Байкал и Саяны

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Таинственный и загадочный, хранящий множество тайн Байкал раскрывается в тёплое время года с магически привлекательной стороны. Восточные Саяны очаровывают своей неприступностью, величием и мощью.

Увидеть эти два ярких и впечатляющих направления можно в рамках одного тура «Байкал и Саяны».С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/bajkal/bajkal-i-sayany-rasshirennyj-tur-170530.
Байкал и Саяны
Байкал и Саяны
Байкал и Саяны
Байкал и Саяны
Байкал и Саяны
Байкал и Саяны
Байкал и Саяны
Байкал и Саяны
Байкал и Саяны
Байкал и Саяны
Байкал и Саяны
Байкал и Саяны
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Мистический хранитель Байкала
Мистический хранитель Байкала
Увидим своими впечатляющую скульптору «Хранитель Байкала» Даши Намдакова
Сила Шаманки
Сила Шаманки
Разместимся у энергетически сильной локации – мыса Бурхан, скалы Шаманка
Живительная сила минеральной воды
Живительная сила минеральной воды
Посетим посёлок Аршан в Восточных Саянах – место, богатое минеральными источниками
Восхождение на пик Любви
Восхождение на пик Любви
Восхождение на пик Любви высотой 2124 м. Локация открывает впечатляющие виды на долину
Водопады и термальные источники
Водопады и термальные источники
Посетим целебные минеральные источники в Аршане

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия. Дорога на Ольхон

Встреча группы в Иркутске в 10.00

Тур может быть организован по классическому и зеркальному маршрутам в зависимости от даты заезда. Это означает, что все описанные в программе тура активности и экскурсии будут организованы в различных последовательностях по дням. Подробнее смотрите в разделе Важно знать.

Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Паромная переправа к острову.

Заселение.

Свободное время.

В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Отдых.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание.

Начало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на Ольхон
2 день

Экскурсия на мыс Хобой

Завтрак.

Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.

Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Обед на фоне красивой байкальской природы.

Возвращение в гостиницу.

Отдых.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.

Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
3 день

Прощание с Ольхоном

В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.

Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.

В первой половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение к Восточным Саянам.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер.

Прощание с Ольхоном
4 день

Навстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадам

Групповой трансфер в Тункинский национальный парк с остановкой в посёлке на берегу Байкала – Култук.

Виды живописной природы, необъятные просторы, могущество Тункинской долины и величественные горы — вы насладитесь невероятными красотами нашего края уже начиная с дороги в Аршан!

Аршан – это приютившийся по соседству с раскинувшимися Саянами поселок, место, богатое минеральными источниками.

По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.

Знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида. Вы сходите на знаменитые водопады, посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна».

По пути будет возможность посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры).

Вечером останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер, экскурсия, услуги гида.

Навстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадамНавстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадам
5 день

Восхождение на пик Любви или экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников

1 вариант: Восхождение на пик Любви (высота 2124 м).

Тропа на пик Любви выходит из Аршана. Отправимся в путь в сопровождении опытного гида-проводника. Он поведает романтичную легенду этого пика, проведёт надежной тропой, а в конце ждёт награда – потрясающий вид на Тункинскую долину, раскинувшуюся где-то там, внизу.

Среднее время восхождения – 4-5 часов.

2 вариант: Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан.

После завтрака вы отправитесь в село Тагархай, расположенное недалеко от Аршана.

Это место привлекает гостей статуей Будды, высотой 2 метра (с постаментом), заказанной в Тибете.

После Тагархая мы поедем в удивительное место – на потухший вулкан, когда-то внушающий трепет и ужас своей устрашающей силой, а ныне поражающий живописностью и красотой!

Здесь можно увидеть внутреннее строение вулкана, а также наблюдать вулканические бомбы и туф, в основном, красного цвета.

Последнее извержение, согласно геологическим данным, было 10 000 лет назад.

С вулкана открывается живописный вид на потухшие вулканы Тальской группы, а у подножия можно увидеть отколовшиеся камни вулканического туфа.

Выбрать экскурсию необходимо на этапе бронирования и сообщить менеджеру.

Вне зависимости, какую из вариантов программы Вы выберете, после восхождения или экскурсии вам будет предложено посетить целебные горячие источники в Аршане.

Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.

Вечером вас ждет обратная дорога в Иркутск, где завершится программа вашего тура.

Включено в стоимость: групповой трансфер (при выборе экскурсий); завтрак; сопровождение гида-проводника на Пик Любви / гид во время экскурсий; восхождение/экскурсии.

