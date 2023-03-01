Экспедиция на Новосибирские острова

Маршрут экспедиции проходит по экстремально суровым районам Крайнего Севера России

4.7
3 отзыва
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Программа по дням
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Маршрут экспедиции проходит по экстремально суровым районам Крайнего Севера России – льдам и островам Северного Ледовитого океана.
Экспедиция на Новосибирские острова
Экспедиция на Новосибирские острова
Экспедиция на Новосибирские острова
Экспедиция на Новосибирские острова
Экспедиция на Новосибирские острова
Экспедиция на Новосибирские острова
Экспедиция на Новосибирские острова
Экспедиция на Новосибирские острова
Экспедиция на Новосибирские острова
Экспедиция на Новосибирские острова
Экспедиция на Новосибирские острова
Ближайшие даты:

Описание

Экспедиция является официальным маршрутом международной программы «Арктическая кругосветка», которая включает в себя серию маршрутов в Арктике и субарктике с разными видами передвижения.

Новосибирские острова, открытые русскими зверопромышленниками и землепроходцами в XVII-XIX веках, и по сей день остаются одной из самых труднодоступных территорий Российской Федерации. Порядка 500 километров океанского льда отделяет их от ближайшего крупного населенного пункта – п. Тикси.

Преимущества этого путешествия:

  • суровый климат и короткий световой день, полыньи, торосы, непредсказуемый дрейф ледовых полей, реальная возможность встречи с хозяином Арктики – белым медведем – все это ждет участников экспедиции;
  • испытание на прочность – Вы будете бороться со стихией, самостоятельно управлять собачьими упряжками, мотособаками и спать в палатках прямо на льду Арктики.

Программа тура по дням

1 день

Перелет группы в Тикси. Подготовка к экспедиции

Участники экспедиции встречаются в Якутске (рекомендован приезд накануне) и организованной группой вылетают в Тикси, Россия.

Ночевка теплая, в гостинице.

Поселок Тикси.

В списке самых северных населённых пунктов России занимает почетное четвёртое(!) место после посёлков Диксон, Сындасско, Хатанга.

Размещение.

Установочный брифинг по программе.

Инструктаж по технике безопасности и правилам экспедиции.

Распределение и подготовка снаряжения.

Обучение управлению мототехникой.

Ужин и дегустация арктических экспедиционных напитков.

Теплая ночевка в гостевом доме.

Перелет группы в Тикси. Подготовка к экспедиции
2 день

Движение по маршруту из Тикси - остров Столбовой

8:00 Завтрак.

Движение по маршруту из Тикси – остров Столбовой (протяженность маршрута – 300 км).

В течение дня – перекусы в пути.

Около 19:00 организация лагеря, стейкаут и кормление собак, горячий ужин участников, ночевка в палатках на льду.

Ежедневный брифинг команды, ведение дневника экспедиции и фотоотчета.

Вечерняя контрольная связь связи со штабом экспедиции, контроль ледовой обстановки, корректировка координат продвижения и местоположения.

Новосибирские острова (якут. Саҥа Сибиир арыылара) — принадлежащий России архипелаг в Северном Ледовитом океане между Морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем, административно относится к Якутии (Булунский улус).

Площадь 38,4 тыс. кв. км.

Входят в состав охранной зоны Государственного природного заповедника «Усть-Ленский».

Дневной переход: 70-80 км.

Движение по маршруту из Тикси - остров Столбовой
3 день

Движение по маршруту из Тикси - остров Столбовой

Дневной переход: 70-80 км.

Распорядок дня аналогичен.

4 день

Движение по маршруту из Тикси - остров Столбовой

Дневной переход: 70-80 км.

Распорядок дня аналогичен.

5 день

Выход на остров Столбовой

Остров Столбовой, ранее – Крестовский.

Остров в юго-западной части архипелага, впервые описан в 1690 г. сыном боярским Максимом Мухоплёвым.

Дневной переход: 70-80 км.

Распорядок дня аналогичен.

6 день

Движение по маршруту вдоль острова Столбовой в сторону острова Котельный

Дневной переход: 70-80 км.

Распорядок дня аналогичен.

7 день

Выход на остров Котельный

Остров Котельный – самый большой остров в архипелаге Новосибирских островов.

Открыт в 1773 году русским купцом Иваном Ляховым.

