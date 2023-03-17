Прибытие в Волгоград.
09:00 Встреча группы на привокзальной площади у фонтана с табличкой “Наследники великой степи. Волгоград – Астрахань – Элиста”.
Экскурсионная программа “Город герой Волгоград” с посещением памятника-ансамбля “Мамаев Курган” и музея панорамы “Сталинградская битва”.
Вы познакомитесь с захватывающей историей Царицына – Сталинграда – Волгограда: узнаете о его необычном основании на речном острове, о промышленности и торговле купеческого Царицына, о Сталинградской битве – коренном переломе во Второй мировой войне, побываете у Дома сержанта Якова Павлова – одного из бастионов солдатской славы, на площади им. В. И. Ленина, у руин мельницы Гергарда.
Экскурсия в музее "Память".
Впечатляющая картина открывается к комнате Паулюса, интерьер комнаты восстановлен по фотографии 1943 года.
Посетители музея смогут почувствовать себя участниками событий тех лет.
Обед комплексный.
Трансфер в отель.
Размещение в гостинице выбранной категории 3/4/5* (две ночи).
Свободное время.
По желанию в свободное время оплачивается отдельно:
07:00-08:30
Завтрак в гостинице.
Сбор группы в холле отеля.
Отправление на экскурсию “Легенды и были старого Царицына” в южные районы города Волгограда.
Наш экскурсовод расскажет: о происхождении названия реки Царицы, “Дома с привидениями”, о жизни Царицынских купцов и меценатов, о истории “Царицын и Петр I”, о жизни Царицына во времена правления Екатерины II.
На территории музея-заповедника “Старая Сарепта” узнаете о европейцах-колонистах на территории нашего города.
Музей уникален для России и Европы, в мире мало сохранилось подобных архитектурных комплексов бывшей гернгутской колонии основанной в 1765 году.
В состав музея-заповедника входят: площадь Свободы, немецкая кирха, дом пастора, дом немецкого колониста и дом Гольдбаха, в котором размещается выставка немецких ремесел Сарепты 18-19 веков.
На Красноармейской набережной наш гид раскроет Вам тайну строительства судоходного “Волго-Донского канала имени В. И. Ленина” – крупнейшего гидротехнического сооружения у памятника В. И. Ленину высотой 57 метров.
Окончание экскурсионной программы.
Обед комплексный.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
По желанию в свободное время, оплачивается отдельно:
07:00-07:30 Ранний завтрак в отеле (или ланч-боксы в дорогу).
Освобождение номеров.
Сбор группы и отправление на экскурсию в Богдинско-Баскунчакский заповедник, “Сарай Бату” и Астрахань.
При выезде из Волгограда не забудьте перевести часы. Разница во времени в Астрахани +1 час к МСК.
Посещение одного из красивейших и необычных озер мира – соленое оз. Баскунчак, которое славится своей солью, грязью и водами "мертвого моря".
Внимание! Купание в озере без резиновых тапочек невозможно! Все дно озера покрыто острыми кристаллами соли! Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки, головной убор.
На берегу озера нет проката шезлонгов и зонтиков. На стоянке автобуса возможно ополоснуться после купания в душевых кабинках (доп. плата по 100 руб. /чел.). От места парковки до озера идти пешком около 1 км. За доп. плату: местные жители предлагают свои услуги по трансферу к местам купания к новым выломам, где возможно искупаться – от 500 руб. /чел.
Отправление в Сарай Бату.
Путевая информация от гида.
Обед комплексный по пути в Сарай-Бату.
В 140 км выше Астрахани раскинулось в степи село Селитренное (Харабалинский район Астраханской области).
Именно здесь, на возвышенностях и буграх современного села и осела когда-то та самая Золотая Орда.
Посещение реконструкции города Сарай Бату.
История средневекового города Сарай-Бату началась в далеком 1250 году: именно тогда чингизид Бату основал этот город, как стоянку кочевников.
Но впоследствии Сарай-Бату разросся и превратился в столицу Золотой Орды.
