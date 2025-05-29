Туры на 3 дня в Арзамасе

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Арзамасе, цены от 23 868 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Святая Русь. Праздничный тур
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Святая Русь. Праздничный тур
Начало: Москва
12 июн в 10:00
от 23 868 ₽ за человека
Железнодорожный круиз в Дивеево
На автобусе
На поезде
3 дня
3 отзыва
Железнодорожный круиз в Дивеево
Начало: Москва
16 янв в 10:00
от 24 900 ₽ за человека
Железнодорожный круиз в Дивеево. Весна-осень
На автобусе
На поезде
3 дня
-
13%
3 отзыва
Железнодорожный круиз в Дивеево. Весна-осень
Начало: Москва
14 ноя в 10:00
от 35 500 ₽41 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    29 мая 2025
    Святая Русь. Праздничный тур
    Путешествовали по городам Золотого и Серебряного кольца 10 дней в мае 2025г. Тур понравился, прекрасные гиды. Особенно, хочется отметить сопровождающего гида Дениса и гидов, непосредственно, в городах Золотого и Серебряного кольца.
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2025
    Святая Русь. Праздничный тур
    👌
  • М
    Марина
    28 мая 2025
    Святая Русь. Праздничный тур
    Все понравилось, спасибо. Очень хотелось чтобы вы работали и развивались в направлении других городов, я из Тулы хотелось бы отправление
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    из своего города. А в целом хорошие экскурсоводы, хороший водитель, хорошее питание и конечно не забываемые экскурсии и города посещения! Спасибо еще раз.

  • О
    Олеся
    18 мая 2025
    Железнодорожный круиз в Дивеево
    С организационной стороны понравился сопровождающий наш, Александр. Ему отдельное спасибо. Экскурсоводы профессионалы. Но есть один минус - вместо указанных 3 дня и 2 ночи, тур фактически занимает 1,5 дня (за счет дороги, и то,если оооочень сильно округлить) и 2 ночи.
  • Е
    Елена
    16 мая 2025
    Железнодорожный круиз в Дивеево
    Восторг!
  • Н
    Наталья
    15 мая 2025
    Железнодорожный круиз в Дивеево
    Быстро, качественно

Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «3-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Арзамасе в июне 2025
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