На острове находится могила доктора Германа Эдуардовича Вальтера — участника Русской полярной экспедиции (1900—1902) под руководством Эдуарда Толля.

Дневной переход: 70-80 км.

Распорядок дня аналогичен.

8 день

Радиальный выход на могилу Германа Вальтера

8:00 Завтрак.

На острове Котельный – радиальный выход на могилу Германа Вальтера.

В течение дня – перекусы в пути.

Примерно в 17.00 возвращение в лагерь, стейкаут и кормление собак, ужин участников, ночевка в палатках.

9 день

Движение по маршруту: остров Котельный - пролив Бунге

Дневной переход: 70-80 км.

Распорядок дня аналогичен.

10 день

Движение по маршруту: пролив Бунге - Большой Ляховский остров

Большой Ляховский – крупнейший остров в группе Ляховских островов Новосибирского архипелага.

Впервые этого острова достигли и обследовали его русские казаки во главе с Яковом Пермяковым и Меркурием Вагиным в 1712 г.

В 2015 году на острове Большой Ляховский было найдено шесть мамонтов, кожа одного из них может быть использована для клонирования мамонта в рамках проекта «Возрождение мамонта».

Дневной переход: 70-80 км.

Распорядок дня аналогичен.

11 день

Движение вдоль побережья Северного Ледовитого океана до Тикси

Дневной переход: 70-80 км.

Распорядок дня аналогичен.

Движение вдоль побережья Северного Ледовитого океана до Тикси
12 день

Движение вдоль побережья Северного Ледовитого океана до Тикси

Дневной переход: 70-80 км.

Распорядок дня аналогичен.

13 день

Движение вдоль побережья Северного Ледовитого океана до Тикси

Дневной переход: 70-80 км.

Распорядок дня аналогичен.

14 день

Возвращение в Тикси

8:00 Завтрак.

Продолжаем движение по маршруту.

В течение дня – перекусы в пути.

Возвращение в Тикси, размещение в гостевых домах.

Горячий душ.

Праздничный ужин, вручение дипломов.

Ночевка в гостевом доме.

Подведение итогов.

Дневной переход: 70-80 км.

15 день

Окончание экспедиции

Финиш экспедиции.

Горячий завтрак.

Авиатрансфер в г. Якутск.

Проживание

На всех этапах движения планируется проживание в арктических палатках по 2 человека. По маршруту экспедиции нет жилых поселений. При возможности планируются 2 теплые ночевки на старте и на финише (стоимость ночевки включена в общую стоимость).

В стыковочных пунктах трансфера на старт экспедиции в Якутске, Тикси (Россия) ночевки осуществляются в гостиницах/жилых теплых помещениях (при возможности), услуга включена стоимость.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от пакета:
  • пакет "Премиум" – 970 000 руб.;
  • пакет "Стандарт" – 850 000 руб.

Пакет "Премиум":

  • путешествие по маршруту 1 человек в 1 упряжке ездовых собак;
  • сопровождение профессионального гида-проводника высшей категории и работа штаба экспедиции;
  • техническое сопровождение – 2 мотобуксировщика (мотособаки);
  • размещение в гостинице на старте и экваторе экспедиции в номерах улучшенной категории;
  • транспортное обслуживание по маршруту;
  • экспедиционное питание в соответствии с программой: 2 рада/день горячее питание + перекусы в пути;
  • баня на финише экспедиции;
  • именной диплом участника экспедиции "По земле мамонтов" из цикла "Арктическая кругосветка";
  • разрешительная документация, в т. ч. для национальных парков, пограничных и таможенных органов, МЧС;
  • групповая медицинская страховка;
  • базовая аптечка (медикаменты);
  • организация "Полярных" ночевок по маршруту в арктических спальниках и палатках;
  • предоставление специализированного снаряжения для экспедиции (костровое, ездовая упряжь и др.);
  • экскурсионные услуги по маршруту;
  • комплект профессионального арктического снаряжения в соответствии с рекомендациями в собственность;
  • спутниковая связь Iridium;
  • средства обеспечения безопасности – шумовые сигналы;
  • гала-ужин после финиша экспедиции;
  • корм для собак и топливо для техники.

