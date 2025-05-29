Святая Русь. Праздничный тур
Начало: Москва
12 июн в 10:00
от 23 868 ₽ за человека
Железнодорожный круиз в Дивеево
Начало: Москва
16 янв в 10:00
от 24 900 ₽ за человека
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13%
Железнодорожный круиз в Дивеево. Весна-осень
Начало: Москва
14 ноя в 10:00
от 35 500 ₽
41 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга29 мая 2025Путешествовали по городам Золотого и Серебряного кольца 10 дней в мае 2025г. Тур понравился, прекрасные гиды. Особенно, хочется отметить сопровождающего гида Дениса и гидов, непосредственно, в городах Золотого и Серебряного кольца.
- ТТатьяна29 мая 2025👌
- ММарина28 мая 2025Все понравилось, спасибо. Очень хотелось чтобы вы работали и развивались в направлении других городов, я из Тулы хотелось бы отправление
- ООлеся18 мая 2025С организационной стороны понравился сопровождающий наш, Александр. Ему отдельное спасибо. Экскурсоводы профессионалы. Но есть один минус - вместо указанных 3 дня и 2 ночи, тур фактически занимает 1,5 дня (за счет дороги, и то,если оооочень сильно округлить) и 2 ночи.
- ЕЕлена16 мая 2025Восторг!
- ННаталья15 мая 2025Быстро, качественно
Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «3-дневные туры»
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