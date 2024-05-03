Групповые экскурсии Архыза

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Архызе, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Архыз из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
В Архыз из Пятигорска
Начало: Проспект Кирова, 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
13 июня в 06:30
15 июня в 06:30
2 700 за человека
Экскурсия на Софийские водопады из городов КМВ
Мини-группа
14 часов
Экскурсия на Софийские водопады из городов КМВ
Начало: Города КМВ, по договоренности
Расписание: каждые вторник, четверг, суббота по набору группы или индивидуально в любой день
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
от 5 000 за человека
Трансфер из Архыза в горнолыжный комплекс «Романтик»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
30 минут
Трансфер из Архыза в горнолыжный комплекс «Романтик»
Быстро добраться до курорта на комфортабельном внедорожнике в мини-группе
Начало: В любом удобном для вас месте
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 мая 2024
    В Архыз из Пятигорска
    Минусы: неровности на дороге, невнимательность водителя.
  • Т
    Татьяна
    7 октября 2023
    На Дуккинские озёра из городов КМВ
    Огромное спасибо Марку за поездку в Архыз 04.10.2023. Просто замечательный гид! Очень умный и интересный. Отдельно хочу отметить безопасный стиль
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    вождения. Не была в Архызе 30 лет. Остались самые замечательные воспоминания! Поездка на Дуккинские озера - просто замечательный отдых! Рекомендую! Много где была в горах и на Кавказе! Но эта поездка - нечто невероятное. Очень заботливое отношение со стороны гида и теплые приятные воспоминания. Обязательно обращусь к Вам ещё.

  • А
    Артем
    30 августа 2023
    На Дуккинские озёра из городов КМВ
    Маршрут очень живописный и крутой. Всем, кто хочет взять эту экскурсию рассчитывайте свои силы на поход в 4,5км в гору
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    в одну сторону. Этот подъем стоит потраченных сил) Отдельное спасибо гиду Марку за интереснейший рассказ на всем пути следования до Архыза и за отзывчивость на просьбы остановиться в каких нибудь красочных местах)

Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Групповые»

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Сколько стоит экскурсия по Архызу в июне 2024
Сейчас в Архызе в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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