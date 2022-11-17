При желании для новичков будет проведено обучение, а бывалые смогут сразу отправиться на более крутые склоны.
А также: устроим день отдыха с экскурсией на джипах к Белым водопадам и насладимся зажигательной вечеринкой с пряным глинтвейном.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Минеральных Водах, трансфер в Архыз, знакомство
Встречаемся в Минеральных Водах, прилететь нужно до 12:00, и едем в Архыз.
Заселяемся в отель, знакомимся, оформляем ски-пассы и подбираем снаряжение.
Организатор сопровождает вас на всей протяжённости тура, помогает с выбором снаряжения и покупает для вас ски-пасс без очередей.
Знакомство с курортом, катаемся и наслаждаемся
Завтракаем и едем кататься на лыжах, сноуборде, впитываем горный воздух, вдохновляемся видами и наполняемся гармонией природы.
Вечером нас ждет Dj-set у бассейна.
Катаемся, наслаждаемся и оттачиваем навыки
9:00 Завтракаем и отправляемся на горнолыжный склоны, весь день наслаждаемся моментом.
А ещё в этот день мы устроим вечеринку с красивой музыкой и глинтвейном с невероятными видами гор.
Вечером нас ждёт баня и расслабление.
День отдыха и экскурсии
Завтракаем и желающие могут поехать покататься на склон, а с остальными гостями отправляемся за новыми впечатлениями на экскурсию к Белым водопадам.
На джипах нас привезут в прекрасные места. Насладимся красотой природы, погуляем по таинственному лесу и наполнимся энергией Белого водопада.
В 15:00 трансфер нас отвозит в аэропорт или на ж/д вокзал Мин. Вод, там мы, отдохнувшие и наполненные, прощаемся и уезжаем по свои городам.
Проживание
Проживать будем в уютном отеле Winterfell с открытым бассейном с видом на горы, в центре п. Архыз, в удобных и современных 2-3-местных номерах.
В базовой доступности магазины, кафе, аптеки, пункты проката.
На территории отеля бесплатный WI-FI и парковка.
Варианты проживания
Winterfell
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Все трансферы по программе
- Проживание в отеле при 2-3-местном размещении
- Питание — завтраки
- Полное сопровождение организатора на протяжении всего тура
- Экскурсия на джипах к Белым водопадам
- Музыкальная вечеринка с глинтвейном
- Горнолыжная страховка
- Что не входит
- Билеты из вашего города до г. Минеральные Воды и обратно
- Ски-пас (около 2500 р/день)
- Прокат лыжного снаряжения (около 1100 р/комплект/день)
- Обеды и ужины
- Обучение катания на лыжах или сноуборде
- Сувениры и личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобельё;
- горнолыжный костюм (при необходимости можно взять в прокате);
- шапка и тёплые перчатки;
- балаклава или баф;
- теплая обувь;
- небольшой рюкзачок (от 5-15 л);
- термос;
- личная аптечка.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Да, в наш тур уже включена горнолыжная страховка.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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