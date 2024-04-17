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ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ У ЕГО БЕРЕГОВ И ДЕЛАЮТ ВОЗМОЖНЫМ УВИДЕТЬ И НАСЛАДИТЬСЯ ПРИРОДОЙ ОЗЕР, ГОР И ЛЕСОВ ЭТОЙ ЧУДЕСНОЙ ЗЕМЛИ. БЕЗУСЛОВНО ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ТУР ЭТО СЛИШКОМ МАЛО, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ВСЕ КРАСОТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И БАЙКАЛА, НО ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ПОЛЮБИТЬ И ЗАХОТЕТЬ ВЕРНУТЬСЯ СЮДА СНОВА. Я БЫЛА ЛЕТОМ ИЮЛЬ-АВГУСТ, НО МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ И ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К БАЙКАЛУ СНОВА И СНОВА ГОВОРЯТ, ЧТО БАЙКАЛ КРАСИВ В РАЗНУЮ ПОРУ И ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ И ВЕСНОЙ. А АВГУСТ НАЗЫВАЮТ ПЯТЫМ ВРЕМЕНЕМ ГОДА НА БАЙКАЛЕ) ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ МАРИИ КИСЕЛЕВОЙ, КОТОРАЯ ПОМОГАЛА ОРГАНИЗОВАТЬ ЭТО ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, КОНСУЛЬТИРОВАЛА ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ, СУМЕЛА ДОГОВОРИТЬСЯ С ТУРМЕНЕДЖЕРОМ И СОГЛАСОВАТЬ МОЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ЖИЛЬЯ. ВСЁ БЫЛО ИСПОЛНЕНО ДО МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО, С ДОБРОТОЙ И ВНИМАНИЕМ. БЛАГОДАРЮ ПРЕКРАСНОГО ТУРМЕНЕДЖЕРА АНТОНИНУ, КОТОРАЯ ВСТРЕЧАЛА МЕНЯ УЖЕ В ИРКУТСКЕ И СОПРОВОЖДАЛА ДИСТАНЦИОННО ВСЮ ДОРОГУ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЁ ПУТЕШЕСТВИЕ ДО САМОГО ОТБЫТИЯ. ВСЕГДА ЗАБОТИЛАСЬ И КАЖДЫЙ ДЕНЬ СПРАВЛЯЛАСЬ ВСЕГО ЛИ ДОСТАТОЧНО, ВСЁ ЛИ КОМФОРТНО. ЭТО НЕВЕРОЯТНО ПРИЯТНО И ВЫЗЫВАЕТ ОГРОМНОЕ УВАЖЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ И ЕГО НЕЛЕГКОМУ ТРУДУ. ВСЕ ГИДЫ БЫЛИ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЕ, В ОДНОГО Я УСПЕЛА ДАЖЕ НЕМНОЖКО ВЛЮБИТЬСЯ)) ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЛЮДЯМ-ПОВАРАМ, ОФИЦИАНТАМ, ГОРНИЧНЫМ,ВОДИТЕЛЯМ, ГИДАМ, МЕНЕДЖЕРАМ И ОПЕРАТОРАМ ЗА ИХ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ВНИМАНИЕ, ЧУТКОСТЬ И ДОБРОТУ. ВЫ ВСЕ И КАЖДЫЙ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ ПРЕВРАТИЛИ МОЁ ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ. С РАДОСТЬЮ ВСТРЕЧУСЬ СО ВСЕМИ СНОВА. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ, КОТОРЫЕ ПРОПИСАНЫ В ПАМЯТКЕ И САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПУНКТ, КОНЕЧНО ЖЕ!!! СКАЗОЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ!!! ВЫ И ТОЛЬКО ВЫ ГЛАВНЫЕ ХУДОЖНИКИ ВАШЕЙ ЖИЗНИ!!!))) И Я БОЛЬШЕ НИГДЕ В МИРЕ НЕ ЕЛА ТАКОЙ ВКУСНОЙ ЯГОДЫ, ОСОБЕННО КЛУБНИКИ!!! А САМОЕ ВКУСНОЕ БЛЮДО В МИРЕ-ЭТО ЗАГУДАЙ ИЗ ОМУЛЯ!!! ОЧЕНЬ ЖАЛЬ,ЧТО ТОЛЬКО 10 ФОТО МОЖНО ВЫГРУЗИТЬ))) ВАША АЙБОЛИТУШКА.