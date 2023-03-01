Перелет группы в Тикси. Подготовка к экспедиции

Экспедиция является официальным маршрутом международной программы «Арктическая кругосветка», которая включает в себя серию маршрутов в Арктике и субарктике с разными видами передвижения.
Новосибирские острова, открытые русскими зверопромышленниками и землепроходцами в XVII-XIX веках, и по сей день остаются одной из самых труднодоступных территорий Российской Федерации. Порядка 500 километров океанского льда отделяет их от ближайшего крупного населенного пункта – п. Тикси.
Преимущества этого путешествия:
Участники экспедиции встречаются в Якутске (рекомендован приезд накануне) и организованной группой вылетают в Тикси, Россия.
Ночевка теплая, в гостинице.
Поселок Тикси.
В списке самых северных населённых пунктов России занимает почетное четвёртое(!) место после посёлков Диксон, Сындасско, Хатанга.
Размещение.
Установочный брифинг по программе.
Инструктаж по технике безопасности и правилам экспедиции.
Распределение и подготовка снаряжения.
Обучение управлению мототехникой.
Ужин и дегустация арктических экспедиционных напитков.
Теплая ночевка в гостевом доме.
8:00 Завтрак.
Движение по маршруту из Тикси – остров Столбовой (протяженность маршрута – 300 км).
В течение дня – перекусы в пути.
Около 19:00 организация лагеря, стейкаут и кормление собак, горячий ужин участников, ночевка в палатках на льду.
Ежедневный брифинг команды, ведение дневника экспедиции и фотоотчета.
Вечерняя контрольная связь связи со штабом экспедиции, контроль ледовой обстановки, корректировка координат продвижения и местоположения.
Новосибирские острова (якут. Саҥа Сибиир арыылара) — принадлежащий России архипелаг в Северном Ледовитом океане между Морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем, административно относится к Якутии (Булунский улус).
Площадь 38,4 тыс. кв. км.
Входят в состав охранной зоны Государственного природного заповедника «Усть-Ленский».
Дневной переход: 70-80 км.
Дневной переход: 70-80 км.
Распорядок дня аналогичен.
Дневной переход: 70-80 км.
Распорядок дня аналогичен.
Остров Столбовой, ранее – Крестовский.
Остров в юго-западной части архипелага, впервые описан в 1690 г. сыном боярским Максимом Мухоплёвым.
Дневной переход: 70-80 км.
Распорядок дня аналогичен.
Дневной переход: 70-80 км.
Распорядок дня аналогичен.
Остров Котельный – самый большой остров в архипелаге Новосибирских островов.
Открыт в 1773 году русским купцом Иваном Ляховым.
На острове находится могила доктора Германа Эдуардовича Вальтера — участника Русской полярной экспедиции (1900—1902) под руководством Эдуарда Толля.
Дневной переход: 70-80 км.
Распорядок дня аналогичен.
8:00 Завтрак.
На острове Котельный – радиальный выход на могилу Германа Вальтера.
В течение дня – перекусы в пути.
Примерно в 17.00 возвращение в лагерь, стейкаут и кормление собак, ужин участников, ночевка в палатках.
Дневной переход: 70-80 км.
Распорядок дня аналогичен.
Большой Ляховский – крупнейший остров в группе Ляховских островов Новосибирского архипелага.
Впервые этого острова достигли и обследовали его русские казаки во главе с Яковом Пермяковым и Меркурием Вагиным в 1712 г.
В 2015 году на острове Большой Ляховский было найдено шесть мамонтов, кожа одного из них может быть использована для клонирования мамонта в рамках проекта «Возрождение мамонта».
Дневной переход: 70-80 км.
Распорядок дня аналогичен.
Дневной переход: 70-80 км.
Распорядок дня аналогичен.
Дневной переход: 70-80 км.
Распорядок дня аналогичен.
Дневной переход: 70-80 км.
Распорядок дня аналогичен.
8:00 Завтрак.
Продолжаем движение по маршруту.
В течение дня – перекусы в пути.
Возвращение в Тикси, размещение в гостевых домах.
Горячий душ.
Праздничный ужин, вручение дипломов.
Ночевка в гостевом доме.
Подведение итогов.
Дневной переход: 70-80 км.
Финиш экспедиции.
Горячий завтрак.
Авиатрансфер в г. Якутск.
На всех этапах движения планируется проживание в арктических палатках по 2 человека. По маршруту экспедиции нет жилых поселений. При возможности планируются 2 теплые ночевки на старте и на финише (стоимость ночевки включена в общую стоимость).
В стыковочных пунктах трансфера на старт экспедиции в Якутске, Тикси (Россия) ночевки осуществляются в гостиницах/жилых теплых помещениях (при возможности), услуга включена стоимость.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от пакета:
Пакет "Премиум":
Пакет "Стандарт":
По маршруту экспедиции предусмотрено 2-хразовое полноценное горячее питание утром и вечером + перекусы в пути (мясные продукты, чай, орехи, сухофрукты, шоколад). Горячее арктическое питание включает полуфабрикаты и сублиматы.