Пакет "Стандарт":

  • путешествие по 2 человека в 1 упряжке ездовых собак;
  • сопровождение 2 профессиональных инструктора и работа штаба экспедиции;
  • могут участвовать дети 8+ в сопровождении родителей;
  • техническое сопровождение – 2 снегохода;
  • размещение в гостинице на старте и экваторе экспедиции;
  • автомобильный трансфер на старт и финиш;
  • экспедиционное питание в соответствии с программой: 2 рада/день горячее питание + перекусы в пути;
  • баня на экваторе экспедиции;
  • фотооператор экспедиции;
  • именной диплом участника экспедиции Онежское поморье;
  • разрешительная документация, в т. ч. для национальных парков и МЧС;
  • групповая медицинская страховка;
  • базовая аптечка (медикаменты);
  • организация "Полярных" ночевок по маршруту в арктических спальниках и палатках;
  • предоставление специализированного снаряжения для экспедиции (костровое, ездовая упряжь и др.);
  • экскурсионные услуги по маршруту;
  • спутниковая связь Iridium;
  • средства обеспечения безопасности – шумовые сигналы;
  • гала-ужин после финиша экспедиции;
  • корм для собак и топливо для техники.

Варианты проживания

Арктические палатки

14 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание и логистика от Якутска
  • Страховка групповая
  • Питание
  • Проживание
  • Оборудования, техника и общедоступное снаряжение для эксплуатации
  • Работа сопровождающей команды
  • Медикаменты
  • Связь и навигация
  • Все сборы при оформлении разрешительных документов для прохождения группы по маршруту экспедиции (пограничные разрешения, таможенное оформление, МЧС и др)
  • Информационное сопровождение группы
  • Вертолетное обеспечение в случае ЧС и обеспечение спасательных работ
  • Накладные расходы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
  • Персональные расходы
  • Индивидуальное снаряжение
  • Индивидуальные медикаменты
  • Персональная медицинская страховка
  • Российская виза (для иностранных участников)
  • Дополнительная ночевка в отелях по маршруту
  • Сувенирная продукция
  • Дополнительные услуги по маршруту по желанию участника, не предусмотренные программой экспедиции
Место начала и завершения?
г. Якутск
Как организовано питание во время экспедиции?

По маршруту экспедиции предусмотрено 2-хразовое полноценное горячее питание утром и вечером + перекусы в пути (мясные продукты, чай, орехи, сухофрукты, шоколад). Горячее арктическое питание включает полуфабрикаты и сублиматы.

Подробнее описание меню предоставляется по запросу.

Предоставляются специальные арктические напитки (травяные купажи, чаи, кофе, настойки) с высоким содержанием витаминов и полезными экстрактами в удобной упаковке для арктических экспедиций.

Как организовано транспортное обслуживание и логистика?

Участники экспедиции централизованно стартуют из Якутска.

Перелет на старт по маршруту Якутск – Тикси. Доставляются участники экспедиции и необходимое снаряжение.

Участники передвигаются на мототехнике российского производства: 3 мотобуксировщика «POMOR» (малогабаритная вездеходная техника).

Осуществляется авиасопровождение в случае ЧС

Маршрут является кольцевым и финиш экспедиции осуществляется в Тикси. Перелет с финиша: Тикси – Якутск.

Какие есть правила для участников экспедиции?

  • Участники экспедиции самостоятельно двигаются по 1-2 человека на 1 единице мототехники (мотобуксировщике). Груз (снаряжение) транспортируются в прицепных санях за мототехникой.

  • Участники экспедиции принимают активное участие в организации лагеря, сборе/разборе снаряжения по маршруту, преодолению торосов и ледяных трещин по маршруту.

  • Алкогольные напитки употребляются в малых количествах только после организации лагеря. Алкоголь в больших количествах строго запрещен. Организаторы имеют право снять участника с маршрута за употребление алкоголя во время движения по маршруту — правило техники безопасности.

  • Организаторы экспедиции могут менять маршрут по своему усмотрению в зависимости от погодных условий, ледовой обстановки и в целях безопасности.

  • В процессе экспедиции участники обязаны соблюдать рекомендации организаторов и гидов-проводников.

Каковы требования к подготовке участников экспедиции?

Для участия в экспедиции необходима хорошая физическая подготовка и готовность к низким температурам.

Какие предоставляются палатки?