Восхождение на пик Любви или экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источниковВосхождение на пик Любви или экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источниковВосхождение на пик Любви или экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников

Проживание

Во время тура мы будем останавливаться на о. Ольхон, в г. Иркутск и п. Аршан. Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Эконом — проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
  • Стандарт — варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
  • Комфорт — проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

Эконом СтандартКомфорт
36 00044 00059 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

ЭкономСтандартКомфорт
10 00015 00019 000

Варианты проживания

БО "Алдартай", ГК "У Татьяны" или аналогичные

2 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).

БО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичные

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.

Вилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичные

2 ночи

Объекты размещения высокого уровня комфорта.

Хостел «Браво» или аналогичные

1 ночь

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные номера, (удобства на этаже или в соседнем здании).

Отель "Матрёшка", ГК "Ангара" или аналогичные

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.

Отель "Кортъярд Марриот", Отель "Байкал Форест" или аналогичные

1 ночь

Изысканные номера высокого уровня комфорта.

ГД «Аршан» или аналогичные

1 ночь

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные номера, (удобства на этаже или в соседнем здании).

Гостиница «Иркут» или аналогичные

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.

Отель «Корона плюс» или аналогичные

1 ночь

Изысканные номера высокого уровня комфорта.

При высокой загруженности или по иным уважительным причинам туроператор оставляет за собой право на размещение в аналогичном по комфорту объекте.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Проживание, указанное в программе
  • Завтраки
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Обед-пикник на мысе Хобой
  • Вход в Национальный парк
  • Услуги гида (если указаны)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обязательно: паспорт, полис омс;
  • головной убор (кепка / шляпа / бандана);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности;
  • репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • герметичная упаковка для документов;
  • утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
  • бинокль;
  • сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.

Будет ли мобильная связь во время тура?

На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %

Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.

Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).

Какая последовательность маршрута в зависимости от даты заезда?

Краткая программа по классическому маршруту:

1 день. Прибытие в Иркутск. Дорога на остров Ольхон

2 день. Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой

3 день. Прощание с Ольхоном. Возвращение в г. Иркутск

4 день. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам

5 день. Восхождение на пик Любви / Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск

Время окончания программы по классическому маршруту: 17:00

Краткая программа по зеркальному маршруту:

1 день. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам

2 день. Восхождение на пик Любви / Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск

3 день. Прибытие в Иркутск. Дорога на остров Ольхон

4 день. Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой

5 день. Прощание с Ольхоном. Возвращение в г. Иркутск

Время окончания программы по зеркальному маршруту: 18:00

Даты:

  • 02.06.23
  • 05.06.23-зеркальный
  • 07.06.23
  • 10.06.23- зеркальный
  • 12.06.23
  • 15.06.23- зеркальный
  • 17.06.23
  • 20.06.23- зеркальный
  • 22.06.23
  • 25.06.23- зеркальный
  • 27.06.23
  • 30.06.23- зеркальный
  • 02.07.23
  • 05.07.23 -зеркальный
  • 07.07.23
  • 10.07.23-зеркальный
  • 12.07.23
  • 15.07.23-зеркальный
  • 17.07.23
  • 20.07.23-зеркальный
  • 22.07.23
  • 25.07.23-зеркальный
  • 27.07.23
  • 30.07.23-зеркальный
  • 01.08.23
  • 04.08.23-зеркальный
  • 06.08.23
  • 09.08.23-зеркальный
  • 11.08.23
  • 14.08.23-зеркальный
  • 16.08.23
  • 19.08.23-зеркальный
  • 21.08.23
  • 24.08.23-зеркальный
  • 26.08.23
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Т
21 июля 2023
Наконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самого красивого озера в нашей стране, обрамленные красивейшими грядами Саян.
Это отличная возможность побывать сразу в 2х регионах - Иркутской области и Республике Бурятия, окунуться в культуры шаманизма и буддизма (ламаизма) и отведать вкуснейшие национальные блюда.
Наконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самогоНаконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самогоНаконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самогоНаконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самогоНаконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самогоНаконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самогоНаконец-то исполнилась моя мечта и я побывала на Байкале. Это действительно место силы, бескрайние просторы самого
Т
21 июля 2023
Байкал прекрасен. Саяны восхитительны. Восхождение на пик Любви непростое, но оно того стоит. Бурятская кухня меня покорила, всё очень вкусное.
Байкал прекрасен. Саяны восхитительны. Восхождение на пик Любви непростое, но оно того стоит. Бурятская кухня меня покорила, всё очень вкусное.
О
20 июля 2023
Выбор пал случайно. Но не жалею!
1) понятно оформлен сайт⭐️
2) всегда на связи организаторы
3) ответили на все вопросы
4) в течении тура было все организовано и ожидаемо исходя из выбранной ценовой политики.
БЛАГОДАРНА И буду следить за дальнейшими предложениями.
Всегда ваша, Ольга❤️
Выбор пал случайно. Но не жалею!

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