Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы По пути к удивительным склонам Архыза мы проедем через перевал Гумбаши, где вы увидите Эльбрус и Кавказкий хребет.



Далее заедем в Шоанинский храм, христианский собор, относящийся к исторической аланской епархии, возведённый в конце Х века.

Марат Ваш гид в Архызе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 19 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 12 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии По пути к удивительным склонам Архыза мы проедем через перевал Гумбаши, где вы увидите Эльбрус и Кавказский хребет. Далее заедем в Шоанинский храм, христианский собор, относящийся к исторической аланской епархии, возведённый в конце Х века. Полюбовавшись и сделав много красивых фотографий мы поедем дальше к лику Христа. Наскальный лик Христа был обнаружен в 1999 году, хотя слухи об этом месте ходили давно. Вы сможете собственными глазами увидеть этот необычный объект. После приедем в сам Архыз, где вы сможете прокатиться на канатной дороге, полюбоваться на окрестности с высоты, покататься на лыжах и сноубордах.

Ежедневно в 7:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Эльбрус, при хорошей погоде

Перевал Гумбаши

Кавказкий хребет

Архыз

Шоанинский храм

Храм и лик Христа Что включено Транспорт

Услуги гида. Что не входит в цену Питание

Cувениры

Прокат лыж

Подъём на канатной дороге: взрослый - 2800 руб. /чел., детский - 1700 руб. /чел. Где начинаем и завершаем? Начало: Ваше место проживания в Кисловодске Завершение: Кисловодск, по договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 7:00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.