Компанией RedFox поставлено нам еще несколько специальных экспедиционных палаток.

Палатки специальные, рассчитанные именно для работы в Арктике. Они легкие (порядка 5 кг) и компактные, двухслойные, с двумя тамбурами и могут применяться до температуры -70 градусов. Дуги и колышки также специальные, морозустойчивые. Те, кто работал на серьезном морозе, знают какими хрупкими становятся обычные металл и пластик при температуре воздуха меньше -30.

Максимальная «емкость» – до 3-х человек (хотя вдвоем конечно удобнее), в комплекте предусмотрены противоштормовые оттяжки.

Цвет палатки – ярко оранжевый, что является средством повышения безопасности экспедиции – он хорошо заметен с воздуха.

Хорошие палатки и спальные мешки, сохраняющие тепло тела – залог хорошего отдыха (замерзая невозможно выспаться). Нормальный отдых и восстановит силы и позволит выполнить задачи экспедиции в полном объеме. Наконец, в случае шторма или бурана, палатка послужит укрытием от неблагоприятных погодных условий.

Какова команда экспедиции?
  1. Экспедиционный лидер – Симонов Виктор Альбертович
    • Известный путешественник, полярник
    • Общий экспедиционный опыт более 30 лет, экспедиционный опыт в Арктике более 15 лет, достигал Северного полюса более 10 раз
    • Экспедиционный лидер Министерства обороны в Арктике, в т. ч. на Северном полюсе 2014 – 2017 г. г.
    • Мастер спорта по спортивному туризму
    • Руководитель Экспедиционного Арктического центра
  2. Инструктор по ездовым собакам.
  3. Сопровождающий инструктор по безопасности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организована связь и информационное сопровождение экспедиции?

Экспедиционная группа на маршруте оснащена несколькими аппаратами спутниковой связи Iridium, обеспечивающими постоянную связь со Штабом экспедиции.

Ежедневно экспедиционный лидер связывается со штабом экспедиции для получения информации о погодных условиях и ледовой обстановке.

Участники имеют возможность связаться с родными и близкими по спутниковой связи раз в 2/3 дня по спутниковой связи.

Участникам экспедиции предоставляется информация с контактами штаба экспедиции и служб для связи, где можно круглосуточно получать актуальную информацию о продвижении участников в экспедиции.

За продвижением экспедиции с точной информацией о местонахождении (координатами) можно уточнять на сайте экспедиции – онлайн-трансляция данных с трекера «Иридиум360».

Ведется дневник экспедиции.

Какое снаряжение предоставляется и какое необходимо иметь?

Основное снаряжение: техника, сани, палатки, спальники, пенки, основная посуда для приготовления пищи и печки для каждой палатки предоставляется в пользование участникам на время экспедиции.

По индивидуальному снаряжению участникам предоставляется список необходимого снаряжения и амуниции с рекомендациями организаторов экспедиции.

Участник экспедиции может самостоятельно собрать для себя индивидуальное снаряжение или приобрести пакет экспедиции, включающий предоставление в собственность необходимого личного снаряжения и амуниции.

Если у участника уже есть часть индивидуального снаряжения, необходимо в целях безопасности на маршруте и сбережения здоровья участника согласовать с экспедиционным лидером использование данного снаряжения в экспедиции.

Как осуществляется безопасность?

Осуществляется страхование группы экспедиции на случай ЧС.

Группа имеет разрешение на использование огнестрельного оружия в целях защиты от белых медведей.

Каждому участнику группы предоставляются сигнальные и шумовые устройства в целях обеспечения отпугивающих эффектов от хищников.

Участники группы проходят инструктаж по обеспечению безопасного передвижения группы.

Предусмотрена базовая медицинская аптечка для группы экспедиции.

