Старожилы говорят, что если пожить на Ольхоне, то можно увидеть 9 разных цветов, в которые окрашивается Байкал в зависимости от времени года, погоды
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд до острова Ольхон
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
День на Ольхоне
Свободный день на Ольхоне.
Байкал на весь мир славится чистотой своих вод.
Старожилы острова утверждают, что если пожить на Ольхоне, то можно увидеть 9 разных цветов, в которые окрашивается Байкал в зависимости от времени года, погоды и времени суток.
Он может быть насыщенно-голубым, ярко-бирюзовым, темно-графитовым.
Сделайте несколько фотографий озера в разное время дня.
И вы убедитесь в этом!
Питание включено: завтрак, ужин.
Южная часть острова Ольхон
Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 120 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Переезд в город Иркутск
Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Тункинская долина
Поездка в Тункинскую долину, поселок Аршан.
Размещение в гостинице или на турбазе.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 200 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
День в Аршане
Свободный день в Аршане.
Бурятская кухня отличается большим количеством используемого в блюдах мяса.
Она питательна и весьма вкусна.
Среди многочисленных кафе Аршана вы обязательно найдете то, в котором самые вкусные, на ваш взгляд, позы из рубленой говядины или самый ароматный традиционный соленый чай.
Питание включено: завтрак.
Отъезд
Переезд из Аршана в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 220 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:
|Обычные даты
|Праздничные даты (25.12 по 15.01, 19.02 по 11.03)
|эконом
|стандарт
|эконом
|стандарт
|2-хместный номер
|65 900
|71 000
|70 300
|75 400
|доплата за одноместное размещение
|15 500
|19 000
|18 500
|22 000
Частично благоустроенное размещение – Эконом:
- Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 1-4
- Размещение: Иркутск — Гостиница Матрешка — 2-местный номер (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5
- Размещение: Аршан — Марьина Роща — 2-местный номер (удобства на этаже). 2 ночи: ночь 6-7
Благоустроенное размещение – Стандарт:
- Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4
- Размещение: Иркутск — Гостиница Виктория — 2-местный номер (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5
- Размещение: Аршан — Турбаза Марьина Роща — 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи: ночь 6-7
Варианты проживания
Турбаза «Марьина Роща»
Гостиница «Марьина роща» расположена недалеко от въезда в Аршан, в противоположной стороне от санатория «Саяны». Это два двухэтажных деревянных благоустроенных коттеджа, с большой красивой ухоженной территорией, двумя банями с бассейнами и бильярдом. Идеально подходит для семейного отдыха.
Двухместный номер выполнен в деревянном исполнении (№3,4,5,6,7,9). Внутри номера в Вашем распоряжении вместительный гардероб, столик со стульями, две раздельные кровати, телевизор, холодильник, чайные приборы, электрочайник, ванная комната с/у с ванной, а также полный набор средств личной гигиены.
Турбаза «Набаймар»
На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).
Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.
Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.
Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 2 – полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;
В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.
Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).
Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт.
Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт
Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Дополнительные услуги:
- Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
- Детская площадка бесплатно;
- Парковка бесплатно;
- Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Гостиница «Матрешка»
Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж. До площади Декабристов — 1 км.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение, согласно выбранной цене
- Питание: День 1: ужинДень 2, 4: завтрак, обед, ужинДень 3: завтрак, ужинДень 5, 7-8: завтрак
- День 1: ужин
- День 2, 4: завтрак, обед, ужин
- День 3: завтрак, ужин
- День 5, 7-8: завтрак
- Транспортные услуги: День 1: Иркутск - ОльхонДень 2: По ОльхонуДень 4: По ОльхонуДень 5: Ольхон - ИркутскДень 6: Иркутск - АршанДень 8: Аршан - Иркутск
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: По Ольхону
- День 4: По Ольхону
- День 5: Ольхон - Иркутск
- День 6: Иркутск - Аршан
- День 8: Аршан - Иркутск
- Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 4: Поездка в южную часть острова Ольхон
- День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
- День 4: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?
Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Как организованы экскурсии?
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.
Есть ли скидки детям?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!