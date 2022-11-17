4 день

День отдыха и экскурсии

Завтракаем и желающие могут поехать покататься на склон, а с остальными гостями отправляемся за новыми впечатлениями на экскурсию к Белым водопадам.

На джипах нас привезут в прекрасные места. Насладимся красотой природы, погуляем по таинственному лесу и наполнимся энергией Белого водопада.

В 15:00 трансфер нас отвозит в аэропорт или на ж/д вокзал Мин. Вод, там мы, отдохнувшие и наполненные, прощаемся и уезжаем по свои городам.