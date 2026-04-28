Вас ждут тишина и спокойствие Софийской поляны, великолепие Кавказских гор, чистый воздух соснового леса. А ещё вы ощутите свободу движения и единение с лошадью! Мы сделаём всё, чтобы опыт общения с животными был приятным и вы почувствовали себя настоящим всадником или всадницей.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Перед прогулкой мы проведём инструктаж, после чего вы отправитесь на маршрут с опытным инструктором. Карачаевские лошади покатают вас по архызской части Тебердинского заповедника, провезут через лес. С территории Софийской поляны вы увидите горы. А на некоторых точках маршрута можно остановиться и сделать фото.

Вы узнаете, почему лошади этой породы ценятся в республике и где они обитают в разное время года. И какие особенности строения позволили им когда-то подняться на Эльбрус.

Ограничения:

Путешественник в алкогольном или наркотическом опьянении не допускается к конной прогулке и снимается с маршрута

К прогулке не допускаются беременные женщины, дети младше 3 лет, а также несовершеннолетние без сопровождения взрослых

Дети старше 12 лет могут быть допущены, если занимаются верховой ездой и имеют достаточный опыт управления лошадью (при согласии родителей)

Максимальный вес всадника — 120 кг

Организационные детали

Дополнительно вы можете заказать трансфер от вашего отеля или домика в Архызе или от Горнолыжного курорта (детали обсудите в переписке с гидом)

В тайминг прогулки включено время проведения инструктажа верхом на коне и обучение (а также время на фотографирование)

Лошадей можно угостить яблоками и морковкой

На прогулке вас будет сопровождать опытный инструктор из нашей команды

Форма одежды