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Групповая
12 часов
В Архыз из Пятигорска
Начало: Проспект Кирова, 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
13 июня в 06:30
15 июня в 06:30
2 700₽ за человека
Мини-группа
14 часов
Экскурсия на Софийские водопады из городов КМВ
Начало: Города КМВ, по договоренности
Расписание: каждые вторник, четверг, суббота по набору группы или индивидуально в любой день
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
от 5 000₽ за человека
Мини-группа
30 минут
Трансфер из Архыза в горнолыжный комплекс «Романтик»
Быстро добраться до курорта на комфортабельном внедорожнике в мини-группе
Начало: В любом удобном для вас месте
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 мая 2024Минусы: неровности на дороге, невнимательность водителя.
- ТТатьяна7 октября 2023На Дуккинские озёра из городов КМВОгромное спасибо Марку за поездку в Архыз 04.10.2023. Просто замечательный гид! Очень умный и интересный. Отдельно хочу отметить безопасный стиль
- ААртем30 августа 2023На Дуккинские озёра из городов КМВМаршрут очень живописный и крутой. Всем, кто хочет взять эту экскурсию рассчитывайте свои силы на поход в 4,5км в гору
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Архызу в июне 2024
Сейчас в Архызе в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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