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Авторский тур
3 дня
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Начало: Краснодарский край, Армавир
44 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождественский тур на курорт Архыз
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
48 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
30 июня в 10:00
4 авг в 10:00
48 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлина17 ноября 2022Сочетание энергетики Макса и природы, что окружает тебя во время тура дает полное погружение в атмосферу свободы, легкости и беззаботности
- ДДарья10 ноября 2022Многие туристические вопросы снимаются, так как всё уже предусмотрено. Никакой головной боли с бронированием, трансферами, подбором инвентаря. Ещё и развлекательная программа есть))) И кататься научиться помогают. Действительно душевно и с любовью человек подходит к своему делу.
- ААдэля9 ноября 2022Сплавлялись на байдарках, были в пеших походах, жили в палатках, покоряли снежные горы, и всегда возвращались наполненные эмоциями и впечатлениями. Всегда чувствуешь заботу, профессионализм и душевность ❤️ Спасибо?? То ли еще будет?
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Джип-туры»
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