Подробнее описание меню предоставляется по запросу.
Предоставляются специальные арктические напитки (травяные купажи, чаи, кофе, настойки) с высоким содержанием витаминов и полезными экстрактами в удобной упаковке для арктических экспедиций.
Участники экспедиции централизованно стартуют из Якутска.
Перелет на старт по маршруту Якутск – Тикси. Доставляются участники экспедиции и необходимое снаряжение.
Участники передвигаются на мототехнике российского производства: 3 мотобуксировщика «POMOR» (малогабаритная вездеходная техника).
Осуществляется авиасопровождение в случае ЧС
Маршрут является кольцевым и финиш экспедиции осуществляется в Тикси. Перелет с финиша: Тикси – Якутск.
Участники экспедиции самостоятельно двигаются по 1-2 человека на 1 единице мототехники (мотобуксировщике). Груз (снаряжение) транспортируются в прицепных санях за мототехникой.
Участники экспедиции принимают активное участие в организации лагеря, сборе/разборе снаряжения по маршруту, преодолению торосов и ледяных трещин по маршруту.
Алкогольные напитки употребляются в малых количествах только после организации лагеря. Алкоголь в больших количествах строго запрещен. Организаторы имеют право снять участника с маршрута за употребление алкоголя во время движения по маршруту — правило техники безопасности.
Организаторы экспедиции могут менять маршрут по своему усмотрению в зависимости от погодных условий, ледовой обстановки и в целях безопасности.
В процессе экспедиции участники обязаны соблюдать рекомендации организаторов и гидов-проводников.
Для участия в экспедиции необходима хорошая физическая подготовка и готовность к низким температурам.
Компанией RedFox поставлено нам еще несколько специальных экспедиционных палаток.
Палатки специальные, рассчитанные именно для работы в Арктике. Они легкие (порядка 5 кг) и компактные, двухслойные, с двумя тамбурами и могут применяться до температуры -70 градусов. Дуги и колышки также специальные, морозустойчивые. Те, кто работал на серьезном морозе, знают какими хрупкими становятся обычные металл и пластик при температуре воздуха меньше -30.
Максимальная «емкость» – до 3-х человек (хотя вдвоем конечно удобнее), в комплекте предусмотрены противоштормовые оттяжки.
Цвет палатки – ярко оранжевый, что является средством повышения безопасности экспедиции – он хорошо заметен с воздуха.
Хорошие палатки и спальные мешки, сохраняющие тепло тела – залог хорошего отдыха (замерзая невозможно выспаться). Нормальный отдых и восстановит силы и позволит выполнить задачи экспедиции в полном объеме. Наконец, в случае шторма или бурана, палатка послужит укрытием от неблагоприятных погодных условий.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Экспедиционная группа на маршруте оснащена несколькими аппаратами спутниковой связи Iridium, обеспечивающими постоянную связь со Штабом экспедиции.
Ежедневно экспедиционный лидер связывается со штабом экспедиции для получения информации о погодных условиях и ледовой обстановке.
Участники имеют возможность связаться с родными и близкими по спутниковой связи раз в 2/3 дня по спутниковой связи.
Участникам экспедиции предоставляется информация с контактами штаба экспедиции и служб для связи, где можно круглосуточно получать актуальную информацию о продвижении участников в экспедиции.
За продвижением экспедиции с точной информацией о местонахождении (координатами) можно уточнять на сайте экспедиции – онлайн-трансляция данных с трекера «Иридиум360».
Ведется дневник экспедиции.
Основное снаряжение: техника, сани, палатки, спальники, пенки, основная посуда для приготовления пищи и печки для каждой палатки предоставляется в пользование участникам на время экспедиции.
По индивидуальному снаряжению участникам предоставляется список необходимого снаряжения и амуниции с рекомендациями организаторов экспедиции.
Участник экспедиции может самостоятельно собрать для себя индивидуальное снаряжение или приобрести пакет экспедиции, включающий предоставление в собственность необходимого личного снаряжения и амуниции.
Если у участника уже есть часть индивидуального снаряжения, необходимо в целях безопасности на маршруте и сбережения здоровья участника согласовать с экспедиционным лидером использование данного снаряжения в экспедиции.
Осуществляется страхование группы экспедиции на случай ЧС.
Группа имеет разрешение на использование огнестрельного оружия в целях защиты от белых медведей.
Каждому участнику группы предоставляются сигнальные и шумовые устройства в целях обеспечения отпугивающих эффектов от хищников.
Участники группы проходят инструктаж по обеспечению безопасного передвижения группы.
Предусмотрена базовая медицинская аптечка для группы экспедиции.
Индивидуальные медикаменты и медицинскую страховку индивидуальную участники оформляют самостоятельно.