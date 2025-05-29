читать дальше из своего города. А в целом хорошие экскурсоводы, хороший водитель, хорошее питание и конечно не забываемые экскурсии и города посещения! Спасибо еще раз.

Все понравилось, спасибо. Очень хотелось чтобы вы работали и развивались в направлении других городов, я из Тулы хотелось бы отправление