Нас ждет Тункинская долина, прогулка к водопадам, дегустация бурятской традиционной кухни и купание в горячих источниках.
А затем будем гулять по льду, фотографироваться, кататься на коньках и отправимся на хивусе в ледяные пещеры на Малом Море.
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Лед Байкала. Восхитительное путешествие в Большое Голоустное
Приветствуем Вас в городе Иркутск!
Сбор группы:
- 8-8:30 – аэропорт, внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа);
- 9-9:30 – ж/д вокзал, внутри здания у выхода в город (пригородные кассы).
При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
Завтракаем в кафе, обсуждаем предстоящую программу и после отправляемся на первое знакомство с Байкальским льдом.
Лед Байкала очень разный, красивый и неповторимый в каждом месте.
Сегодня нас ждет восхитительное путешествие в Большое Голоустное.
Именно здесь образуются миллионы пузырьков, замерзших во льду.
Гуляем по льду, фотографируемся.
Желающие могут взять в прокат коньки.
Обед во время экскурсии.
Возвращение в Иркутск, размещение в отеле.
Ужин самостоятельно.
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
Сибирская Швейцария - Аршан
Ранний завтрак в отеле.
Отъезд в поселок Аршан (230 км) расположенный на территории Республики Бурятия.
По прибытию пешеходная экскурсия на водопады на реке Кынгырга.
Экскурсия проходит до первого водопада.
Зимой русло реки замерзает, но внутри бушует река.
Придя на водопад, вы издалека услышите шум реки и вскоре увидите, скованную льдом Кынгаргу.
Обед – дегустация традиционной бурятской кухни, конечно же вы попробуете бурятские бузы, которые здесь особенно вкусные.
Далее Вас ждет посещение"Хойморского" дацана, знакомство с буддийской религией, культурой местного населения и их обычаев.
Насладитесь чистейшим воздухом, очищенным столетними деревьями, видом, открывающимся с территории дацана на Саяны.
Далее едем на горячие источники в Жемчуг (не забываем взять с собой купальник), это особое удовольствие: понежиться в бассейне с горячей термальной водой под открытым небом, когда вокруг снег и мороз.
Возвращение в Иркутск.
Отдыхаем после оздоровительно-насыщенного дня.
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
К Центру Байкала на остров Ольхон. Застывшие волны Байкала. Хивус
Ранний завтрак в отеле.
После завтрака мы отправляемся в центральную часть Байкала, в самое его сердце – на Малое Море.
По дороге Вы услышите интересный рассказ гида об озере Байкал.
Проехав поселок Еланцы, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Здесь Вы узнаете об очень интересных традициях местного населения.
И вот уже через 20 км – первый вид на Байкал.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни “По диким степям Забайкалья”.
Обедаем и едем на лед!
Застывшие волны Байкала – наплески на скалах, мощи и сила Байкала, застывшая великолепным пейзажем!
Далее едем в ледяные пещеры.
Любуемся, фотографируемся и едем к мысу Бурхан.
Это место сказочно красиво, обладает мощной энергетикой, а в это время дня выглядит особенно загадочным и волшебным.
Далее посадка на судно на воздушной подушке"Хивус" и отправление на прогулку по кристальному льду Байкала.
Здесь вы ощутите себя в полете по невероятному льду озера Байкал.
Возвращаемся в Иркутск.
Ужин в кафе на обратном пути.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: да.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Питание: завтрак. Гид: нет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Иркутске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-3-хместное
|Доплата за 1-номестное
|Стандарт (в отелях "туркласс": Яковлев, Матрешка, Лазурный берег, Грин или аналогичные)
|37 950 / 35 500 по акции РБ
|9 000
|Комфорт (в отелях 3*: Тайга, Империя, Иркутск или аналогичная)
|45 500 / 42 900 по акции РБ
|14 600
|Комфорт + (в отелях Байкал Форест, Кортъярд Марриотт)
|51 200 / 48 000 по акции РБ
|20 000
|ВИП (в отелях Амурский, History)
|66 300
|32 000
Ниже представлены возможные варианты размещения, возможно размещение в других объектах по наличию мест (т. е. на усмотрение туроператора), не ниже классом.
Варианты проживания
Гостиница «Иркут»
Отель «Иркут» расположен в центре Иркутска, всего в 5 минутах ходьбы от парка Кирова. К услугам гостей общий лаундж и круглосуточная стойка регистрации. Расстояние до набережной Ангары составляет 500 метров.
Номера в классическом стиле оснащены телевизором, чайником и шкафом. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетные принадлежности и фен.
В нескольких минутах ходьбы от отеля работает несколько ресторанов и кафе. На территории отеля «Иркут» обустроена бесплатная охраняемая парковка.
Отель «Иркут» находится в 3 км от железнодорожного вокзала Иркутск-Пассажирский и в 11 км от международного аэропорта Иркутска. Прогулка до автовокзала Иркутска занимает 20 минут.
Гостиница «Ангара»
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры.
Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. Номера и люксы оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.
Гостиница «Байкал Форест»
Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.
В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.
Отель «Амурский»
Отель «Амурский» расположен в Иркутске, в 2,7 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В этом 5-звездочном отеле предоставляются услуги консьержа. Также предусмотрено место для хранения багажа. Стойка регистрации открыта круглосуточно, на всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Предоставляется трансфер от/до аэропорта.
В номерах отеля имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с биде. Во всех номерах отеля «Амурский» предоставляются полотенца и постельное белье.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все трансферы по программе
- Услуги гида
- Питание, указанное в программе
- Однодневная экскурсия в Аршан
- Экскурсия в Большое Голоустное
- Экскурсия на остров Ольхон с посещением ледовых пещер и наплесков
- Катание на хивусе
- Купание на горячих источниках, включая вход в бассейны
- Проживание в гостинице в выбранной категории
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Россия, Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Необходимые одежда и обувь:
- теплая и устойчивая обувь;
- теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
- брюки – с такими же качествами что и куртка;
- шапка лучше синтетическая, с не продуваемой мембраной;
- теплый двухслойный шарф;
- не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то и то;
- термобелье;
- флиска;
- свитер, футболка;
- треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки. (и легкие хлопковые);
- Туристическое снаряжение:
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску);
- термос (на свое усмотрение);
- аптечка (личная);
Так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).
- Документы:
- паспорт;
- ребенку – свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования.
- Необходимые одежда и обувь:
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Если я путешествую один/одна?
Если вы путешествуете один/одна мы обеспечиваем подселение в 2-3-хместных номерах без доплаты за 1-номестное размещение.
Распределение туристов по блокам мест заканчивается за 2 дня до начала тура. Нельзя заранее выбрать гостиницу или с кем по определенным критериям вам хотелось бы жить в номере при подселении.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.