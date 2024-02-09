Быстро добраться до курорта на комфортабельном внедорожнике в мини-группе
Мы заберём вас из любого места в Архызе и отправимся в посёлок «Романтик», где находятся одни из лучших в России канатных дорог и горнолыжных трасс. Вам не придётся искать такси или остановку общественного транспорта. А чтобы поездка прошла интереснее, по пути гид расскажет самое важное о посёлке и его истории.
Ближайшие даты:
9
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фев
10
фев
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11
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Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Поездка пройдёт по асфальтированной дороге через живописные локации. В пути гид расскажет об образовании посёлка, традициях местных жителей, флоре и фауне. Подскажет, какие места в окрестностях стоит ещё посетить.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида-сопровождающего
- Поездка пройдёт на автомобилях Land Cruiser, Suzuki Grand Vitara или УАЗ Patriot
- Путевую экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник в 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 и 19:15, во вторник в 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30 и 08:45, в среду в 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в любом удобном для вас месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 и 19:15, во вторник в 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30 и 08:45, в среду в 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:30Экскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расул — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 260 туристов
Меня зовут Расул, я представляю команду гидов в Кисловодске. Мы занимаемся туризмом более 9 лет. Знаем секретные и невероятно красивые места, где мало туристов. С нами интересно, весело, надёжно и безопасно. После наших экскурсий гости говорят: хотим ещё. С нетерпением ждём встречи с вами.
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