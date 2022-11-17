Рождественский тур на курорт Архыз

Новогодний тур в Архызе
5
3 отзыва
Приглашаем вас отпраздновать Рождество в настоящей зимней сказке и влиться в активный горнолыжный отдых в компании единомышленников! Здесь нас ждут снежные склоны, хвойные ветви, чистый морозный воздух и нужная порция адреналина. Мы продумали программу так, чтобы присоединиться мог участник с любым опытом катания.

При желании для новичков будет проведено обучение, а бывалые смогут сразу отправиться на более крутые склоны.

А также: устроим день отдыха с экскурсией на джипах к Белым водопадам и насладимся зажигательной вечеринкой с пряным глинтвейном.
Рождественский тур на курорт Архыз
Рождественский тур на курорт Архыз
Рождественский тур на курорт Архыз
Рождественский тур на курорт Архыз
Рождественский тур на курорт Архыз
Рождественский тур на курорт Архыз
Рождественский тур на курорт Архыз
Рождественский тур на курорт Архыз
Рождественский тур на курорт Архыз
Рождественский тур на курорт Архыз
Рождественский тур на курорт Архыз
Рождественский тур на курорт Архыз
Рождественский тур на курорт Архыз
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает:

Снег и драйв
Снег и драйв
Ощутим неподдельную радость от катания и красоты окружающих пейзажей
Апре-ски с банькой
Апре-ски с банькой
Восстановим мышцы после активного дня в горячей баньке с ароматным паром
Приятная компания
Приятная компания
Нас ждут вечерний DJ-set у бассейна и глинтвейн-вечеринка
На джипах к водопадам
На джипах к водопадам
Отправимся на экскурсию к Белым водопадам, где сделаем отличные снимки
Новые навыки
Новые навыки
Встанем на сноуборд и лыжи или просто улучшим свою технику катания
Домик в лесу
Домик в лесу
Будем жить в уютном отеле, добавляющем красок нашему путешествию

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Минеральных Водах, трансфер в Архыз, знакомство

Встречаемся в Минеральных Водах, прилететь нужно до 12:00, и едем в Архыз.

Заселяемся в отель, знакомимся, оформляем ски-пассы и подбираем снаряжение.

Организатор сопровождает вас на всей протяжённости тура, помогает с выбором снаряжения и покупает для вас ски-пасс без очередей.

Встреча в Минеральных Водах, трансфер в Архыз, знакомствоВстреча в Минеральных Водах, трансфер в Архыз, знакомствоВстреча в Минеральных Водах, трансфер в Архыз, знакомство
2 день

Знакомство с курортом, катаемся и наслаждаемся

Завтракаем и едем кататься на лыжах, сноуборде, впитываем горный воздух, вдохновляемся видами и наполняемся гармонией природы.

Вечером нас ждет Dj-set у бассейна.

Знакомство с курортом, катаемся и наслаждаемсяЗнакомство с курортом, катаемся и наслаждаемсяЗнакомство с курортом, катаемся и наслаждаемся
3 день

Катаемся, наслаждаемся и оттачиваем навыки

9:00 Завтракаем и отправляемся на горнолыжный склоны, весь день наслаждаемся моментом.

А ещё в этот день мы устроим вечеринку с красивой музыкой и глинтвейном с невероятными видами гор.

Вечером нас ждёт баня и расслабление.

Катаемся, наслаждаемся и оттачиваем навыкиКатаемся, наслаждаемся и оттачиваем навыкиКатаемся, наслаждаемся и оттачиваем навыки
4 день

День отдыха и экскурсии

Завтракаем и желающие могут поехать покататься на склон, а с остальными гостями отправляемся за новыми впечатлениями на экскурсию к Белым водопадам.

На джипах нас привезут в прекрасные места. Насладимся красотой природы, погуляем по таинственному лесу и наполнимся энергией Белого водопада.

В 15:00 трансфер нас отвозит в аэропорт или на ж/д вокзал Мин. Вод, там мы, отдохнувшие и наполненные, прощаемся и уезжаем по свои городам.

День отдыха и экскурсииДень отдыха и экскурсииДень отдыха и экскурсии

Проживание

Проживать будем в уютном отеле Winterfell с открытым бассейном с видом на горы, в центре п. Архыз, в удобных и современных 2-3-местных номерах.

В базовой доступности магазины, кафе, аптеки, пункты проката.

На территории отеля бесплатный WI-FI и парковка.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Winterfell

3 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы по программе
  • Проживание в отеле при 2-3-местном размещении
  • Питание — завтраки
  • Полное сопровождение организатора на протяжении всего тура
  • Экскурсия на джипах к Белым водопадам
  • Музыкальная вечеринка с глинтвейном
  • Горнолыжная страховка
Что не входит
  • Билеты из вашего города до г. Минеральные Воды и обратно
  • Ски-пас (около 2500 р/день)
  • Прокат лыжного снаряжения (около 1100 р/комплект/день)
  • Обеды и ужины
  • Обучение катания на лыжах или сноуборде
  • Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобельё;
  • горнолыжный костюм (при необходимости можно взять в прокате);
  • шапка и тёплые перчатки;
  • балаклава или баф;
  • теплая обувь;
  • небольшой рюкзачок (от 5-15 л);
  • термос;
  • личная аптечка.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Да, в наш тур уже включена горнолыжная страховка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 ноя 2022
Сочетание энергетики Макса и природы, что окружает тебя во время тура дает полное погружение в атмосферу свободы, легкости и беззаботности от бытовых и рабочих будней! Это путешествие стало в каком то смысле перезагрузкой и возможностью забыть на время обо всем, что творится вокруг! Спасибо, от души Макс!)
Д
10 ноя 2022
Многие туристические вопросы снимаются, так как всё уже предусмотрено. Никакой головной боли с бронированием, трансферами, подбором инвентаря. Ещё и развлекательная программа есть))) И кататься научиться помогают. Действительно душевно и с любовью человек подходит к своему делу.
А
9 ноя 2022
Сплавлялись на байдарках, были в пеших походах, жили в палатках, покоряли снежные горы, и всегда возвращались наполненные эмоциями и впечатлениями. Всегда чувствуешь заботу, профессионализм и душевность ❤️
Спасибо??
То ли еще будет?

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