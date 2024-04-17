Туры на автобусе в Аршане

Найдено 16 туров в категории «На автобусе» в Аршане, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
Начало: г. Иркутск
20 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 95 900 за человека
Байкал и Саяны
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 63 000 за человека
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
80 500 за человека
Сказка Байкала. Летнее или осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Сказка Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 118 000 за человека
Южный Байкал. Весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Южный Байкал. Весенний отдых
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 117 300 за человека
Места силы Байкала. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Места силы Байкала. Весеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 65 900 за человека
Весенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Весенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 125 500 за человека
Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Весенний калейдоскоп Байкала: Байкальский заповедник, Теплые озера, Листвянка и Ольхон
Начало: Г. Иркутск
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 117 400 за человека
Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мозаика горного Аршана. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 52 000 за человека
Байкал и Саяны. Праздничный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны. Праздничный тур
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
от 49 000 за человека
Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
Начало: Россия, Иркутск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 37 950 за человека
Места силы Байкала. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Места силы Байкала. Зимнее путешествие
Начало: г. Иркутск
23 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 65 900 за человека
Южный Байкал. Осенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Южный Байкал. Осенний отдых
Начало: Г. Иркутск
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 117 300 за человека
Осенняя классика Байкальска
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осенняя классика Байкальска
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 53 600 за человека
Осенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Осенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 118 000 за человека
Путешествие на Аршан
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Путешествие на Аршан
Начало: Россия, Иркутск
27 июля в 10:00
31 июля в 10:00
25 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Байкал и Саяны. Праздничный тур
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Байкал и Саяны. Праздничный тур
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Осенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Осенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Осенняя сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
  • М
    Маргарита
    18 января 2024
    Байкал и Саяны. Праздничный тур
    Байкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой Байкал прекрасен. Потрясающая энергетика. Красота
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    гор. Льда. Несмотря на то, что на о. Ольхон было дико ветрено и холодно в это время, но даже это не испортило впечатлений! Приезжайте, не пожалеете, дедушка Байкал примет всех!

    Байкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой Байкал
  • Т
    Тишкевич
    24 сентября 2023
    Сказка Байкала. Летнее или осеннее путешествие
    ОЧЕНЬ МНОГО СЛОВ СКАЗАНО О БАЙКАЛЕ, ЕГО КРАСОТЕ, ТАИНСТВЕННОСТИ И ВЕЛИКОЛЕПИИ. СЛИШКОМ МНОГО ГРАНЕЙ У ЭТОГО ВЕЛИЧЕСТВЕННОГО КРАЯ И УДИВИТЕЛЬНЫХ
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    ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ У ЕГО БЕРЕГОВ И ДЕЛАЮТ ВОЗМОЖНЫМ УВИДЕТЬ И НАСЛАДИТЬСЯ ПРИРОДОЙ ОЗЕР, ГОР И ЛЕСОВ ЭТОЙ ЧУДЕСНОЙ ЗЕМЛИ. БЕЗУСЛОВНО ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ТУР ЭТО СЛИШКОМ МАЛО, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ВСЕ КРАСОТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И БАЙКАЛА, НО ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ПОЛЮБИТЬ И ЗАХОТЕТЬ ВЕРНУТЬСЯ СЮДА СНОВА. Я БЫЛА ЛЕТОМ ИЮЛЬ-АВГУСТ, НО МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ И ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К БАЙКАЛУ СНОВА И СНОВА ГОВОРЯТ, ЧТО БАЙКАЛ КРАСИВ В РАЗНУЮ ПОРУ И ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ И ВЕСНОЙ. А АВГУСТ НАЗЫВАЮТ ПЯТЫМ ВРЕМЕНЕМ ГОДА НА БАЙКАЛЕ) ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ МАРИИ КИСЕЛЕВОЙ, КОТОРАЯ ПОМОГАЛА ОРГАНИЗОВАТЬ ЭТО ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, КОНСУЛЬТИРОВАЛА ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ, СУМЕЛА ДОГОВОРИТЬСЯ С ТУРМЕНЕДЖЕРОМ И СОГЛАСОВАТЬ МОЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ЖИЛЬЯ. ВСЁ БЫЛО ИСПОЛНЕНО ДО МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО, С ДОБРОТОЙ И ВНИМАНИЕМ. БЛАГОДАРЮ ПРЕКРАСНОГО ТУРМЕНЕДЖЕРА АНТОНИНУ, КОТОРАЯ ВСТРЕЧАЛА МЕНЯ УЖЕ В ИРКУТСКЕ И СОПРОВОЖДАЛА ДИСТАНЦИОННО ВСЮ ДОРОГУ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЁ ПУТЕШЕСТВИЕ ДО САМОГО ОТБЫТИЯ. ВСЕГДА ЗАБОТИЛАСЬ И КАЖДЫЙ ДЕНЬ СПРАВЛЯЛАСЬ ВСЕГО ЛИ ДОСТАТОЧНО, ВСЁ ЛИ КОМФОРТНО. ЭТО НЕВЕРОЯТНО ПРИЯТНО И ВЫЗЫВАЕТ ОГРОМНОЕ УВАЖЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ И ЕГО НЕЛЕГКОМУ ТРУДУ. ВСЕ ГИДЫ БЫЛИ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЕ, В ОДНОГО Я УСПЕЛА ДАЖЕ НЕМНОЖКО ВЛЮБИТЬСЯ)) ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЛЮДЯМ-ПОВАРАМ, ОФИЦИАНТАМ, ГОРНИЧНЫМ,ВОДИТЕЛЯМ, ГИДАМ, МЕНЕДЖЕРАМ И ОПЕРАТОРАМ ЗА ИХ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ВНИМАНИЕ, ЧУТКОСТЬ И ДОБРОТУ. ВЫ ВСЕ И КАЖДЫЙ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ ПРЕВРАТИЛИ МОЁ ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ. С РАДОСТЬЮ ВСТРЕЧУСЬ СО ВСЕМИ СНОВА. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ, КОТОРЫЕ ПРОПИСАНЫ В ПАМЯТКЕ И САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПУНКТ, КОНЕЧНО ЖЕ!!! СКАЗОЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ!!! ВЫ И ТОЛЬКО ВЫ ГЛАВНЫЕ ХУДОЖНИКИ ВАШЕЙ ЖИЗНИ!!!))) И Я БОЛЬШЕ НИГДЕ В МИРЕ НЕ ЕЛА ТАКОЙ ВКУСНОЙ ЯГОДЫ, ОСОБЕННО КЛУБНИКИ!!! А САМОЕ ВКУСНОЕ БЛЮДО В МИРЕ-ЭТО ЗАГУДАЙ ИЗ ОМУЛЯ!!! ОЧЕНЬ ЖАЛЬ,ЧТО ТОЛЬКО 10 ФОТО МОЖНО ВЫГРУЗИТЬ))) ВАША АЙБОЛИТУШКА.

