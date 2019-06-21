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Проведите выходные в Астрахани, наслаждаясь театральным искусством, встречами с артистами и мастер-классами
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Авторский тур
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от 36 500₽ за человека
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Астраханские каникулы
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6 городов по Югу России. Экскурсионный тур
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Авторский тур
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4 июня
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от 36 000₽ за человека
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Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
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Групповой тур в Астрахань: Экспедиция на Новосибирские острова
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по льдам Северного Ледовитого океана. Ощутите силу природы и проверьте себя на прочность
г. Якутск
850 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
16 июля
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Дикие тюльпаны степей Калмыкии
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30 июля
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Авторский тур
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4 авг
от 40 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга26 апреля 2024Всем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо как всегда была обратная связь и они старались для туристов.
- ИИгорь24 апреля 2024Единственный прокол организаторов - попытка одновременной переправы на остров тюльпанов трёх групп в количестве более 40 человек. Потеряли очень много времени
- ААнна24 апреля 2024Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти нас по интересным знаковым местам, но и помогли проникнуться тем, насколько это необычная самобытная культура, о которой, я, к сожалению, мало что знала перед поездкой. Видно, что гидам реально хотелось, чтобы нам понравилась их малая Родина. Также я хочу отметить, что они очень оперативно реагировали на наши просьбы и пожелания и пытались сделать так, чтобы туристам было максимально интересно и комфортно в путешествии. Желаю им удачи и процветания в их непростом деле!
- ММария16 апреля 2024Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.
- ААнна16 апреля 2024Огромное спасибо вам за отличный отпуск! В течение недели мы получили массу новых и незабываемых впечатлений! Особенно понравился музей кочевых народов, калмыцкие степи, тюльпановый рай! Величие Волгограда, его сила и мощь! Астраханская земля порадовала Кремлём, мы увидели исторический момент в Ахтубинске запуск баллистической ракеты! Гиду Алексею отдельная благодарность за интересные рассказы о природе, географии калмыцкого края, тёплую компанию и море позитива. Водителю Николаю за лёгкие дороги и переезды. Желаем вам дальнейших успехов, вы профессионалы своего дела! Здоровья, счастья и отличных туристов! 🙂🌞🏜️🔥
- ННадежда16 марта 2024Выражаю огромную благодарность организаторам тура за насыщенную, яркую и информационную программу тура. Спасибо гидам и водителю за высокий профессиональный уровень. Могу с уверенностью сказать, что тур оправдал мои ожидания, и данное путешествие позволило мне прикоснуться к уникальной республике, насыщенной красотой, самобытностью, величием и мощной энергетикой. Желаю вам процветания и успехов.
- ООксана16 января 2024В долину лотосов. Железнодорожный круиз в АстраханьСпасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!
- ССтепановская16 января 2024В долину лотосов. Железнодорожный круиз в АстраханьВсе на отлично!
- ЕЕлена14 января 2024В долину лотосов. Железнодорожный круиз в АстраханьПриятно общаться с профессионалами, представители компании в любое время, доброжелательны и внимательны, спасибо, процветания!
- ВВалентина9 января 2024Путешествие в Калмыцкую степьКоманда очень старалась. Решали все проблемы. Сложность - местный сервис еще очень плохо развит. В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и утюга. В ресторанах - могли подать холодную еду, удивлялись, что надо подогреть, Пытались посадить 14 человек за два маленьких стола при наличии мест в зале. Гарнир приносили отдельно от горячего. Забывали детали заказа и т. д. НО! если начать требовать - сразу исправлялись. Не назначали четко время. Из-за этого часть группы приходила и ждала других, которые гуляли не зная, что их ждут … Организаторам приходилось все постоянно контролировать. Они молодцы!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани
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Сколько стоит тур в Астрахани в апреле 2024
Сейчас в Астрахани можно забронировать 24 тура от 21 400 ₽ до 850 000 ₽ со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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