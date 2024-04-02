Места силы Байкала. Зимнее путешествие

Байкал на весь мир славится чистотой своих вод.

Старожилы говорят, что если пожить на Ольхоне, то можно увидеть 9 разных цветов, в которые окрашивается Байкал в зависимости от времени года, погоды
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и времени суток.

В этом туре можно сделать множество фотографий разных мест Байкала: побываем на острове Ольхон, в Тункинской долине, погуляем по берегу Кынгарги, где увидим таинственные сооружения из камней, приносящие удачу. Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.

5
3 отзыва
Места силы Байкала. Зимнее путешествие
Места силы Байкала. Зимнее путешествие
Места силы Байкала. Зимнее путешествие
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Вкусная Бурятская кухня
Вкусная Бурятская кухня
Бурятская кухня отличается большим количеством используемого в блюдах мяса
Тункинская долина
Тункинская долина
Посетим водопады и минеральные источники, а также буддистский дацан
Энергия Ольхона
Энергия Ольхона
Прочувствуем мистическую энергетику острова

Программа тура по дням

1 день

Переезд до острова Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

2 день

Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

3 день

День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Байкал на весь мир славится чистотой своих вод.

Старожилы острова утверждают, что если пожить на Ольхоне, то можно увидеть 9 разных цветов, в которые окрашивается Байкал в зависимости от времени года, погоды и времени суток.

Он может быть насыщенно-голубым, ярко-бирюзовым, темно-графитовым.

Сделайте несколько фотографий озера в разное время дня.

И вы убедитесь в этом!

Питание включено: завтрак, ужин.

4 день

Южная часть острова Ольхон

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 120 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

5 день

Переезд в город Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

6 день

Тункинская долина

Поездка в Тункинскую долину, поселок Аршан.

Размещение в гостинице или на турбазе.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 200 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

7 день

День в Аршане

Свободный день в Аршане.

Бурятская кухня отличается большим количеством используемого в блюдах мяса.

Она питательна и весьма вкусна.

Среди многочисленных кафе Аршана вы обязательно найдете то, в котором самые вкусные, на ваш взгляд, позы из рубленой говядины или самый ароматный традиционный соленый чай.

Питание включено: завтрак.

8 день

Отъезд

Переезд из Аршана в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 220 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Обычные датыПраздничные даты (25.12 по 15.01, 19.02 по 11.03)
экономстандартэкономстандарт
2-хместный номер65 90071 00070 30075 400
доплата за одноместное размещение15 50019 00018 50022 000

Частично благоустроенное размещение – Эконом:

  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 1-4
  • Размещение: Иркутск — Гостиница Матрешка — 2-местный номер (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5
  • Размещение: Аршан — Марьина Роща — 2-местный номер (удобства на этаже). 2 ночи: ночь 6-7

Благоустроенное размещение – Стандарт:

  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4
  • Размещение: Иркутск — Гостиница Виктория — 2-местный номер (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5
  • Размещение: Аршан — Турбаза Марьина Роща — 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи: ночь 6-7

Варианты проживания

Турбаза «Марьина Роща»

2 ночи

Гостиница «Марьина роща» расположена недалеко от въезда в Аршан, в противоположной стороне от санатория «Саяны». Это два двухэтажных деревянных благоустроенных коттеджа, с большой красивой ухоженной территорией, двумя банями с бассейнами и бильярдом. Идеально подходит для семейного отдыха.

Двухместный номер выполнен в деревянном исполнении (№3,4,5,6,7,9). Внутри номера в Вашем распоряжении вместительный гардероб, столик со стульями, две раздельные кровати, телевизор, холодильник, чайные приборы, электрочайник, ванная комната с/у с ванной, а также полный набор средств личной гигиены.

Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»

Турбаза «Набаймар»

4 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.

Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Гостиница «Матрешка»

1 ночь

Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж. До площади Декабристов — 1 км.

Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение, согласно выбранной цене
  • Питание: День 1: ужинДень 2, 4: завтрак, обед, ужинДень 3: завтрак, ужинДень 5, 7-8: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 4: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 5, 7-8: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск - ОльхонДень 2: По ОльхонуДень 4: По ОльхонуДень 5: Ольхон - ИркутскДень 6: Иркутск - АршанДень 8: Аршан - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 4: По Ольхону
  • День 5: Ольхон - Иркутск
  • День 6: Иркутск - Аршан
  • День 8: Аршан - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 4: Поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 4: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

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