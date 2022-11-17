Сочетание энергетики Макса и природы, что окружает тебя во время тура дает полное погружение в атмосферу свободы, легкости и беззаботности

от бытовых и рабочих будней! Это путешествие стало в каком то смысле перезагрузкой и возможностью забыть на время обо всем, что творится вокруг! Спасибо, от души Макс!)

Д Дарья

Многие туристические вопросы снимаются, так как всё уже предусмотрено. Никакой головной боли с бронированием, трансферами, подбором инвентаря. Ещё и развлекательная программа есть))) И кататься научиться помогают. Действительно душевно и с любовью человек подходит к своему делу.