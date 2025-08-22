Е Елена Всё было замечательно, спасибо экскурсоводу Елене.

Елена прекрасный экскурсовод. С заботой о каждом туристе. Много рассказывала по пути о достопримечательностях и крае. Старается, чтобы каждому было удобно и интересно. При общей договоренности можно добавить к этой поездке Чулышманскую долину и водопад Куркуре.

Водопады и Телецкое озеро прекрасны.

Долина по пути к грибам настоящее чудо.

Экскурсия на целый день, зато можно увидеть красоту южного берега. Очень понравилась экскурсия. Все четко организованно. За один день успели посмотреть и водопады и грибы. Катер удобный. Накормили обедом в долине.Елена прекрасный экскурсовод. С заботой о каждом туристе. Много рассказывала

В Вера Ура мы это сделали! Мы поднялись на 780 метров чтобы увидеть это чудо природы. А как бонус-водопад Куркуре, красивейшие водопад Алтая. Экскурсия прошла отлично, Елена отличнейший гид, влюблённый в Алтай, и прекрасный человек. Вернулись в отель уставшие, но счастливые!

С Светлана для нас по всей России! Мне так понравилась экскурсия, что на следующий день я еще поехала с Леной в несравненный Турочак!

Огромное доверие гиду и ее энциклопедическим знаниям! Отдельное спасибо за местные деликатесы - хариус и папоротник на обед, а также подарочки для участников тура, очень приятно! Лена также профессиональный фотограф и видеомейкер, что позволяет надолго сохранить впечатления и эмоции от поездки! Теперь о самом туре. Чулышманская долина - жемчужина Алтая, остается в сердце навсегда! Живописная неутомительная дорога, радующая глаз, практически альпийские луга с пасущимися мирно лошадями и коровами, алтайские села, просторы и чистейший воздух! Сами Каменные грибы - уникальное творение природы, готовое исчезнуть под воздействием ветра и воды, так что успевайте!

Добавьте к этому прогулку на катере с севера на юг Телецкого, где разная природа, с заездом по пути на водопады! Приятные впечатления и эмоции гарантированны!) Лучший гид и лучшая экскурсия на Алтае!!! Лена олицетворяет собой культуру этих прекрасных мест, с заботой относится к путешественникам, сама составляет интересные маршруты, любит свой край и передает эту любовь

Е Елена Вообщем и целом всё понравилось.

Михаил конечно умничка, но видимо так как в силу своей юности и не опытности ещё не совсем гид(((, но с опытом всё придёт, надеюсь))) мало было информации про историю Алтая и долины, хотелось бы побольше информации….

Но поездка насыщенная, умотательная)))) впечатлений море, красота неописуемая)))

За всё спасибо и за организацию и насыщенный день)

Успехов вам)))

Н Наталья Незабываемое впечатление от экскурсии, от природных красот Алтая.

Гид Елена очень профессиональный специалист, влюблённый в свой край. Узнали много интересного о природе, истории и легендах Алтая. Кроме этого Елена очень внимательно относится к туристам. Большое спасибо!

В Вадим Ничего не увидели. Экскурсии

Отменили. Смотрели с другими водопады

Экскурсию отменили

Е Елена Долину, каменные грибы, дороги

О Ольга Интересная экскурсия по необычайно красивым местам в сопровождении экскурсовода Елены, которая не просто гид, а интересный рассказчик и человек влюбленный в свой край. Спасибо Елене за удивительное путешествие!

Д Дарья Елена отличный гид! Практически все время рассказывала историю озера, легенды, необычные факты. Перед подъемом на сами грибы дала подробные инструкции как подниматься и спускаться, что полезно для неподготовленных людей. На память подарила всем открытки с живописными фотографиями)

С Светлана Ставлю 5 из 5, за интересную и познавательную экскурсию на Каминные грибы. Огромное спасибо гиду Елене вся экскурсия прошла просто замечательно от начало до завершения. Всем СОВЕТУЮ!!!!!

М Мария Елена профессионал своего дела. Хорошо все рассказывает, заботливо относится к туристам. Экскурсия очень интересная, много остановок чтобы можно было пофотографироваться и просто насладиться природой. Живописный маршрут. Очень красивые места посещения, завораживает. Спасибо большое за такую шикарную экскурсию.

Л Лилия Путешествие на катере по Телецкому озеру от Артыбаша до Южного берега сопровождалась интересными и познавательными историями, затем поездка на автобусе по Чулышманской долине - невероятной красоты природа, остановки в живописных локациях, алтайские села, рассказы о жизни и быте коренных жителей, переправа через Чулышман. Тропа на "каменные грибы" - чем выше, тем завораживающей виды на долину ну и само "чудо природы" - грибочки)) Впечатлений масса, всё очень круто. А бонусом - купание на Южном береге!! Елена, спасибо Вам огромное, за чудесную экскурсию!!! Это был чудесный день, когда совпало всё!!! и погода, и компания и самое главное гид Елена - Елена Примудрая, Елена Прекрасная!!)) Человек, влюблённый в свое дело!