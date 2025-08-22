Путешествие к Каменным Грибам по Телецкому озеру

Нас ждет настоящее путешествие на целый день! Мы прокатимся на катере по Телецкому озеру, увидим водопады Корбу, Киште, Сорок Грехов. Полюбуемся на долину Чулышмана и поднимемся к Каменным Грибам. Нас ждет фотосъемка шикарных панорам долины и горячий обед в кемпинге.
4.7
25 отзывов
Описание экскурсии

Что вас ждет Нас ждет настоящее путешествие на целый день! Сначала на катере по Телецкому озеру с посещением водопада Корбу на территории Алтайского природного заповедника до южного мыса, затем на автомобиле в долину Чулышмана до урочища Ак-Курум. Небольшая переправа на лодке через реку и несложное восхождение к каменным останцам — Каменным Грибам. Обзор и фотосъемка шикарных панорам долины, спуск, горячий обед в кемпинге, отдых и обратный путь домой с заездом еще на один водопад Телецкой акватории — Сорок Грехов. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
  • услуги гида, • экскурсия по Телецкому озеру на катере, • входной билеты на водопад, • трансфер на автомобиле по долине Чулышмана, • переправа на лодке через реку, • восхождение к Каменным Грибам, • обед, • фотопрезент — открытка от гида, Туристы оплачивают самостоятельно:.
  • сувениры, • дополнительные напитки.

по договоренности

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Телецкое озеро
  • Водопады Корбу, Киште, Сорок Грехов
  • Долина Чулышмана
  • Обзорная площадка «Алтайская Швейцария»
  • Каменные Грибы
  • Южный мыс Кырсай
Место начала и завершения?
С. Артыбаш, ул. Телецкая, 19
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
4
3
2
1
1
Е
Всё было замечательно, спасибо экскурсоводу Елене.
А
А
Очень понравилась экскурсия. Все четко организованно. За один день успели посмотреть и водопады и грибы. Катер удобный. Накормили обедом в долине.
Елена прекрасный экскурсовод. С заботой о каждом туристе. Много рассказывала
по пути о достопримечательностях и крае. Старается, чтобы каждому было удобно и интересно. При общей договоренности можно добавить к этой поездке Чулышманскую долину и водопад Куркуре.
Водопады и Телецкое озеро прекрасны.
Долина по пути к грибам настоящее чудо.
Экскурсия на целый день, зато можно увидеть красоту южного берега.

В
Ура мы это сделали! Мы поднялись на 780 метров чтобы увидеть это чудо природы. А как бонус-водопад Куркуре, красивейшие водопад Алтая. Экскурсия прошла отлично, Елена отличнейший гид, влюблённый в Алтай, и прекрасный человек. Вернулись в отель уставшие, но счастливые!
С
Лучший гид и лучшая экскурсия на Алтае!!! Лена олицетворяет собой культуру этих прекрасных мест, с заботой относится к путешественникам, сама составляет интересные маршруты, любит свой край и передает эту любовь
для нас по всей России! Мне так понравилась экскурсия, что на следующий день я еще поехала с Леной в несравненный Турочак!
Огромное доверие гиду и ее энциклопедическим знаниям! Отдельное спасибо за местные деликатесы - хариус и папоротник на обед, а также подарочки для участников тура, очень приятно! Лена также профессиональный фотограф и видеомейкер, что позволяет надолго сохранить впечатления и эмоции от поездки! Теперь о самом туре. Чулышманская долина - жемчужина Алтая, остается в сердце навсегда! Живописная неутомительная дорога, радующая глаз, практически альпийские луга с пасущимися мирно лошадями и коровами, алтайские села, просторы и чистейший воздух! Сами Каменные грибы - уникальное творение природы, готовое исчезнуть под воздействием ветра и воды, так что успевайте!
Добавьте к этому прогулку на катере с севера на юг Телецкого, где разная природа, с заездом по пути на водопады! Приятные впечатления и эмоции гарантированны!)

Е
Вообщем и целом всё понравилось.
Михаил конечно умничка, но видимо так как в силу своей юности и не опытности ещё не совсем гид(((, но с опытом всё придёт, надеюсь))) мало было информации про историю Алтая и долины, хотелось бы побольше информации….
Но поездка насыщенная, умотательная)))) впечатлений море, красота неописуемая)))
За всё спасибо и за организацию и насыщенный день)
Успехов вам)))
Н
Незабываемое впечатление от экскурсии, от природных красот Алтая.
Гид Елена очень профессиональный специалист, влюблённый в свой край. Узнали много интересного о природе, истории и легендах Алтая. Кроме этого Елена очень внимательно относится к туристам. Большое спасибо!
В
Ничего не увидели. Экскурсии
Отменили. Смотрели с другими водопады
Экскурсию отменили
Е
Долину, каменные грибы, дороги
О
Интересная экскурсия по необычайно красивым местам в сопровождении экскурсовода Елены, которая не просто гид, а интересный рассказчик и человек влюбленный в свой край. Спасибо Елене за удивительное путешествие!
Д
Елена отличный гид! Практически все время рассказывала историю озера, легенды, необычные факты. Перед подъемом на сами грибы дала подробные инструкции как подниматься и спускаться, что полезно для неподготовленных людей. На память подарила всем открытки с живописными фотографиями)
С
Ставлю 5 из 5, за интересную и познавательную экскурсию на Каминные грибы. Огромное спасибо гиду Елене вся экскурсия прошла просто замечательно от начало до завершения. Всем СОВЕТУЮ!!!!!
М
Елена профессионал своего дела. Хорошо все рассказывает, заботливо относится к туристам. Экскурсия очень интересная, много остановок чтобы можно было пофотографироваться и просто насладиться природой. Живописный маршрут. Очень красивые места посещения, завораживает. Спасибо большое за такую шикарную экскурсию.
Л
Это был чудесный день, когда совпало всё!!! и погода, и компания и самое главное гид Елена - Елена Примудрая, Елена Прекрасная!!)) Человек, влюблённый в свое дело! Путешествие на катере по
Телецкому озеру от Артыбаша до Южного берега сопровождалась интересными и познавательными историями, затем поездка на автобусе по Чулышманской долине - невероятной красоты природа, остановки в живописных локациях, алтайские села, рассказы о жизни и быте коренных жителей, переправа через Чулышман. Тропа на "каменные грибы" - чем выше, тем завораживающей виды на долину ну и само "чудо природы" - грибочки)) Впечатлений масса, всё очень круто. А бонусом - купание на Южном береге!! Елена, спасибо Вам огромное, за чудесную экскурсию!!!

Е
Экскурсия к каменным грибам нам очень понравилась, гид Елена рассказала нам много историй о жизни и традициях алтайцев, поделилась с нами легендами Алтая. На экскурсии мы посетили 3 красивых водопада,"Алтайскую
Швейцарию", поднялись к каменным грибам, о каждом объекте мы получили много информации. К каменным грибам стоит обязательно сходить, это очень интересное природное явление. Мы провели насыщенный и незабываемый день. Елена профессионал своего дела, очень интересно преподносит материал, внимательно относится ко всем туристам группы

11 500 ₽ за человека