Осмотр декораций, катание на верблюдах.
Свободное время.
Покупка сувениров.
Отправление в Астрахань.
21:30-22:00 Прибытие в г. Астрахань.
Размещение в гостинице 3/4/5* (четыре ночи).
По желанию за доп. плату: ужин в отеле/или кафе города от 800 руб.
Внимание! Разница во времени в Астрахани + 1 час к Московскому! Не забудьте перевести часы.
Завтрак в гостинице.
Программа пребывания начинается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.
Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной Набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней, осмотр территории одного из крупнейших театров Европы – Астраханского театра оперы и балета.
Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.
Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.
Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен комплексный обед в кафе города.
После обеда экскурсионная программа начинается со старейшего из региональных музеев России.
В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края.
История места, где сегодня располагается Астрахань, насчитывает более 300 тыс. лет назад, о чем и рассказывает экспозиция выставочного зала "Живое прошлое земли".
Кроме того, Вы сможете посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея – “Золото сарматов”, в коллекции которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.
Окончание экскурсионной программы в центре города.
Свободное время.
По желанию за доп. плату: экскурсия на пивоварню с дегустацией пива и речная прогулка на речном трамвайчике (2 часа).
Стоимость взрослый – 2000 рублей, дети – 1700 рублей. (Экскурсия состоится при группе от 10 чел).
Во время экскурсии Вас проведут по пивоварне, расскажут, как готовят пиво и предложат дегустацию двух вида пива (светлое и темное).
В продолжение экскурсии Вы совершите прогулку на речном теплоходе по р. Волга с рыбными деликатесами и бокалом понравившегося Вам пива. Детям в качестве напитка предлагается натуральный сок.
Завтрак в гостинице.
Гастрономическое путешествие с посещения осетровой фермы, дорога до которой занимает 40-50 минут под увлекательный рассказ гида.
Экскурсия проходит на одном из крупнейших предприятий по выращиванию рыб осетровых пород в Астраханской области.
Вы познакомитесь с различными видами осетровых, а также процессом их воспроизводства.
Особым гастрономическим впечатлением данной программы станет вкусный рыбный обед в ресторане с изысканными блюдами: уха из стерляди, стейк из осетра с домашней картошкой, овощная нарезка, чай или компот.
Для гурманов за дополнительную плату есть возможность попробовать свежайшую черную икру.
На осетровой ферме можно не только попробовать астраханские деликатесы, но и приобрести гастрономические сувениры собственного производства: балыки, черную икру, вяленую воблу, щучью икру, рыбные консервы, пресервы, свежую рыбу и многое другое.
На территории фермы оборудовано место для купания и в свободное время для всех желающих будет возможность искупаться.
Далее Вы отправляетесь на базу отдыха, дорога до причала которой составляет 45 мин-1 час.
По прибытии на базу отдыха, расположенную в раскатной части дельты, начинается водная экскурсия, на которой у Вас будет возможность поближе познакомиться с природой Астраханского края, увидеть живописные пейзажи, а также обитателей Волжской Дельты (только птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней!).
В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!
Для желающих, по возможности, организуется купание на одном из островов в раскатной части Дельты.
В свободное время на территории базы отдыха для всех желающих доступны бассейн и зона отдыха, а также возможность порыбачить с мостиков и поймать заветный трофей.
За доп. плату можно заказать ужин или купить перекус в ресторане базы отдыха.
20:30-21:00 Прибытие в Астрахань.
Трансфер в гостиницу.
06:30-07:00 Ранний завтрак в гостинице.
07:00 Вы отправляетесь на экскурсию в столицу буддизма в России – аутентичную Элисту, столицу Республики Калмыкия.
Дорога до Элисты занимает 3-4 часа, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.
Удивительное начнется уже в дороге: бескрайние степные просторы, по которым пролегал Великий Шелковый путь и ходили караваны кочевников, умиротворяют и помогают настроиться на созидательный лад, так свойственный буддизму.
