5 день

Осетровая ферма - Лотосовые поля

Завтрак в гостинице.

Гастрономическое путешествие с посещения осетровой фермы, дорога до которой занимает 40-50 минут под увлекательный рассказ гида.

Экскурсия проходит на одном из крупнейших предприятий по выращиванию рыб осетровых пород в Астраханской области.

Вы познакомитесь с различными видами осетровых, а также процессом их воспроизводства.

Особым гастрономическим впечатлением данной программы станет вкусный рыбный обед в ресторане с изысканными блюдами: уха из стерляди, стейк из осетра с домашней картошкой, овощная нарезка, чай или компот.

Для гурманов за дополнительную плату есть возможность попробовать свежайшую черную икру.

На осетровой ферме можно не только попробовать астраханские деликатесы, но и приобрести гастрономические сувениры собственного производства: балыки, черную икру, вяленую воблу, щучью икру, рыбные консервы, пресервы, свежую рыбу и многое другое.

На территории фермы оборудовано место для купания и в свободное время для всех желающих будет возможность искупаться.

Далее Вы отправляетесь на базу отдыха, дорога до причала которой составляет 45 мин-1 час.

По прибытии на базу отдыха, расположенную в раскатной части дельты, начинается водная экскурсия, на которой у Вас будет возможность поближе познакомиться с природой Астраханского края, увидеть живописные пейзажи, а также обитателей Волжской Дельты (только птиц насчитывается более 300 видов, более 100 из которых занесены в Красные книги различных уровней!).

В июле и августе на каспийских раскатах начинается период цветения лотосов и именно в этот момент дельта превращается в один из самых уникальных уголков мира, ведь такой акватории покрытия лотосами больше нет нигде, а лотосовые поля достигают 5000 гектаров!

Для желающих, по возможности, организуется купание на одном из островов в раскатной части Дельты.

В свободное время на территории базы отдыха для всех желающих доступны бассейн и зона отдыха, а также возможность порыбачить с мостиков и поймать заветный трофей.

За доп. плату можно заказать ужин или купить перекус в ресторане базы отдыха.

20:30-21:00 Прибытие в Астрахань.

Трансфер в гостиницу.