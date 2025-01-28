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на 2, о чем, если бы организаторы тура сообщили туристам, а не сами туристы бегали и выясняли у проводников и организаторов, позволило бы не сидеть в ожидании, а правильно организовать день (поесть самим и накормить детей своей едой, уложить детей на дневной сон).