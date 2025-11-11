Вы посетите основные святыни этих регионов, узнаете много фактов из их истории и ощутите особую благостную атмосферу этих мест.
Маршрут путешествия: Москва — Покров — Суздаль — Выкса — Дивеево — Арзамас — Муром — Владимир — Москва.
Программа тура по дням
Покров и Свято-Введенская пустынь, Суздаль, переезд в Выксу
07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:15 Отправление в г. Покров.
Посещение Свято-Введенской островной пустыни.
Этот уникальный монастырь, расположенный на острове посредиживописного Введенского озера, был основан иноками в конце XVII века и сегодня является женской обителью.
В программе осмотр:
- Введенский собор, краснокирпичный — главный храм монастыря;
- церковь святителя Николая Чудотворца, средства на которую были некогда пожертвованы промышленниками и меценатами Морозовыми.
Отправление в г. Суздаль.
Обед в кафе города.
Создатель маршрута «Золотого кольца» Ю. Бычков, находясь Суздале, назвал его «Сладко-музейный. Город-уникум» и с удивлением отмечал, что людей тут очень много и город очень популярен.
Обзорная экскурсия по г. Суздалю. В программе:
- Посещение главной достопримечательности Суздаля — Суздальского кремля, по археологическим данным существующего с 10 века.
- Покровский монастырь (со смотровой площадки) — женская обитель,хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий.
Отправление в г. Выксу.
Размещение в отеле «Баташев 4*» г. Выкса. Номера категории стандарт.
Ужин в ресторане отеля.
Дивеево и Арзамас
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Дивеево.
Дивеево — место особенное, известное во всем мире. Это четвертый удел Богородицы на земле, единственное место в России, которое находится под ее особым покровительством.
Экскурсия по Серафимо-Дивеевскому монастырю, названному в честь Серафима Саровского, который опекал эту обитель.
Осмотр действующих храмов:
- Троицкий собор: святые мощи преподобного Серафима, чудотворная икона «Умиление»;
- Преображенский собор: мощи преподобной Марфы Дивеевской, мощи блаженной Параскевы;
- Казанская церковь: мощи преподобных Александры, Марфы, Елены;
- Святая Канавка Пресвятой Богородицы — это величайшая дивеевская, да и мировая вселенская святыня. О благодати, дарованной Святой Канавкой Батюшка говорил: «Кто Канавку с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».
Посещение Дивеевских Святых источников, где можно набрать целебной воды и при желании искупаться в ней.
Отправление в г. Арзамас.
Обед в кафе.
Арзамас — город с долгой и славной историей. В 19 «Золотом» для города веке про него отзывались с особенной любовью — «Арзамас-городок — Москвы-уголок».
Обзорная экскурсия по г. Арзамас.
Осмотр значимых достопримечательностей:
- Соборная площадь — сердца Арзамаса с уникальной Ратушей 18 века и Никольским монастырем.
- Воскресенский кафедральный собор — символ победы над Наполеоном, главное украшение города, построенное по образу и подобию Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
- Гостиные ряды, где велась бойкая торговля с 17 века, здесь можно было приобрести все, что водилось на Руси.
- Скульптуры «Арзамасские гуси». Местные гуси отличались особенно пылким характером, участвовали в птичьих боях и нередко становились победителями, принося своим владельцами хороший заработок.
- Верхняя набережная с сохранившимися дворянскими особняками 19 века и многое другое.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в ресторане отеля.
Муром и Владимир
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Муром.
Муром — самый древний город Владимирского края, упоминался в «Повести временных лет» ещё в 862 году! Муром — город белокаменных монастырей, купеческих домиков XIX века и родина былинного героя Ильи Муромца.
Обзорная экскурсия по Мурому с осмотром:
- Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи Петра и Февроньи — покровителей любви и брака;
- Спасо-Преображенский монастырь: чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница»;
- Благовещенский монастырь: икона преподобного Илии Муромца с частицей мощей;
- памятник Илье Муромцу — одна из самых заметных достопримечательностей Мурома.
Отправление в г. Владимир.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Владимиру — одному из немногих городов Золотого кольца, где сохранились памятники архитектуры до монголо-татарского завоевания: Дмитриевский собор (внешний осмотр), Золотые ворота (внешний осмотр, на реставрации), Успенский собор (посещение) — шедевр белокаменного зодчества, где сохранились росписи XII-XIX вв., в том числе знаменитые фрески иконописца Андрея Рублева.
Отправление в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле г. Выкса в номерах категории «стандарт» (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Только завтраки
|Без ужинов: завтраки + обеды
|Полное питание: 3 обеда + 2 завтрака + 2 ужина
|19 390
|21 190
|22 390
Доплата за одноместный номер – 6 000 руб.
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 400 руб.
Размещение в отелях «Баташев 4*» г. Выкса*.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Баташев» 4
Четырехзвездочный отель расположен в центре города Выкса, в 3 минутах ходьбы от стадиона «Металлург».
К услугам гостей спа-центр и бассейн.
Фасад здания отеля «Баташев» выполнен в классическом стиле.
В светлых элегантных номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Кроме того, среди удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и стильная ванная комната с ванной.
Ресторан «Аристократ» оформлен в классическом стиле.
В ресторане подают завтрак «шведский стол», а также большой выбор блюд европейской кухни и импортных вин.
В лобби-баре с шикарной мебелью и открытым камином можно заказать напитки и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Спа-центр отеля «Баташев» работает ежедневно с 07:00 до 23:00.
В распоряжении гостей сауна, парная и тренажерный зал.
Гости смогут заказать сеанс массажа.
Прогулка от отеля «Баташев» до торгового центра «Выкса» занимает 5 минут.
Стойка регистрации отеля работает круглосуточно и без выходных.
Ее сотрудники могут организовать трансфер до железнодорожного вокзала Навашино, в 25 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Доплата за одноместный номер - 6 000 руб
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб. (бронируется при покупке тура)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Особенности рассадки в автобусе
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
Доступна услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги – 1470 руб.).
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.