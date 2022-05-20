1 день

Краснодар

08:30 – 09:00 Встреча туристов в аэропорту г. Краснодар.

09:00 Завтрак в кафе города самостоятельно.

10:00 Посещение гончарной мастерской ведущего керамиста Краснодарского края – Ивана Безбородова – экскурсия.

По желанию мастер-класс за дополнительную плату.

13:00 Обед к корчме « Ридна хата» – бизнес-ланч оплата самостоятельно.

Настоящая кубанская еда, атмосфера гостеприимного кубанского дома

14:00 Заселение в отель ГК «Екатерининский».

15:00 Обзорная экскурсия по Краснодару: «Знакомьтесь, город Краснодар» (3,5 часа).

Расположенный на правом берегу р. Кубань, всего в 150 км от обоих морей — Черного и Азовского — Краснодар сейчас является столицей Кубани, крупным административным центром Юга России и по факту — «воротами Кавказа».

Начало маршрута пешеходная часть – Войсковой собор во имя святого благоверного князя Александра Невского – Сквер «Екатерининский», памятник «Императрице Екатерине II» – площадь им. А. С. Пушкина – Художественный музей им. Ф. А. Коваленко – ул. Красная – угол ул. Красной и Мира – городская интерактивная скульптура «Собачкина столица» – конный памятник "Казакам – основателям земли Кубанской" – сквер им. Г. К. Жукова,

Начало автобусной части экскурсии – ул. Красная, обелиск "200-летию Кубанского казачьего войска" –"Театральная площадь" – памятник "Святой великомученицы Екатерине" – «Триумфальная Александровская арка»; ул. Красная Кинотеатр "Аврора" – ул. Красная – ул. Северная – Кубанская Набережная – «Многофункциональный рекреационно-ландшафтный комплекс на территории, прилегающей к ул. Восточно-Кругликовской в городе Краснодаре» Стадион ФК «Краснодар».

Памятник Екатерине Второй.

Памятник Екатерине Второй в Краснодаре – одна из «визиток» южного мегаполиса.

Завершается экскурсия по Краснодару в городском парке «Краснодар»

Городской парк «Краснодар» (парк Галицкого) прогулка по парку.

Ужин самостоятельно.