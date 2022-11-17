Джип-туры в Архызе

Найдено 3 тура в категории «Джип-туры» в Архызе, цены от 44 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архыз. SPA-тур в отеле 5
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Начало: Краснодарский край, Армавир
44 000 за человека
Рождественский тур на курорт Архыз
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождественский тур на курорт Архыз
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
48 500 за человека
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
30 июня в 10:00
4 авг в 10:00
48 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алина
    17 ноября 2022
    Рождественский тур на курорт Архыз
    Сочетание энергетики Макса и природы, что окружает тебя во время тура дает полное погружение в атмосферу свободы, легкости и беззаботности
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    от бытовых и рабочих будней! Это путешествие стало в каком то смысле перезагрузкой и возможностью забыть на время обо всем, что творится вокруг! Спасибо, от души Макс!)

  • Д
    Дарья
    10 ноября 2022
    Рождественский тур на курорт Архыз
    Многие туристические вопросы снимаются, так как всё уже предусмотрено. Никакой головной боли с бронированием, трансферами, подбором инвентаря. Ещё и развлекательная программа есть))) И кататься научиться помогают. Действительно душевно и с любовью человек подходит к своему делу.
  • А
    Адэля
    9 ноября 2022
    Рождественский тур на курорт Архыз
    Сплавлялись на байдарках, были в пеших походах, жили в палатках, покоряли снежные горы, и всегда возвращались наполненные эмоциями и впечатлениями. Всегда чувствуешь заботу, профессионализм и душевность ❤️ Спасибо?? То ли еще будет?

Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Джип-туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Архыз. SPA-тур в отеле 5
  2. Рождественский тур на курорт Архыз
  3. Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Сколько стоит тур в Архызе в июне 2024
Сейчас в Архызе в категории "Джип-туры" можно забронировать 3 тура от 44 000 до 48 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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