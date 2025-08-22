Описание экскурсииЧто вас ждет Нас ждет настоящее путешествие на целый день! Сначала на катере по Телецкому озеру с посещением водопада Корбу на территории Алтайского природного заповедника до южного мыса, затем на автомобиле в долину Чулышмана до урочища Ак-Курум. Небольшая переправа на лодке через реку и несложное восхождение к каменным останцам — Каменным Грибам. Обзор и фотосъемка шикарных панорам долины, спуск, горячий обед в кемпинге, отдых и обратный путь домой с заездом еще на один водопад Телецкой акватории — Сорок Грехов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Телецкое озеро
- Водопады Корбу, Киште, Сорок Грехов
- Долина Чулышмана
- Обзорная площадка «Алтайская Швейцария»
- Каменные Грибы
- Южный мыс Кырсай
Место начала и завершения?
С. Артыбаш, ул. Телецкая, 19
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 25 отзывах
Е
Всё было замечательно, спасибо экскурсоводу Елене.
А
А
Очень понравилась экскурсия. Все четко организованно. За один день успели посмотреть и водопады и грибы. Катер удобный. Накормили обедом в долине.
Елена прекрасный экскурсовод. С заботой о каждом туристе. Много рассказывала
В
Ура мы это сделали! Мы поднялись на 780 метров чтобы увидеть это чудо природы. А как бонус-водопад Куркуре, красивейшие водопад Алтая. Экскурсия прошла отлично, Елена отличнейший гид, влюблённый в Алтай, и прекрасный человек. Вернулись в отель уставшие, но счастливые!
С
Лучший гид и лучшая экскурсия на Алтае!!! Лена олицетворяет собой культуру этих прекрасных мест, с заботой относится к путешественникам, сама составляет интересные маршруты, любит свой край и передает эту любовь
Е
Вообщем и целом всё понравилось.
Михаил конечно умничка, но видимо так как в силу своей юности и не опытности ещё не совсем гид(((, но с опытом всё придёт, надеюсь))) мало было информации про историю Алтая и долины, хотелось бы побольше информации….
Но поездка насыщенная, умотательная)))) впечатлений море, красота неописуемая)))
За всё спасибо и за организацию и насыщенный день)
Успехов вам)))
Н
Незабываемое впечатление от экскурсии, от природных красот Алтая.
Гид Елена очень профессиональный специалист, влюблённый в свой край. Узнали много интересного о природе, истории и легендах Алтая. Кроме этого Елена очень внимательно относится к туристам. Большое спасибо!
В
Ничего не увидели. Экскурсии
Отменили. Смотрели с другими водопады
Экскурсию отменили
Е
Долину, каменные грибы, дороги
О
Интересная экскурсия по необычайно красивым местам в сопровождении экскурсовода Елены, которая не просто гид, а интересный рассказчик и человек влюбленный в свой край. Спасибо Елене за удивительное путешествие!
Д
Елена отличный гид! Практически все время рассказывала историю озера, легенды, необычные факты. Перед подъемом на сами грибы дала подробные инструкции как подниматься и спускаться, что полезно для неподготовленных людей. На память подарила всем открытки с живописными фотографиями)
С
Ставлю 5 из 5, за интересную и познавательную экскурсию на Каминные грибы. Огромное спасибо гиду Елене вся экскурсия прошла просто замечательно от начало до завершения. Всем СОВЕТУЮ!!!!!
М
Елена профессионал своего дела. Хорошо все рассказывает, заботливо относится к туристам. Экскурсия очень интересная, много остановок чтобы можно было пофотографироваться и просто насладиться природой. Живописный маршрут. Очень красивые места посещения, завораживает. Спасибо большое за такую шикарную экскурсию.
Л
Это был чудесный день, когда совпало всё!!! и погода, и компания и самое главное гид Елена - Елена Примудрая, Елена Прекрасная!!)) Человек, влюблённый в свое дело! Путешествие на катере по
Е
Экскурсия к каменным грибам нам очень понравилась, гид Елена рассказала нам много историй о жизни и традициях алтайцев, поделилась с нами легендами Алтая. На экскурсии мы посетили 3 красивых водопада,"Алтайскую