Именно такой настрой позволит в полной мере насладиться объектами обзорной экскурсии по городу: самым большим в Европе буддийским храмом “Золотая Обитель Будды Шакьямуни”, пагодой “Семь дней”, фонтаном “Дракон и мальчик”, парком “Дружба”, а также пройти сквозь "Алтын Босх" – Золотые Ворота, по поверью очищающие душу и помыслы.
Также по программе предусмотрен осмотр памятника “Исход и Возвращение”.
Особое впечатление оставит посещение частного музея кочевых народов, расположенного на территории Шахматного городка, где можно более подробно узнать о традициях народов Калмыкии, сфотографироваться в национальном костюме и пострелять из лука.
Посещение национального музея им. Н. Пальмова с обновленной экспозицией.
Перед отправлением в обратную дорогу предусмотрено посещение местных магазинчиков, где можно приобрести продукты в дорогу, а также памятные сувениры.
Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен национальный обед в кафе города Элиста.
21:00-22:00 Прибытие в Астрахань.
Завтрак в гостинице.
До 12:00 Освобождение номеров.
Свободное время.
12:00 Организованный групповой трансфер на ж/д вокзал и аэропорт.
По желанию за доп. плату для тех, кто уезжает после 17:00 (конец июля, август, начало сентября) – отправляемся на экскурсию на Астраханскую бахчу (в дороге 1 час. Путевая информация от гида).
Внимание! Экскурсия бронируется заранее и состоится при группе от 10 человек. Оплачивается на месте.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Волгоград и в г. Астрахань.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|гостиница
|2-хместное
|1-номестное
|другие варианты
|доп. место
|Южный 3* + Азимут 3*
|48 100
|60 100
|студия 50 000
|в студии 44 200
|Эстель + Янтарь 3*
|44 500
|52 250
|2-мест ПК 44 900
|41 200
|Отели Космос 3+*
|47 600
|57 600
|-
|46 200
|Хемптон 4* + Виктория Палас 4*
|56 300
|68 400
|-
|42 600
|Волгоград 5* + Астраханская 5*
|58 500
|75 900
|-
|-
|Южный 3* + Космос 4*
|45 600
|53 400
|студия 46 200
|в студии 42 000
Стоимость дополнительных суток, руб:
|гостиница
|2-хместное
|1-номестное
|доп. место
|Южный 3* (Волгоград)
2 000
2 300 студия
|2 900
|1 200 в студии
|Эстель 3* (Волгоград)
1 800
1950 комфорт
|2 700
|1 200
|Космос 3+* (Волгоград)
|2 800
|4 400
|2 700
|Хемптон 4* (Волгоград)
|2 950
|4 700
|1 200
|Волгоград 5* (Волгоград)
|3 700
|6 400
|-
|Азимут 3* (Астрахань)
|2 300
|4 000
|2 000
|Янтарь 3* (Астрахань)
|1 750
|2 700
|1 450
|Космос 4* (Астрахань)
|1 800
|2 800
|1 600
|Виктория Палас 4* (Астрахань)
|3 300
|4 600
|1 700
|Астраханская 5* (Астрахань)
|3 150
|5 100
|-
Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.
Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.
Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.
Этот отель с бесплатным Wi-Fi, крытым бассейном и номерами с мини-баром находится в 10 минутах ходьбы от Астраханского кремля и в 300 метрах от берега реки Волги.
Все номера отеля «Виктория Палас» оформлены в элегантном стиле. На полу постелено ковровое покрытие. Ванные комнаты укомплектованы халатами и тапочками.
В ресторане «Европейский» подают блюда европейской и русской кухни. Также при отеле работает летнее кафе на открытом воздухе. В 4 барах, включая пиано-бар и бар «Аква» у бассейна, гостям предложат коктейли и напитки.
На территории отеля «Виктория Палас» обустроены сауна, массажный кабинет и плавательный бассейн с водопадом.
Этот отель расположен в центре города Астрахань, в 15 минутах езды от железнодорожного вокзала Астрахани и аэропорта Нариманово. К услугам гостей сауна, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi в вестибюле.
Номера отеля "Янтарь" обставлены просто и комфортабельно. В вашем распоряжении телевизор, электрический чайник, холодильник, микроволновая печь и тапочки
Гостиница «Астраханская» с бесплатным Wi-Fi расположена в центре Астрахани, в 3 минутах ходьбы от набережной Волги. К услугам гостей спа-центр с массажным кабинетом, хаммамом, фитнес-центром и бассейном.
Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном, а в некоторых из них также обустроен гостиный уголок. Кроме того, в каждом номере имеется собственная ванная комната с биде, ванной, халатами, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Этот современный многоэтажный отель расположен в историческом центре Волгограда. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi, оформленные в классическом стиле.
В числе удобств каждого номера отеля «Южный» — кондиционер, телевизор, холодильник и электрический чайник. В собственной ванной комнате имеются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу.
Гостиничный комплекс состоит из апарт-отеля в отдельном здании, бара, ресторана и магазина деликатесов. Многофункциональный лофт оборудован для проведения банкетов и конференций.
Железнодорожный вокзал находится в 5 минутах езды от отеля «Южный», а аэропорт Гумрак — в 30 минутах езды. Поблизости останавливается общественный транспорт.
Отель «Эстель» расположен в Волгограде, в 3,6 км от речного порта и в 10 км от монумента «Родина-мать». К услугам гостей — круглосуточная стойка регистрации, ресторан, доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В номерах отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера отеля Estel оснащены кондиционером и сейфом.
Для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.
Отель расположен в самом сердце Волгограда в нескольких минутах от центрального железнодорожного вокзала. Cosmos Volgograd Hotel предлагает вам 149 номеров с уютной домашней атмосферой, элегантным декором и превосходными удобствами.
Кроме того, на территории отеля в Волгограде расположен ресторан 4STARS, где вы сможете попробовать блюда европейской кухни.
Стильные номера с большой уютной кроватью или с двумя кроватями на ваш выбор, где есть все необходимое для комфортной работы и отдыха.
Отель «Волгоград» расположен в самом центре города Волгограда, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Комсомольская». К услугам гостей фитнес-центр и бизнес-центр. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В круглосуточном ресторане отеля подают блюда европейской и русской кухни.
В комфортабельных номерах в числе удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и мини-бар. К услугам гостей собственная ванная комната с душем или ванной, а также с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. До музея-заповедника «Сталинградская битва» — 1,5 км. До Мамаева кургана 5 остановок метро. Обустроена бесплатная парковка.
Расстояние до железнодорожного вокзала Волгоград I составляет 850 метров. До аэропорта Гумрак — 19 км.
Чек лист вещей для экскурсий:
Обзорная экскурсия по городу
Лотосовые поля
Сарай Бату
гора Богдо и озеро Баскунчак
Астраханская бахча
Бархан Большой Брат
Астраханский биосферный заповедник
|Элиста
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!
Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами. Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.
Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.
В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).
Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!
Во отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.
Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19.00-20.00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.
Астраханские сувениры.
Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).
Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.
Главные достопримечательности и активности.
Астраханский кремль.
Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7.00 до 21.00.
С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.
Театры.
В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.
Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.
Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.
С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.
Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.
Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.
Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.
Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.
Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.
Трансферы аэропорт-отель/ ж/д вокзал-отель организованы на легковом автомобиле/минивэне/микроавтобусе, в зависимости от комплектации группы.
Транспорт для экскурсионной группы до 18 человек – микроавтобус (Мерседес);
От 19 человек – автобус на 30/35 мест;
От 28 человек – автобус 50 мест (Ютонг);
Рассадка происходит с начала автобуса и далее, в зависимости от даты бронирования.
В случае, если у туристов возникает вопрос почему они сидят в середине автобуса, а не в начале, мы показываем даты бронирования других заявок.
Менеджер перед посадкой автобус сообщает всем туристам их места, свободной рассадки нет.
Если туристы хотят пересесть, поменяться с другими туристами – это решается в
Скидка на детей рассчитывается по запросу, так как зависит от выбора гостиницы, размещения и возраста ребенка.