1 день

Обзорная экскурсия по Листвянке

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

День начала пути и знакомства с Байкалом.

Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка.

Пожалуй, одного из самых старых поселений русских на берегах великого озера.

Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал.

Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта.

По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (за доп. плату), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и отведать в «Трапезной» настоящих Сибирских блинов с маслом.

В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Далее нас ждет экскурсия в «Байкальский музей», где собрано множество экспонатов, рассказывающих о растительном и животном мире Байкала.

Многих животных даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее, в том числе самое милое Байкальское существо – нерпу.

Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Уверяем, вы не устоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы!

Протяженность переезда: 65 км. в одну сторону. Время в пути: ~ 1 час.

Питание включено: обед в кафе.