Индивидуальные медикаменты и медицинскую страховку индивидуальную участники оформляют самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
1 мар 2023
Это место просто сказочное. Шикарная природа, дружелюбные собачки, с которыми можно погулять. А почувствовать себя каюром, это просто незабываемой ощущение. Еда очень вкусная. Отдых в Карелии это настоящие счастье, особенно после шумного мегаполиса. Обязательно посетим это место и в следующий раз)
Это место просто сказочное. Шикарная природа, дружелюбные собачки, с которыми можно погулять. А почувствовать себя каюром,Это место просто сказочное. Шикарная природа, дружелюбные собачки, с которыми можно погулять. А почувствовать себя каюром,
С
20 фев 2023
Не знаю в какой момент в обсуждении отдыха на зимних каникулах, с 9 летней внучкой прозвучало слово "Карелия". Выбирая тур, мне показалось логичным выбрать для внучки активный отдых. Так выбор пал на эко - комплекс "Хаски Моа""Путешествие на снегоходах и собачьих упряжках". Но чем ближе подходило время тура, тем больше закрадывалось сомнение. Как меня угораздило согласиться на такое? Я же жуткая мерзляка, а тут Карелия с её морозами, да ещё развлечения что называется "ветер в лицо". И вообще, будут ли интересны собаки внучке, у которой дома живёт хаски?
Приехали мы поздно ночью, но нас встретили и привезли на место, где нас ждали, заботливо включив обогреватель, чтобы было теплее. К слову сказать, в номере было тепло и иной раз я открывала окно.
Для проживания мы выбрали замечательный и уютный гостевой дом Полярника.
И вот началось наше приключение. После замечательного завтрака, мы пошли на экскурсию в питомник. Александр, инструктор, долго, с любовью рассказывал о каждой собаке. Об их привычках, характере, где и когда они были в экспедициях, в каких документальных и художественных фильмах снимались. Особое внимание в питомнике уделяется к больным и старым собакам. Видно, что здесь их любят и окружают заботой.
Далее нам предстояла прогулка с выбранными собаками. Эта неспешная прогулка по сказочному, заснеженному лесу в сопровождении инструктора Игоря, задала тон нашему отдыху. Это на самом деле, настоящая сказка. Не забудьте взять с собой ленточку для дерева желаний, которое будет на вашем пути.
И вот оно, путешествие на собачьих упряжках. Пока я усиленно отнекивалась, говоря, что я и погонщик собачьей упряжки вещи не совместимые, Александр настойчиво рассказывал правила управления собаками. В какой-то момент он усадил внучку в сани, сам сел на мотособаку и поехал вперёд. Игорь снял "якорь" и пожелав нам хорошего отдыха, дал команду собакам к движению. Так, неожиданно для себя, методом погружения, я стала каюром. Как сказала провожая нас на экскурсию, администратор Людмила:"Вы вернётесь от нас другим человеком". Так оно и произошло. Управление собачьей упряжкой дело не сложное, быстро понимаешь все тонкости и уж точно могу сказать, я не замёрзла. Единственно о чём я думала:"Зачем я так тепло оделась?"
Нет, собачки, конечно вас вытянут, но уверяю, вам захочется им помочь, когда сани будут идти в гору. А это значит, спрыгнуть, бежать, толкать сани. Прекрасная физическая нагрузка. Путешествие довольно продолжительное. Тут, к слову сказать, организованно всё по честному. В тот момент, когда у меня была надежда, что вот тут, за поворотом, будет финиш, Александр сказал:"Сейчас мы развернёмся и поедем назад…"
Банька на дровах с веничком, была прекрасна после такого насыщенного дня.
Но, это ещё не конец. Ужин. Дегустация настоек. Камин. Душевные беседы с персоналом. Администратор Татьяна уделила нам очень много внимания. Помогла внучке выбрать сувениры в расположенной тут же лавке. Рассказала о жизни комплекса.
День второй. Катание на снегоходе.
Очень увлекательное путешествие с остановкой на пикник и обедом на костре.
К сожалению, у нас был ранний выезд, но внучка успела ещё раз прогуляться с понравившейся ей собачкой.
Сложно описать все эмоции. Уют, забота, доброжелательность, этим наполнен каждый уголок этого замечательного места. Внучка уезжала с неохотой и огромным желанием сюда вернуться и не один раз. Прекрасное место. Чудесная, насыщенная программа. Любящие своё дело люди.
15-16 февраля 2023 год
Е
1 мар 2023
Все было на высшем уровне. Из вокзала нас забрали и привезли в гостиницу. На месте мы решали об планах и не спеша проводили отдых. На последний наш день за нами тоже приехало такси, и все бы было хорошо, если бы не одно но. Нас привезли в музей и в ресторан, а что там говорить и как что там будет и куда идти мы не знали. Пришлось выяснять самим.

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