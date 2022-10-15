Индивидуальная экскурсия в Архыз из Ессентуков

Архыз - курортное место, расположенное в Западном Кавказе

Архыз — курортное место, расположенное в Западном Кавказе, которое знаменито как своими древними аланскими храмами, так и горнолыжным курортом, в который съезжаются многие путешественники.

Во время поездки мы посетим остатки достояния аланов, увидим древний храм, а также доедем до настоящего горнолыжного курорта.
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Ессентуков
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Что вас ожидает 🤩

  • Перевал Гум-Баши (Кум-Баши)
  • Шоанинский храм
  • Лик Христа
  • Древнее аланское городище
  • Архызская астрофизическая обсерватория
  • Посёлок Архыз
  • Посёлок Романтик
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В программе экскурсии

Перевал Гум-Баши (Кум-Баши)

Первой точкой нашего путешествия станет перевал Гум-Баши или же Кум-Баши (с карач. -балк. «песчаная голова»), с которого ранним утром открывается прекрасный и не очень привычный вид (с западной стороны) на Эльбрус и Кавказский хребет.

Шоанинский храм

Не доезжая до Карачаевска, в селе имени Косты Хетагурова стоит древний храм, расположенный на отроге горы Шоана. Отсюда и название храма — Шоанинский. Примерная дата основания храма — X век, что делает его одним из старейших храмов на Северном Кавказе. Посетить этот храм также можно в рамках экскурсий в Домбай и Алибекское ущелье, или к Софийским водопадам.

Лик Христа

Уже на подъезде к Нижнему Архызу мы остановимся на площадке, от которой вверх к скалам ведёт узкая рукотворная лестница. На скале запечатлён лик Христа, который был явлен людям при загадочных обстоятельствах примерно 20 с лишним лет назад. Учёные до сих пор спорят о его происхождении, а местные жители твердят о мистической силе этого образа.

Древнее аланское городище

Далее нас ожидает огромное по своей площади древнее аланское городище, которое представляет собой музей-заповедник на месте древнего поселения X-XIV веков. Когда-то давно, как и в любой другой точке Северного Кавказа, здесь проходил Великий шёлковый путь, по которому шли не только привычные нам по истории торговцы, но и миссионеры. В то время эту территорию занимали аланы (нынешние их прямые потомки — осетины), а сама Алания была центром византийской культуры. Удивительно, но крещение здесь было задолго до всем известного крещения Руси!

Посёлки Архыз и Романтик

Посёлок Архыз является стартовой точкой для всех маршрутов этого региона, и неважно, будут ли это Софийские водопады или озеро Орлёнок — Архыз является своеобразным лагерем, который ещё и развит для горнолыжного спорта. А вот за самим Архызом находится посёлок-новострой Романтик, который, собственно говоря, и притягивает всех любителей покататься на лыжах или сноуборде.

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Посещение Архызской астрофизической обсерватории — 200 руб.
  • «Ски-пасс» на горнолыжном курорте — 1 200 руб.
  • Прокат лыж/сноубордов (по желанию)
  • Вход на территорию археологического парка «Аланское городище» — 100 руб.
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место жительства в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
  • С собой на экскурсию нужно взять:
  • Питьевая вода (хотя бы в одну сторону)
  • Питание (по желанию)
  • Солнцезащитные очки
  • Дождевик
  • Наличные деньги
  • Паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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