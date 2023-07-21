5 день

Восхождение на пик Любви или экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников

1 вариант: Восхождение на пик Любви (высота 2124 м).

Тропа на пик Любви выходит из Аршана. Отправимся в путь в сопровождении опытного гида-проводника. Он поведает романтичную легенду этого пика, проведёт надежной тропой, а в конце ждёт награда – потрясающий вид на Тункинскую долину, раскинувшуюся где-то там, внизу.

Среднее время восхождения – 4-5 часов.

2 вариант: Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан.

После завтрака вы отправитесь в село Тагархай, расположенное недалеко от Аршана.

Это место привлекает гостей статуей Будды, высотой 2 метра (с постаментом), заказанной в Тибете.

После Тагархая мы поедем в удивительное место – на потухший вулкан, когда-то внушающий трепет и ужас своей устрашающей силой, а ныне поражающий живописностью и красотой!

Здесь можно увидеть внутреннее строение вулкана, а также наблюдать вулканические бомбы и туф, в основном, красного цвета.

Последнее извержение, согласно геологическим данным, было 10 000 лет назад.

С вулкана открывается живописный вид на потухшие вулканы Тальской группы, а у подножия можно увидеть отколовшиеся камни вулканического туфа.

Выбрать экскурсию необходимо на этапе бронирования и сообщить менеджеру.

Вне зависимости, какую из вариантов программы Вы выберете, после восхождения или экскурсии вам будет предложено посетить целебные горячие источники в Аршане.

Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.

Вечером вас ждет обратная дорога в Иркутск, где завершится программа вашего тура.

Включено в стоимость: групповой трансфер (при выборе экскурсий); завтрак; сопровождение гида-проводника на Пик Любви / гид во время экскурсий; восхождение/экскурсии.