Теберда - Архыз. Горный треккинг

В этом туре вам предстоит пройти по маршруту от г

5
3 отзыва
В этом туре вам предстоит пройти по маршруту от г. Теберда до п. Архыз. Увлекательное путешествие с рюкзаками, палатками и едой с костра.

Вы познакомитесь с красотой Карачаево-Черкесской Республики, насладитесь панорамой горных хребтов и кряжей, сходите в походную баню во время дневки. А вечерами будете пить горный чай с чабрецом и делиться походными историями.
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Ближайшие даты:
30
апр
14
мая
3
сен
17
сен

Что вас ожидает 🤩

Здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни
Окунемся в атмосферу Архыза и полюбуемся его панорамами, вдохнем живительный аромат архызских сосен
Невероятные пейзажи
Невероятные пейзажи
Увидим бурлящие водопады, прозрачные реки, белые пики гор
Сырная дегустация
Сырная дегустация
Продегустируем горный сыр и попробуем вкуснейший напиток айран

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Подготовка к маршруту

Заезд в гостиницу «Кубань» города Невиномысска.

Знакомство с гидом.

Получение снаряжения и всяческих деликатесов.

Укладка рюкзаков.

Заезд. Подготовка к маршрутуЗаезд. Подготовка к маршрутуЗаезд. Подготовка к маршруту
2 день

Трансфер в город Теберда

Завтрак.

Трансфер в город Теберда.

Выход на маршрут, отработка команды «под рюкзак».

Пеший переход вверх по горной долине к перевалу Муху, 8 км.

Установка лагеря в горах.

Первая ночь под звездами.

Трансфер в город ТебердаТрансфер в город ТебердаТрансфер в город Теберда
3 день

Штурм перевала Муху. Долина реки Уллу-Марка

Ранний подъем.

Утренний моцион в горном ручье — совершаем бодрящие омовения.

Берем перевал Муху (1А, 2764 м.).

Контрольное фото на перевале.

Спуск в долину реки Уллу-Марка.

Протяженность дневного перехода 8 км.

Штурм перевала Муху. Долина реки Уллу-МаркаШтурм перевала Муху. Долина реки Уллу-МаркаШтурм перевала Муху. Долина реки Уллу-Марка
4 день

Долина реки Аксаут

Несложный поход по живописной долина реки Аксаут.

Нас приветствуют стада животных: овцы, коровы, яки и лошади.

Покупаем айран и дегустируем горный сыр.

Не расслабляемся, подъем под перевал Чегет-Чат, подход под седловину перевала, набор высоты.

Дневной переход 13 км.

Долина реки АксаутДолина реки АксаутДолина реки Аксаут
5 день

Перевал Чегет-Чат

Самый высокий перевал нашего похода — Чегет-Чат (1А, 2840 м) — сегодня подъем на его седловину.

Панорама горных хребтов и кряжей, манящая голубая даль и белоснежные ледники.

Замрите на минуту — запечатлите в памяти этот миг.

Спуск в живописную долину реки Маруха.

Разбиваем лагерь около звенящего водопада!

Вновь водные процедуры и жаркий костер.

Пьем горный чай с чабрецом и мятой, собираем землянику.

Перевал Чегет-ЧатПеревал Чегет-ЧатПеревал Чегет-Чат
6 день

Дневка

Дневка.

Ничего не делаем, отдыхаем от похода: гуляем по окрестностям, посещаем грот — место обитания человека в бронзовом веке, углубляемся в историю горного края.

Собираем хворост и устраиваем баню.

На сегодня припасено много вкусностей.

Посиделки у костра.

Вечер веселых рассказов о туристах и туризме.

ДневкаДневкаДневка
7 день

Перевал Северный Чигордали

Несложный подход к перевалу Северный Чигордали (8 км).

Перевал Северный ЧигордалиПеревал Северный ЧигордалиПеревал Северный Чигордали
8 день

Тебердинский заповедник

Сегодня идем всего 12 км — одолеете?

Треккинг на перевал Северный Чигордали (высота 2500 м над уровнем моря, без категории), спуск в долину реки Кизгыч — территория Тебердинского заповедника.

Здесь живут редкие животные — зубры.

Часто наши туристы встречают их на тропе в весенние месяцы или осенью.

Выход в Архыз.

Уютная гостиница, мягкие постели и вкусные хычины — весь поход о них мечтали!

