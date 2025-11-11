2 день

Дивеево и Арзамас

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Дивеево.

Дивеево — место особенное, известное во всем мире. Это четвертый удел Богородицы на земле, единственное место в России, которое находится под ее особым покровительством.

Экскурсия по Серафимо-Дивеевскому монастырю, названному в честь Серафима Саровского, который опекал эту обитель.

Осмотр действующих храмов:

Троицкий собор: святые мощи преподобного Серафима, чудотворная икона «Умиление»;

Преображенский собор: мощи преподобной Марфы Дивеевской, мощи блаженной Параскевы;

Казанская церковь: мощи преподобных Александры, Марфы, Елены;

мощи преподобных Александры, Марфы, Елены; Святая Канавка Пресвятой Богородицы — это величайшая дивеевская, да и мировая вселенская святыня. О благодати, дарованной Святой Канавкой Батюшка говорил: «Кто Канавку с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».

Посещение Дивеевских Святых источников, где можно набрать целебной воды и при желании искупаться в ней.

Отправление в г. Арзамас.

Обед в кафе.

Арзамас — город с долгой и славной историей. В 19 «Золотом» для города веке про него отзывались с особенной любовью — «Арзамас-городок — Москвы-уголок».

Обзорная экскурсия по г. Арзамас.

Осмотр значимых достопримечательностей:

Соборная площадь — сердца Арзамаса с уникальной Ратушей 18 века и Никольским монастырем. Воскресенский кафедральный собор — символ победы над Наполеоном, главное украшение города, построенное по образу и подобию Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Гостиные ряды, где велась бойкая торговля с 17 века, здесь можно было приобрести все, что водилось на Руси. Скульптуры «Арзамасские гуси». Местные гуси отличались особенно пылким характером, участвовали в птичьих боях и нередко становились победителями, принося своим владельцами хороший заработок. Верхняя набережная с сохранившимися дворянскими особняками 19 века и многое другое.

Возвращение в гостиницу.

Ужин в ресторане отеля.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160