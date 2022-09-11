Все экскурсии в Архызе, билеты и развлечения
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Архызе на 2022 год, 15 ⭐ отзывов, цены от 46000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
1 чел.
По популярности
Авторский тур
до 10 чел.
Большая Страна
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по осеннему Кавказу
Экскурсионный тур «Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по осеннему Кавказу» на 8 дней
г. Минеральные Воды
24 сен
1 окт
8 окт
15 окт
от 56 360₽ за 1 человека
Авторский тур
до 10 чел.
Большая Страна
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу
Экскурсионный тур «Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу» на 8 дней
г. Минеральные Воды
5 ноя
12 ноя
19 ноя
26 ноя
от 56 360₽ за 1 человека
Авторский тур
до 14 чел.
Большая Страна
Осенние красоты Северного Кавказа
Нас ждут осенние красоты Кавказских Минеральных Вод, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
г. Минеральные Воды
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
46 000₽ за 1 человека
Авторский тур
до 14 чел.
Большая Страна
Эко-тропами Теберды. Конный тур
Лучший вариант отдыха для начинающих конных всадников
г. Минеральные Воды
24 сен
1 окт
8 окт
15 окт
66 100₽ за 1 человека
Авторский тур
до 10 чел.
Большая Страна
Калейдоскоп времён. Историко-экскурсионный тур по Кавказу
Экскурсионный тур «Калейдоскоп времён. Историко-экскурсионный тур по Кавказу» на 8 дней
г. Минеральные Воды
13 авг
20 авг
27 авг
от 56 360₽ за 1 человека
Последние отзывы «Экскурсии по Архызу»
- ННаталья11 сентября 2022Наш самолёт опоздал на 2 часа, нас все равно встретили, отвезли в гостиницу, хороший номер. На месте в Готцатле нас уже ждали, после продолжительного пути вкусно накормили, напоили, спать уложили))). На месте и в горах проблем никаких не было. Все отлично. На обратном пути также всех развезли по назначению. Очень довольны.
- ЕЕлена7 сентября 2022уже не первый раз пользуюсь услугами организатора… выше всяких похвал! тур бронировала буквально перед выездом. всё удалось оформить и оплатить буквально за пару часов. информационная поддержка на высоте. любой вопрос решается быстро. спасибо!