Тебердинский заповедникТебердинский заповедникТебердинский заповедникТебердинский заповедникТебердинский заповедникТебердинский заповедник
9 день

Завтрак. Отъезд

Завтрак.

Прощание.

Отъезд.

До новых встреч!

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в г. Невинномысске – размещение в гостинице «Кубань» в 2х, 3х местных номерах с удобствами.
  • в п. Архыз – размещение на турбазе, номера без удобств (за дополнительную оплату возможно расселение в более комфортных условиях).
  • ночевки в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы:
  • при группе от 1-го до 3-х человек – 87 000 руб. с группы;
  • при группе от 4-х человек – 29 000 руб. с человека.

Указаны возможные варианты размещения в туре. Точное место размещения бронируется и подтверждается за 5 дней до тура.

Варианты проживания

Гостиница «Кубань»

1 ночь

Гостиница «Кубань» является главной гостиницей Невинномысска, которая расположена в самом сердце деловой и культурной жизни города. Гостиница работает с 1966 года и зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Атмосфера гостиницы наполнена домашним теплом и уютом, профессионализм сотрудником создаст максимально комфортные условия для каждого гостя. Чтобы расслабиться и восстановить силы гостям предложат посетить сауну гостиницы с зоной для отдыха. За дополнительную плату для постояльцев гостиницы и жителей города работает круглосуточная автостоянка.

Номерной фонд

Гостиница имеет 113 номеров на 5 этажах. Это 180 спальных мест, из которых 15 – номера класса «Люкс». Зал и спальня оснащены телеаппаратурой и сплит-системами. Одно и 2-х местные номера эконом-класса со всеми удобствами.

Гостиница «Кубань»Гостиница «Кубань»Гостиница «Кубань»Гостиница «Кубань»

Палаточный лагерь

6 ночей

Проживание в туристических палатках.

Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Турбаза Архыз

1 ночь

Тур предусматривает проживание на турбазе в Архызе в номере без удобств (за дополнительную оплату возможно расселение в более комфортных условиях).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице «Кубань», в номере с удобствами и на турбазе в Архызе в номере без удобств
  • Трехразовое питание на маршруте
  • Прокат группового снаряжения (снаряжение турист носит сам)
  • Трансфер Невиномысск – Теберда
  • Пребывание в заповеднике и пограничной зоне
  • Сауна (баня)
  • Услуги инструктора-проводника
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Невинномысска и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Проживание на турбазе в Архызе в более комфортных условиях
  • Трансферы вне программы
  • Экологические сборы и т. д.
  • Трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница
  • Прокат личного снаряжения
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Услуги носильщика
  • Охрана
  • Повар
  • Видеосъемка
  • Организация отдыха на Чёрном море
Место начала и завершения?
г. Невинномысск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная шапочка, кепка;
  • перчатки флисовые;
  • бахилы на ноги;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм;
  • спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • ботинки горные;
  • сменная обувь для лагеря и брода(кроссовки);
  • рюкзак 80 – 100л.;
  • сидушка;
  • трекинговые палки или ледоруб;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • свеча;
  • термос и фляга для воды общим объемом 1л.;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Как добраться к началу маршрута?

Начало тура – гостиница «Кубань» (расположена в центре города).

Адрес: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 16.

Самолётом – аэропорты Ставрополь или Минеральные Воды.

По железной дороге – железнодорожная станция Невинномысск.

Рейсовым автобусом Москва – Ставрополь, отправка ежедневно в 17:00, 19:00 и 21:00 от станции метро «Красногвардейская».

Время в пути около 22 (двадцати двух) часов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура? .

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Требования к участникам
  • Для участия в туре требуется средняя физическая форма, отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом
  • Численность группы от 4-х до 12-ти человек — сборная группа, от 1-го человека — индивидуальный заказ;
  • Минимальный возраст участников 12 лет. Допускается участие детей меньшего возраста в теплое время года (при отсутствии устойчивого снегового покрова на маршруте) — каждый участник младше 12 лет обговаривается индивидуально.
  • На маршрут допускаются дети младше 18 лет только в сопровождении взрослых
Дополнительная информация
  • Программа проводится в теплое время года, в том числе в период межсезонья, в условиях высокогорья, температура воздуха может опускаться до -5ºС, Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, туман. Рекомендуем, как можно ответственнее отнестись к экипировке, одежде и своему здоровью
  • Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности участников возлагаются на спасательные службы МЧС России
  • Принимающая строна в праве изменить маршрут движения согласно погодных условий и состояния группы
  • В стоимость путевки не входят: дополнительные экскурсии, трансферы вне программы, экологические сборы и т. д.
  • Возможно оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности: трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница; прокат личного снаряжения; услуги носильщика; охрана; повар; видиосъемка; организация отдыха на Чёрном море
Какой запланирован маршрут?
Маршрут похода

