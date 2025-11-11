Мои заказы

Святая Русь. Праздничный тур

Православные храмы и монастыри ждут Вас в этом удивительном путешествии по Владимирской и Нижегородской областям.

Вы посетите основные святыни этих регионов, узнаете много фактов из их истории и ощутите особую благостную атмосферу этих мест.

Маршрут путешествия: Москва — Покров — Суздаль — Выкса — Дивеево — Арзамас — Муром — Владимир — Москва.
Ближайшие даты:
11
июн

Программа тура по дням

1 день

Покров и Свято-Введенская пустынь, Суздаль, переезд в Выксу

07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отправление в г. Покров.

Посещение Свято-Введенской островной пустыни.

Этот уникальный монастырь, расположенный на острове посредиживописного Введенского озера, был основан иноками в конце XVII века и сегодня является женской обителью.

В программе осмотр:

  • Введенский собор, краснокирпичный — главный храм монастыря;
  • церковь святителя Николая Чудотворца, средства на которую были некогда пожертвованы промышленниками и меценатами Морозовыми.

Отправление в г. Суздаль.

Обед в кафе города.

Создатель маршрута «Золотого кольца» Ю. Бычков, находясь Суздале, назвал его «Сладко-музейный. Город-уникум» и с удивлением отмечал, что людей тут очень много и город очень популярен.

Обзорная экскурсия по г. Суздалю. В программе:

  1. Посещение главной достопримечательности Суздаля — Суздальского кремля, по археологическим данным существующего с 10 века.
  2. Покровский монастырь (со смотровой площадки) — женская обитель,хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий.

Отправление в г. Выксу.

Размещение в отеле «Баташев 4*» г. Выкса. Номера категории стандарт.

Ужин в ресторане отеля.

Покров и Свято-Введенская пустынь, Суздаль, переезд в Выксу
2 день

Дивеево и Арзамас

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Дивеево.

Дивеево — место особенное, известное во всем мире. Это четвертый удел Богородицы на земле, единственное место в России, которое находится под ее особым покровительством.

Экскурсия по Серафимо-Дивеевскому монастырю, названному в честь Серафима Саровского, который опекал эту обитель.

Осмотр действующих храмов:

  • Троицкий собор: святые мощи преподобного Серафима, чудотворная икона «Умиление»;
  • Преображенский собор: мощи преподобной Марфы Дивеевской, мощи блаженной Параскевы;
  • Казанская церковь: мощи преподобных Александры, Марфы, Елены;
  • Святая Канавка Пресвятой Богородицы — это величайшая дивеевская, да и мировая вселенская святыня. О благодати, дарованной Святой Канавкой Батюшка говорил: «Кто Канавку с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».

Посещение Дивеевских Святых источников, где можно набрать целебной воды и при желании искупаться в ней.

Отправление в г. Арзамас.

Обед в кафе.

Арзамас — город с долгой и славной историей. В 19 «Золотом» для города веке про него отзывались с особенной любовью — «Арзамас-городок — Москвы-уголок».

Обзорная экскурсия по г. Арзамас.

Осмотр значимых достопримечательностей:

  1. Соборная площадь — сердца Арзамаса с уникальной Ратушей 18 века и Никольским монастырем.
  2. Воскресенский кафедральный собор — символ победы над Наполеоном, главное украшение города, построенное по образу и подобию Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
  3. Гостиные ряды, где велась бойкая торговля с 17 века, здесь можно было приобрести все, что водилось на Руси.
  4. Скульптуры «Арзамасские гуси». Местные гуси отличались особенно пылким характером, участвовали в птичьих боях и нередко становились победителями, принося своим владельцами хороший заработок.
  5. Верхняя набережная с сохранившимися дворянскими особняками 19 века и многое другое.

Возвращение в гостиницу.

Ужин в ресторане отеля.

Дивеево и Арзамас
3 день

Муром и Владимир

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Муром.

Муром — самый древний город Владимирского края, упоминался в «Повести временных лет» ещё в 862 году! Муром — город белокаменных монастырей, купеческих домиков XIX века и родина былинного героя Ильи Муромца.

Обзорная экскурсия по Мурому с осмотром:

  • Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи Петра и Февроньи — покровителей любви и брака;
  • Спасо-Преображенский монастырь: чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница»;
  • Благовещенский монастырь: икона преподобного Илии Муромца с частицей мощей;
  • памятник Илье Муромцу — одна из самых заметных достопримечательностей Мурома.

Отправление в г. Владимир.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Владимиру — одному из немногих городов Золотого кольца, где сохранились памятники архитектуры до монголо-татарского завоевания: Дмитриевский собор (внешний осмотр), Золотые ворота (внешний осмотр, на реставрации), Успенский собор (посещение) — шедевр белокаменного зодчества, где сохранились росписи XII-XIX вв., в том числе знаменитые фрески иконописца Андрея Рублева.

Отправление в г. Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия (ст. метро «ВДНХ»).

Муром и Владимир
Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле г. Выкса в номерах категории «стандарт» (двухместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Только завтракиБез ужинов: завтраки + обедыПолное питание: 3 обеда + 2 завтрака + 2 ужина
19 39021 19022 390

Доплата за одноместный номер – 6 000 руб.

Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 400 руб.

Размещение в отелях «Баташев 4*» г. Выкса*.

Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.

Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Баташев» 4

2 ночи

Четырехзвездочный отель расположен в центре города Выкса, в 3 минутах ходьбы от стадиона «Металлург».

К услугам гостей спа-центр и бассейн.

Фасад здания отеля «Баташев» выполнен в классическом стиле.

В светлых элегантных номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Кроме того, среди удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и стильная ванная комната с ванной.

Ресторан «Аристократ» оформлен в классическом стиле.

В ресторане подают завтрак «шведский стол», а также большой выбор блюд европейской кухни и импортных вин.

В лобби-баре с шикарной мебелью и открытым камином можно заказать напитки и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Спа-центр отеля «Баташев» работает ежедневно с 07:00 до 23:00.

В распоряжении гостей сауна, парная и тренажерный зал.

Гости смогут заказать сеанс массажа.

Прогулка от отеля «Баташев» до торгового центра «Выкса» занимает 5 минут.

Стойка регистрации отеля работает круглосуточно и без выходных.

Ее сотрудники могут организовать трансфер до железнодорожного вокзала Навашино, в 25 км.

Гостиница «Баташев» 4
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования
  • Питание (по выбранному варианту)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Доплата за одноместный номер - 6 000 руб
  • Выбор места в автобусе - 1 470 руб. (бронируется при покупке тура)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Важная информация по туру
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Присоединение детских групп к туру – под запрос.
  6. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.

При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.

Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Особенности рассадки в автобусе

Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.

Доступна услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги – 1470 руб.).

Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

