Когда: в понедельник в 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 и 19:15, во вторник в 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30 и 08:45, в среду в 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:30

Экскурсия длится около 30 минут

Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала