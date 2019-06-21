Авторские туры в Астрахани

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Театральный уикенд в Астрахани: погружение в мир искусства
Проведите выходные в Астрахани, наслаждаясь театральным искусством, встречами с артистами и мастер-классами
Аэропорт ИМ.Б.М. Кустодиева в Астрахани, 13:00. Ре...
26 мая
1 июня
15 июня
22 июня
28 200 за человека
Путешествие в долину лотосов. Тур в Астраханскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Путешествие в долину лотосов. Тур в Астраханскую область
Астрахань
2 авг
16 авг
от 36 500 за человека
Путешествие за вкусом. Тур в Астраханскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Путешествие за вкусом. Тур в Астраханскую область
Астрахань
21 июня
19 июля
от 22 700 за человека
Астраханские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Астраханские каникулы
Астрахань
9 авг
23 авг
от 22 100 за человека
Нижневолжский колорит. Тур в Астраханскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Нижневолжский колорит. Тур в Астраханскую область
Астрахань
8 авг
от 27 400 за человека
Заповедная дельта. Тур в Астраханскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Заповедная дельта. Тур в Астраханскую область
Астрахань
9 мая
19 сен
от 22 100 за человека
6 городов по Югу России. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
скидка
14%
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
6 городов по Югу России. Экскурсионный тур
г. Краснодар
6 окт
от 9200078 800 за человека
На перекрестке двух культур. Волгоград - Элиста - Астрахань на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
На перекрестке двух культур. Волгоград - Элиста - Астрахань на 5 дней
Волгоград
4 июня
26 окт
от 36 000 за человека
Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Места силы Калмыкии. Тур на 7 дней
Волгоград
15 июля
2 сен
от 48 900 за человека
Экспедиция на Новосибирские острова
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Групповой тур в Астрахань: Экспедиция на Новосибирские острова
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по льдам Северного Ледовитого океана. Ощутите силу природы и проверьте себя на прочность
г. Якутск
850 000 за человека
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Долина лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии и Астраханской области
г. Элиста
16 июля
61 000 за человека
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Жемчужины южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области
г. Элиста
14 мая
4 июня
10 сен
8 окт
59 000 за человека
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Дикие тюльпаны степей Калмыкии
Россия, Республика Калмыкия, Элиста
9 апр
69 000 за человека
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Попробуй Астрахань на вкус. Гастрономический тур
Астрахань
20 июня
2 июля
16 июля
30 июля
от 26 800 за человека
Степной треугольник. Экскурсионный тур с посещением Волгограда, Астрахани и Элисты
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Степной треугольник. Экскурсионный тур с посещением Волгограда, Астрахани и Элисты
Волгоград
12 июля
19 июля
26 июля
2 авг
от 56 550 за человека
В краю речного лотоса. Экскурсионный тур в Астраханскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В краю речного лотоса. Экскурсионный тур в Астраханскую область
Астрахань
9 июля
23 июля
6 авг
20 авг
от 21 400 за человека
Чем богата Астрахань
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Чем богата Астрахань
Астрахань
8 мая
4 июля
11 июля
18 июля
от 21 750 за человека
Астрахань заповедная
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Астрахань заповедная
Астрахань
11 июля
8 авг
от 38 500 за человека
Астрахань и Каспийское море
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Астрахань и Каспийское море
Астрахань
9 июля
23 июля
6 авг
20 авг
от 39 500 за человека
Астраханские истории
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Астраханские истории
Астрахань
16 мая
13 июня
26 сен
10 окт
от 23 600 за человека
Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии
Астрахань
23 мая
27 июня
4 июля
11 июля
от 31 600 за человека
Край волжских степей. Экскурсионный тур в Астраханскую область и Калмыкию
🚌 На автобусе
скидка
6%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Край волжских степей. Экскурсионный тур в Астраханскую область и Калмыкию
Астрахань
13 сен
от 2400022 500 за человека
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Мёртвое море в России. Озёра Баскунчак и Эльтон
городской округ Волгоград, аэропорт Волгоград (Гум...
Завтра
4 мая
7 мая
11 мая
30 000 за человека
Рыболовный тур в Астрахань
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рыболовный тур в Астрахань
Астрахань
14 июля
21 июля
28 июля
4 авг
от 40 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    26 апреля 2024
    6 городов по Югу России. Экскурсионный тур
    Всем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо как всегда была обратная связь и они старались для туристов.
    Всем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо как всегда была обратная связь и они старались для туристовВсем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо как всегда была обратная связь и они старались для туристовВсем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо как всегда была обратная связь и они старались для туристовВсем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо как всегда была обратная связь и они старались для туристовВсем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо как всегда была обратная связь и они старались для туристовВсем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо как всегда была обратная связь и они старались для туристовВсем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо как всегда была обратная связь и они старались для туристов
  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    6 городов по Югу России. Экскурсионный тур
    Единственный прокол организаторов - попытка одновременной переправы на остров тюльпанов трёх групп в количестве более 40 человек. Потеряли очень много времени
  • А
    Анна
    24 апреля 2024
    Дикие тюльпаны степей Калмыкии
    Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти нас по интересным знаковым местам, но и помогли проникнуться тем, насколько это необычная самобытная культура, о которой, я, к сожалению, мало что знала перед поездкой. Видно, что гидам реально хотелось, чтобы нам понравилась их малая Родина. Также я хочу отметить, что они очень оперативно реагировали на наши просьбы и пожелания и пытались сделать так, чтобы туристам было максимально интересно и комфортно в путешествии. Желаю им удачи и процветания в их непростом деле!
    Добрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезтиДобрый день! Хочу выразить благодарность за замечательно проведенную поездку в Калмыкию! Организаторы сумели не просто провезти
  • М
    Мария
    16 апреля 2024
    6 городов по Югу России. Экскурсионный тур
    Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.
    Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты
  • А
    Анна
    16 апреля 2024
    Дикие тюльпаны степей Калмыкии
    Огромное спасибо вам за отличный отпуск! В течение недели мы получили массу новых и незабываемых впечатлений! Особенно понравился музей кочевых народов, калмыцкие степи, тюльпановый рай! Величие Волгограда, его сила и мощь! Астраханская земля порадовала Кремлём, мы увидели исторический момент в Ахтубинске запуск баллистической ракеты! Гиду Алексею отдельная благодарность за интересные рассказы о природе, географии калмыцкого края, тёплую компанию и море позитива. Водителю Николаю за лёгкие дороги и переезды. Желаем вам дальнейших успехов, вы профессионалы своего дела! Здоровья, счастья и отличных туристов! 🙂🌞🏜️🔥
  • Н
    Надежда
    16 марта 2024
    На перекрестке двух культур. Волгоград - Элиста - Астрахань на 5 дней
    Выражаю огромную благодарность организаторам тура за насыщенную, яркую и информационную программу тура. Спасибо гидам и водителю за высокий профессиональный уровень. Могу с уверенностью сказать, что тур оправдал мои ожидания, и данное путешествие позволило мне прикоснуться к уникальной республике, насыщенной красотой, самобытностью, величием и мощной энергетикой. Желаю вам процветания и успехов.
  • О
    Оксана
    16 января 2024
    В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
    Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!
    Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!
  • С
    Степановская
    16 января 2024
    В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
    Все на отлично!
  • Е
    Елена
    14 января 2024
    В долину лотосов. Железнодорожный круиз в Астрахань
    Приятно общаться с профессионалами, представители компании в любое время, доброжелательны и внимательны, спасибо, процветания!
  • В
    Валентина
    9 января 2024
    Путешествие в Калмыцкую степь
    Команда очень старалась. Решали все проблемы. Сложность - местный сервис еще очень плохо развит. В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и утюга. В ресторанах - могли подать холодную еду, удивлялись, что надо подогреть, Пытались посадить 14 человек за два маленьких стола при наличии мест в зале. Гарнир приносили отдельно от горячего. Забывали детали заказа и т. д. НО! если начать требовать - сразу исправлялись. Не назначали четко время. Из-за этого часть группы приходила и ждала других, которые гуляли не зная, что их ждут … Организаторам приходилось все постоянно контролировать. Они молодцы!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани

Самые популярные туры в Астрахани
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 24
  1. Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
  2. Путешествие в долину лотосов. Тур в Астраханскую область
  3. Путешествие за вкусом. Тур в Астраханскую область
  4. Астраханские каникулы
  5. Нижневолжский колорит. Тур в Астраханскую область
Сколько стоит тур в Астрахани в апреле 2024
Сейчас в Астрахани можно забронировать 24 тура от 21 400 ₽ до 850 000 ₽ со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Планируйте свой отдых в Астрахани заранее! Мы предлагаем широкий выбор туров на 2024 год. Ознакомьтесь с отзывами, уточните цены и забронируйте идеальный вариант, чтобы исследовать культурное наследие и красоты города
All Airlines
ХорошоТам