    ОЧЕНЬ МНОГО СЛОВ СКАЗАНО О БАЙКАЛЕ, ЕГО КРАСОТЕ, ТАИНСТВЕННОСТИ И ВЕЛИКОЛЕПИИ. СЛИШКОМ МНОГО ГРАНЕЙ У ЭТОГООЧЕНЬ МНОГО СЛОВ СКАЗАНО О БАЙКАЛЕ, ЕГО КРАСОТЕ, ТАИНСТВЕННОСТИ И ВЕЛИКОЛЕПИИ. СЛИШКОМ МНОГО ГРАНЕЙ У ЭТОГООЧЕНЬ МНОГО СЛОВ СКАЗАНО О БАЙКАЛЕ, ЕГО КРАСОТЕ, ТАИНСТВЕННОСТИ И ВЕЛИКОЛЕПИИ. СЛИШКОМ МНОГО ГРАНЕЙ У ЭТОГООЧЕНЬ МНОГО СЛОВ СКАЗАНО О БАЙКАЛЕ, ЕГО КРАСОТЕ, ТАИНСТВЕННОСТИ И ВЕЛИКОЛЕПИИ. СЛИШКОМ МНОГО ГРАНЕЙ У ЭТОГООЧЕНЬ МНОГО СЛОВ СКАЗАНО О БАЙКАЛЕ, ЕГО КРАСОТЕ, ТАИНСТВЕННОСТИ И ВЕЛИКОЛЕПИИ. СЛИШКОМ МНОГО ГРАНЕЙ У ЭТОГООЧЕНЬ МНОГО СЛОВ СКАЗАНО О БАЙКАЛЕ, ЕГО КРАСОТЕ, ТАИНСТВЕННОСТИ И ВЕЛИКОЛЕПИИ. СЛИШКОМ МНОГО ГРАНЕЙ У ЭТОГООЧЕНЬ МНОГО СЛОВ СКАЗАНО О БАЙКАЛЕ, ЕГО КРАСОТЕ, ТАИНСТВЕННОСТИ И ВЕЛИКОЛЕПИИ. СЛИШКОМ МНОГО ГРАНЕЙ У ЭТОГООЧЕНЬ МНОГО СЛОВ СКАЗАНО О БАЙКАЛЕ, ЕГО КРАСОТЕ, ТАИНСТВЕННОСТИ И ВЕЛИКОЛЕПИИ. СЛИШКОМ МНОГО ГРАНЕЙ У ЭТОГООЧЕНЬ МНОГО СЛОВ СКАЗАНО О БАЙКАЛЕ, ЕГО КРАСОТЕ, ТАИНСТВЕННОСТИ И ВЕЛИКОЛЕПИИ. СЛИШКОМ МНОГО ГРАНЕЙ У ЭТОГООЧЕНЬ МНОГО СЛОВ СКАЗАНО О БАЙКАЛЕ, ЕГО КРАСОТЕ, ТАИНСТВЕННОСТИ И ВЕЛИКОЛЕПИИ. СЛИШКОМ МНОГО ГРАНЕЙ У ЭТОГО

Ответы на вопросы от путешественников по Аршану в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Аршане
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  1. Сибирские приключения: от Аршана до Байкала
  2. Байкал и Саяны
  3. Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
  4. Сказка Байкала. Летнее или осеннее путешествие
  5. Южный Байкал. Весенний отдых
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Тункинская долина
  2. Мыс Хобой
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