г. Теберда — долина реки Муху — пер. Муху (1А, 2764м) — долина реки Уллу-Марка, 8 км — долина реки Аксаут, 13 км — пер. Чегет-Чат (1А, 2840 м) — д. р. Маруха, 16 км — пер. Северный Чигордали (н/к, 2500 м) — д. р. Кизгыч — п. Архыз

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
14 мая 2022
Великолепный поход. Немного не повезло с погодой, но это не помешало получить удовольствие от прекрасных видов природы и кавказских гор. Отдельная благодарность нашему гиду Анне за прекрасный маршрут, профессионализм, проявленный в сложных ситуациях, за вкусную еду, отличное настроение и незабываемые впечатления от похода!
Е
17 ноя 2022
Организатору непосредственно в Сочи - большой респект. Все удобно, поселили вообще великолепно, все очень рядом и близко, удобная транспортная развязка, питание порадовало, НО рекомендация все-таки есть: Желательно в вечерних сообщениях о планах на следующий день, более подробно сообщать, что будет происходить, сколько будет пройдено километров, рекомендации по одежде и обуви, а также что взять с собой. Для меня это была проблема. Спасибо огромное Сергею, нашему проводнику, который восполнял все эти пробелы. Грамотно, спокойно, профессионально вёл нас по маршрутам и давал все необходимые рекомендации, если бы не он, то я могла бы и в туфлях прийти.
Что касается со стороны организации Большой страны, то здесь могу отметить, что не совсем достоверная информация по сложности тура. На мой взгляд это не базовый уровень, как заявлено, а достаточно сложный, и не каждый сможет это пройти. Мне кажется, надо давать более чёткую и подробную информацию. Не просто, что пройдём 12 км, а то, что эти 12 км все время в гору, об этом не пишется. Ну, опять же, это сугубо моё мнение. А так все прекрасно, буду обращаться ещё.
Т
20 сен 2022
Тур проходил с 11.09.22 по 17.09.22 в красивейшем городе Сочи. Размещение в городской квартире 5 этажного дома напоминает "хрущевку", 4 подъезда, в квартире две комнаты, все необходимое имеется:полотенца, фен, посуда, небольшой холодильник, утюг, доска для глажения, шампунь, жидкое мыло, стиральная машина (не пользовалась, т. к. не было необходимости). Размещение на 2-3 человек нормально. Рейс на самолете был вечерний меня встретила Валентина Владимировна передала ключи (встречающая сторона), объяснила что и как работает. В холодильнике найдете молоко, нарезку колбасную, сыр, так же чай, кофе, фрукты для "перекусов", если проголодаетесь. Переживать за это не стоит. На следующий день приехала моя соседка и компаньон по туру Ирина из г. Челябинска, сама я из Н. Новгорода. Группа по туру составила 2 человека, обстоятельства сложились в нашу пользу - почти в индивидуальный тур. На следующий день мы познакомились с организатором, путеводителем тура - Анной. Перемещение до места начала экскурсии на личном транспорте. Не хочу раскрывать все секреты, подробности на сайте, но отмечу, что каждый день у вас будет активная ходьба полезная для здоровья. Запасайтесь удобной обувью. Температура воздуха + 27С, вечером легкая кофта, ветровка. С собой я не брала кружки, ложки, фонарь как было написано в памятке, Анна позаботилась о нас сама, в ее арсенале имеется все необходимое. Программа очень насыщенная и интересная: вы увидите горы, море, красивейшие парки, познакомитесь с историей города, так что в квартире вы будете только спать. Сама я была неоднократно в г. Сочи, но благодаря Анне познакомилась с этим городом ближе. Благодарю Анну, Ирину, Валентину Владимировну за чудесный отдых и незабываемые эмоции. Рекомендую съездить в тур.

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