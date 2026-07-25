Е Евгений

организовали четко, созванивались предварительно, все уточняли. Забрали из отеля и доставили до правильного места старта, по дороге рассказали о местах, о быте, дали советы по текущему маршруту и куда еще съездить самим. По времени все было по плану. спасибо

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