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Архыз: Гумбаши, Шоанинский храм и горнолыжный курорт (из Кисловодска)

Архыз: индивидуальная экскурсия с посещением храмов и горнолыжным курортом
По пути к удивительным склонам Архыза мы проедем через перевал Гумбаши, где вы увидите Эльбрус и Кавказкий хребет.

Далее заедем в Шоанинский храм, христианский собор, относящийся к исторической аланской епархии, возведённый в конце Х века.
Архыз: Гумбаши, Шоанинский храм и горнолыжный курорт (из Кисловодска)
Архыз: Гумбаши, Шоанинский храм и горнолыжный курорт (из Кисловодска)
Архыз: Гумбаши, Шоанинский храм и горнолыжный курорт (из Кисловодска)

Описание экскурсии

Об экскурсии По пути к удивительным склонам Архыза мы проедем через перевал Гумбаши, где вы увидите Эльбрус и Кавказский хребет. Далее заедем в Шоанинский храм, христианский собор, относящийся к исторической аланской епархии, возведённый в конце Х века. Полюбовавшись и сделав много красивых фотографий мы поедем дальше к лику Христа. Наскальный лик Христа был обнаружен в 1999 году, хотя слухи об этом месте ходили давно. Вы сможете собственными глазами увидеть этот необычный объект. После приедем в сам Архыз, где вы сможете прокатиться на канатной дороге, полюбоваться на окрестности с высоты, покататься на лыжах и сноубордах.

Ежедневно в 7:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Эльбрус, при хорошей погоде
  • Перевал Гумбаши
  • Кавказкий хребет
  • Архыз
  • Шоанинский храм
  • Храм и лик Христа
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Питание
  • Cувениры
  • Прокат лыж
  • Подъём на канатной дороге: взрослый - 2800 руб. /чел., детский - 1700 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Кисловодске
Завершение: Кисловодск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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