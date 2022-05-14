Заезд в гостиницу «Кубань» города Невиномысска.
Знакомство с гидом.
Получение снаряжения и всяческих деликатесов.
Укладка рюкзаков.
Завтрак.
Трансфер в город Теберда.
Выход на маршрут, отработка команды «под рюкзак».
Пеший переход вверх по горной долине к перевалу Муху, 8 км.
Установка лагеря в горах.
Первая ночь под звездами.
Ранний подъем.
Утренний моцион в горном ручье — совершаем бодрящие омовения.
Берем перевал Муху (1А, 2764 м.).
Контрольное фото на перевале.
Спуск в долину реки Уллу-Марка.
Протяженность дневного перехода 8 км.
Несложный поход по живописной долина реки Аксаут.
Нас приветствуют стада животных: овцы, коровы, яки и лошади.
Покупаем айран и дегустируем горный сыр.
Не расслабляемся, подъем под перевал Чегет-Чат, подход под седловину перевала, набор высоты.
Дневной переход 13 км.
Самый высокий перевал нашего похода — Чегет-Чат (1А, 2840 м) — сегодня подъем на его седловину.
Панорама горных хребтов и кряжей, манящая голубая даль и белоснежные ледники.
Замрите на минуту — запечатлите в памяти этот миг.
Спуск в живописную долину реки Маруха.
Разбиваем лагерь около звенящего водопада!
Вновь водные процедуры и жаркий костер.
Пьем горный чай с чабрецом и мятой, собираем землянику.
Дневка.
Ничего не делаем, отдыхаем от похода: гуляем по окрестностям, посещаем грот — место обитания человека в бронзовом веке, углубляемся в историю горного края.
Собираем хворост и устраиваем баню.
На сегодня припасено много вкусностей.
Посиделки у костра.
Вечер веселых рассказов о туристах и туризме.
Несложный подход к перевалу Северный Чигордали (8 км).
Сегодня идем всего 12 км — одолеете?
Треккинг на перевал Северный Чигордали (высота 2500 м над уровнем моря, без категории), спуск в долину реки Кизгыч — территория Тебердинского заповедника.
Здесь живут редкие животные — зубры.
Часто наши туристы встречают их на тропе в весенние месяцы или осенью.
Выход в Архыз.
Уютная гостиница, мягкие постели и вкусные хычины — весь поход о них мечтали!
Завтрак.
Прощание.
Отъезд.
До новых встреч!
Тур предусматривает проживание:
Указаны возможные варианты размещения в туре. Точное место размещения бронируется и подтверждается за 5 дней до тура.
Гостиница «Кубань» является главной гостиницей Невинномысска, которая расположена в самом сердце деловой и культурной жизни города. Гостиница работает с 1966 года и зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Атмосфера гостиницы наполнена домашним теплом и уютом, профессионализм сотрудником создаст максимально комфортные условия для каждого гостя. Чтобы расслабиться и восстановить силы гостям предложат посетить сауну гостиницы с зоной для отдыха. За дополнительную плату для постояльцев гостиницы и жителей города работает круглосуточная автостоянка.
Номерной фонд
Гостиница имеет 113 номеров на 5 этажах. Это 180 спальных мест, из которых 15 – номера класса «Люкс». Зал и спальня оснащены телеаппаратурой и сплит-системами. Одно и 2-х местные номера эконом-класса со всеми удобствами.
Проживание в туристических палатках.
Тур предусматривает проживание на турбазе в Архызе в номере без удобств (за дополнительную оплату возможно расселение в более комфортных условиях).
Начало тура – гостиница «Кубань» (расположена в центре города).
Адрес: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 16.
Самолётом – аэропорты Ставрополь или Минеральные Воды.
По железной дороге – железнодорожная станция Невинномысск.
Рейсовым автобусом Москва – Ставрополь, отправка ежедневно в 17:00, 19:00 и 21:00 от станции метро «Красногвардейская».
Время в пути около 22 (двадцати двух) часов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
г. Теберда — долина реки Муху — пер. Муху (1А, 2764м) — долина реки Уллу-Марка, 8 км — долина реки Аксаут, 13 км — пер. Чегет-Чат (1А, 2840 м) — д. р. Маруха, 16 км — пер. Северный Чигордали (н/к, 2500 м) — д. р. Кизгыч — п. Архыз