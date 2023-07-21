Увидеть эти два ярких и впечатляющих направления можно в рамках одного тура «Байкал и Саяны».С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/bajkal/bajkal-i-sayany-rasshirennyj-tur-170530.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало путешествия. Дорога на Ольхон
Встреча группы в Иркутске в 10.00
Тур может быть организован по классическому и зеркальному маршрутам в зависимости от даты заезда. Это означает, что все описанные в программе тура активности и экскурсии будут организованы в различных последовательностях по дням. Подробнее смотрите в разделе Важно знать.
Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Паромная переправа к острову.
Заселение.
Свободное время.
В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.
Отдых.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание.
Экскурсия на мыс Хобой
Завтрак.
Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Обед на фоне красивой байкальской природы.
Возвращение в гостиницу.
Отдых.
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.
Прощание с Ольхоном
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.
В первой половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение к Восточным Саянам.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер.
Навстречу Восточным Саянам. Обзорная экскурсия по Аршану к источникам и водопадам
Групповой трансфер в Тункинский национальный парк с остановкой в посёлке на берегу Байкала – Култук.
Виды живописной природы, необъятные просторы, могущество Тункинской долины и величественные горы — вы насладитесь невероятными красотами нашего края уже начиная с дороги в Аршан!
Аршан – это приютившийся по соседству с раскинувшимися Саянами поселок, место, богатое минеральными источниками.
По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.
Знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида. Вы сходите на знаменитые водопады, посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна».
По пути будет возможность посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры).
Вечером останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер, экскурсия, услуги гида.
Восхождение на пик Любви или экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников
1 вариант: Восхождение на пик Любви (высота 2124 м).
Тропа на пик Любви выходит из Аршана. Отправимся в путь в сопровождении опытного гида-проводника. Он поведает романтичную легенду этого пика, проведёт надежной тропой, а в конце ждёт награда – потрясающий вид на Тункинскую долину, раскинувшуюся где-то там, внизу.
Среднее время восхождения – 4-5 часов.
2 вариант: Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан.
После завтрака вы отправитесь в село Тагархай, расположенное недалеко от Аршана.
Это место привлекает гостей статуей Будды, высотой 2 метра (с постаментом), заказанной в Тибете.
После Тагархая мы поедем в удивительное место – на потухший вулкан, когда-то внушающий трепет и ужас своей устрашающей силой, а ныне поражающий живописностью и красотой!
Здесь можно увидеть внутреннее строение вулкана, а также наблюдать вулканические бомбы и туф, в основном, красного цвета.
Последнее извержение, согласно геологическим данным, было 10 000 лет назад.
С вулкана открывается живописный вид на потухшие вулканы Тальской группы, а у подножия можно увидеть отколовшиеся камни вулканического туфа.
Выбрать экскурсию необходимо на этапе бронирования и сообщить менеджеру.
Вне зависимости, какую из вариантов программы Вы выберете, после восхождения или экскурсии вам будет предложено посетить целебные горячие источники в Аршане.
Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.
Вечером вас ждет обратная дорога в Иркутск, где завершится программа вашего тура.
Включено в стоимость: групповой трансфер (при выборе экскурсий); завтрак; сопровождение гида-проводника на Пик Любви / гид во время экскурсий; восхождение/экскурсии.
Проживание
Во время тура мы будем останавливаться на о. Ольхон, в г. Иркутск и п. Аршан. Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
- Эконом — проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
- Стандарт — варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
- Комфорт — проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|36 000
|44 000
|59 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|10 000
|15 000
|19 000
Варианты проживания
БО "Алдартай", ГК "У Татьяны" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).
БО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.
Вилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичные
Объекты размещения высокого уровня комфорта.
Хостел «Браво» или аналогичные
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные номера, (удобства на этаже или в соседнем здании).
Отель "Матрёшка", ГК "Ангара" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.
Отель "Кортъярд Марриот", Отель "Байкал Форест" или аналогичные
Изысканные номера высокого уровня комфорта.
ГД «Аршан» или аналогичные
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные номера, (удобства на этаже или в соседнем здании).
Гостиница «Иркут» или аналогичные
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.
Отель «Корона плюс» или аналогичные
Изысканные номера высокого уровня комфорта.
При высокой загруженности или по иным уважительным причинам туроператор оставляет за собой право на размещение в аналогичном по комфорту объекте.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы на протяжении всего тура
- Проживание, указанное в программе
- Завтраки
- Экскурсии, указанные в программе
- Обед-пикник на мысе Хобой
- Вход в Национальный парк
- Услуги гида (если указаны)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Место начала и завершения?
- Россия, Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обязательно: паспорт, полис омс;
- головной убор (кепка / шляпа / бандана);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
- купальные принадлежности;
- репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- накидка от дождя (дождевик);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- герметичная упаковка для документов;
- утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
- бинокль;
- сидушка (хоба туристическая).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.
- Будет ли мобильная связь во время тура?
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
- Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
- Какая последовательность маршрута в зависимости от даты заезда?
Краткая программа по классическому маршруту:
1 день. Прибытие в Иркутск. Дорога на остров Ольхон
2 день. Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой
3 день. Прощание с Ольхоном. Возвращение в г. Иркутск
4 день. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам
5 день. Восхождение на пик Любви / Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск
Время окончания программы по классическому маршруту: 17:00
Краткая программа по зеркальному маршруту:
1 день. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам
2 день. Восхождение на пик Любви / Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск
3 день. Прибытие в Иркутск. Дорога на остров Ольхон
4 день. Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой
5 день. Прощание с Ольхоном. Возвращение в г. Иркутск
Время окончания программы по зеркальному маршруту: 18:00
Даты:
- 02.06.23
- 05.06.23-зеркальный
- 07.06.23
- 10.06.23- зеркальный
- 12.06.23
- 15.06.23- зеркальный
- 17.06.23
- 20.06.23- зеркальный
- 22.06.23
- 25.06.23- зеркальный
- 27.06.23
- 30.06.23- зеркальный
- 02.07.23
- 05.07.23 -зеркальный
- 07.07.23
- 10.07.23-зеркальный
- 12.07.23
- 15.07.23-зеркальный
- 17.07.23
- 20.07.23-зеркальный
- 22.07.23
- 25.07.23-зеркальный
- 27.07.23
- 30.07.23-зеркальный
- 01.08.23
- 04.08.23-зеркальный
- 06.08.23
- 09.08.23-зеркальный
- 11.08.23
- 14.08.23-зеркальный
- 16.08.23
- 19.08.23-зеркальный
- 21.08.23
- 24.08.23-зеркальный
- 26.08.23
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Это отличная возможность побывать сразу в 2х регионах - Иркутской области и Республике Бурятия, окунуться в культуры шаманизма и буддизма (ламаизма) и отведать вкуснейшие национальные блюда.
1) понятно оформлен сайт⭐️
2) всегда на связи организаторы
3) ответили на все вопросы
4) в течении тура было все организовано и ожидаемо исходя из выбранной ценовой политики.
БЛАГОДАРНА И буду следить за дальнейшими предложениями.
Всегда ваша, Ольга❤️