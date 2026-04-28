Вас ждут тишина и спокойствие Софийской поляны, великолепие Кавказских гор, чистый воздух соснового леса.
А ещё вы ощутите свободу движения и единение с лошадью! Мы сделаём всё, чтобы опыт общения с животными был приятным и вы почувствовали себя настоящим всадником или всадницей.
А ещё вы ощутите свободу движения и единение с лошадью! Мы сделаём всё, чтобы опыт общения с животными был приятным и вы почувствовали себя настоящим всадником или всадницей.
Описание экскурсии
Перед прогулкой мы проведём инструктаж, после чего вы отправитесь на маршрут с опытным инструктором. Карачаевские лошади покатают вас по архызской части Тебердинского заповедника, провезут через лес. С территории Софийской поляны вы увидите горы. А на некоторых точках маршрута можно остановиться и сделать фото.
Вы узнаете, почему лошади этой породы ценятся в республике и где они обитают в разное время года. И какие особенности строения позволили им когда-то подняться на Эльбрус.
Ограничения:
- Путешественник в алкогольном или наркотическом опьянении не допускается к конной прогулке и снимается с маршрута
- К прогулке не допускаются беременные женщины, дети младше 3 лет, а также несовершеннолетние без сопровождения взрослых
- Дети старше 12 лет могут быть допущены, если занимаются верховой ездой и имеют достаточный опыт управления лошадью (при согласии родителей)
- Максимальный вес всадника — 120 кг
Организационные детали
- Дополнительно вы можете заказать трансфер от вашего отеля или домика в Архызе или от Горнолыжного курорта (детали обсудите в переписке с гидом)
- В тайминг прогулки включено время проведения инструктажа верхом на коне и обучение (а также время на фотографирование)
- Лошадей можно угостить яблоками и морковкой
- На прогулке вас будет сопровождать опытный инструктор из нашей команды
Форма одежды
- Удобные штаны (в шортах нельзя)
- Головной убор
- Не очень массивные кроссовки, ботинки или сапоги, чтобы обувь помещалась в стремена (щиколотки должны быть закрыты)
ежедневно в 11:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Софийская поляна Архыза
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 156 туристов
Я инструктор конного туризма и представляю команду гидов и инструкторов-проводников. Вместе мы организуем и сами проводим конные туры и прогулки в Архызе. В этой сфере работаем с 2019 года и оказываем услуги на профессиональном уровне: рассказываем о лошадях карачаевской породы, учим езде. Я всей душой люблю лошадей и с радостью поделюсь частичкой любви к этим благородным животным с вами!
Похожие экскурсии на «Конная прогулка в Архызе на Софийской поляне»
Индивидуальная
до 10 чел.
Джиппинг к Белому водопаду Архыза
Драйвовое путешествие по горным дорогам и руслу реки
Начало: У Конного двора на Софийской поляне
Завтра в 10:00
1 мая в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка к слиянию рек Архыз и Псыш от Софийской поляны
Исследовать лес и горы Архыза верхом на карачаевских лошадях
Начало: На Софийской поляне
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
30 апр в 11:00
5000 ₽ за человека
Групповая
В Архыз из Пятигорска: «Романтик», аланское городище, канатная дорога
Начало: Проспект Кирова, 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
3200 ₽ за человека
Мини-группа
до 2 чел.
Архыз на квадроциклах: ферма альпак, Баритовая пещера и смотровая площадка
Начало: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н,...
Расписание: Каждый день с 09:00 до 17:00
5500 ₽ за человека
3000 ₽ за человека