О Ольга 6 городов по Югу России. Экскурсионный тур Всем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо как всегда была обратная связь и они старались для туристов.

И Игорь 6 городов по Югу России. Экскурсионный тур Единственный прокол организаторов - попытка одновременной переправы на остров тюльпанов трёх групп в количестве более 40 человек. Потеряли очень много времени

А Анна Дикие тюльпаны степей Калмыкии Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти нас по интересным знаковым местам, но и помогли проникнуться тем, насколько это необычная самобытная культура, о которой, я, к сожалению, мало что знала перед поездкой. Видно, что гидам реально хотелось, чтобы нам понравилась их малая Родина. Также я хочу отметить, что они очень оперативно реагировали на наши просьбы и пожелания и пытались сделать так, чтобы туристам было максимально интересно и комфортно в путешествии. Желаю им удачи и процветания в их непростом деле!

М Мария 6 городов по Югу России. Экскурсионный тур Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.

А Анна Дикие тюльпаны степей Калмыкии Огромное спасибо вам за отличный отпуск! В течение недели мы получили массу новых и незабываемых впечатлений! Особенно понравился музей кочевых народов, калмыцкие степи, тюльпановый рай! Величие Волгограда, его сила и мощь! Астраханская земля порадовала Кремлём, мы увидели исторический момент в Ахтубинске запуск баллистической ракеты! Гиду Алексею отдельная благодарность за интересные рассказы о природе, географии калмыцкого края, тёплую компанию и море позитива. Водителю Николаю за лёгкие дороги и переезды. Желаем вам дальнейших успехов, вы профессионалы своего дела! Здоровья, счастья и отличных туристов! 🙂🌞🏜️🔥

Н Надежда На перекрестке двух культур. Волгоград - Элиста - Астрахань на 5 дней Выражаю огромную благодарность организаторам тура за насыщенную, яркую и информационную программу тура. Спасибо гидам и водителю за высокий профессиональный уровень. Могу с уверенностью сказать, что тур оправдал мои ожидания, и данное путешествие позволило мне прикоснуться к уникальной республике, насыщенной красотой, самобытностью, величием и мощной энергетикой. Желаю вам процветания и успехов.

О Оксана В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!

С Степановская В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань Все на отлично!

Е Елена В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань Приятно общаться с профессионалами, представители компании в любое время, доброжелательны и внимательны, спасибо, процветания!