Компанией RedFox поставлено нам еще несколько специальных экспедиционных палаток.

Палатки специальные, рассчитанные именно для работы в Арктике. Они легкие (порядка 5 кг) и компактные, двухслойные, с двумя тамбурами и могут применяться до температуры -70 градусов. Дуги и колышки также специальные, морозустойчивые. Те, кто работал на серьезном морозе, знают какими хрупкими становятся обычные металл и пластик при температуре воздуха меньше -30.

Максимальная «емкость» – до 3-х человек (хотя вдвоем конечно удобнее), в комплекте предусмотрены противоштормовые оттяжки.

Цвет палатки – ярко оранжевый, что является средством повышения безопасности экспедиции – он хорошо заметен с воздуха.

Хорошие палатки и спальные мешки, сохраняющие тепло тела – залог хорошего отдыха (замерзая невозможно выспаться). Нормальный отдых и восстановит силы и позволит выполнить задачи экспедиции в полном объеме. Наконец, в случае шторма или бурана, палатка послужит укрытием от неблагоприятных погодных условий.