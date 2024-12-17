Авторские туры в Арзамасе

Найдено 2 тура в Арзамасе, цены от 16 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дивеево, Арзамас и пещерные монастыри
На автобусе
2 дня
Дивеево, Арзамас и пещерные монастыри
Начало: Владимир / Москва
15 фев в 10:00
1 мар в 10:00
от 16 900 за человека
Железнодорожный круиз в Дивеево
На автобусе
На поезде
3 отзыва
3 дня
Железнодорожный круиз в Дивеево
Начало: Москва
17 янв в 10:00
от 24 900 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу

Самые популярные туры в Арзамасе
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Дивеево, Арзамас и пещерные монастыри
  2. Железнодорожный круиз в Дивеево
Сколько стоит тур в Арзамасе в декабре 2024
Сейчас в Арзамасе можно забронировать 2 тура от 16 900 до 24 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Планируете поездку в Арзамас и хотите заказать тур по городу? Мы предлагаем эксклюзивные туры, которые позволят вам полностью погрузиться в историческую атмосферу Арзамаса. Наши опытные гиды расскажут вам увлекательные истории и покажут самые значимые уголки города. Заказывайте туры у нас на сайте и сделайте свое путешествие по-настоящему незабываемым!