В программе экскурсии

Перевал Гум-Баши (Кум-Баши)

Первой точкой нашего путешествия станет перевал Гум-Баши или же Кум-Баши (с карач. -балк. «песчаная голова»), с которого ранним утром открывается прекрасный и не очень привычный вид (с западной стороны) на Эльбрус и Кавказский хребет.

Шоанинский храм

Не доезжая до Карачаевска, в селе имени Косты Хетагурова стоит древний храм, расположенный на отроге горы Шоана. Отсюда и название храма — Шоанинский. Примерная дата основания храма — X век, что делает его одним из старейших храмов на Северном Кавказе. Посетить этот храм также можно в рамках экскурсий в Домбай и Алибекское ущелье, или к Софийским водопадам.

Лик Христа

Уже на подъезде к Нижнему Архызу мы остановимся на площадке, от которой вверх к скалам ведёт узкая рукотворная лестница. На скале запечатлён лик Христа, который был явлен людям при загадочных обстоятельствах примерно 20 с лишним лет назад. Учёные до сих пор спорят о его происхождении, а местные жители твердят о мистической силе этого образа.

Древнее аланское городище

Далее нас ожидает огромное по своей площади древнее аланское городище, которое представляет собой музей-заповедник на месте древнего поселения X-XIV веков. Когда-то давно, как и в любой другой точке Северного Кавказа, здесь проходил Великий шёлковый путь, по которому шли не только привычные нам по истории торговцы, но и миссионеры. В то время эту территорию занимали аланы (нынешние их прямые потомки — осетины), а сама Алания была центром византийской культуры. Удивительно, но крещение здесь было задолго до всем известного крещения Руси!

Посёлки Архыз и Романтик

Посёлок Архыз является стартовой точкой для всех маршрутов этого региона, и неважно, будут ли это Софийские водопады или озеро Орлёнок — Архыз является своеобразным лагерем, который ещё и развит для горнолыжного спорта. А вот за самим Архызом находится посёлок-новострой Романтик, который, собственно говоря, и притягивает всех любителей покататься на лыжах или сноуборде.