экскурсия познавательная. Ездили с внуками, им было интересно.
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Всего 39 отзывов в Архызе
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Ответы на вопросы от путешественников по Архызу
Самые популярные экскурсии в Архызе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Архызе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Архызу в августе 2026
Сейчас в Архызе можно забронировать 32 экскурсии от 3000 до 36 500. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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