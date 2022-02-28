Экспедиция на Новосибирские острова
Групповой тур в Астрахани

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по льдам Северного Ледовитого океана. Ощутите силу природы и проверьте себя на прочность

4.7
3 отзыва
Представляем вашему вниманию эксклюзивный тур в Астрахань - Экспедиция на Новосибирские острова.

Это не просто путешествие, а настоящее приключение в одном из самых труднодоступных уголков Российской Федерации.

Маршрут является частью международной программы «Арктическая кругосветка», предлагая уникальный опыт передвижения по Арктике и субарктике.

Участников ждет встреча с непокоренной природой Крайнего Севера: ледяные поля, суровый климат и короткий световой день.

Вас ожидает испытание на прочность: управление собачьими упряжками, мотособаками и ночевка в палатках на льду.

Новосибирские острова, открытые русскими землепроходцами, до сих пор хранят в себе дух первооткрывателей и предлагают уникальную возможность встретиться лицом к лицу с хозяином Арктики - белым медведем.

Это путешествие для тех, кто ищет нечто большее, чем обычный отдых, для тех, кто готов принять вызов и испытать себя в экстремальных условиях. Подарите себе незабываемые впечатления и истории, которыми захочется поделиться
Экспедиция на Новосибирские острова
Экспедиция на Новосибирские острова
Экспедиция на Новосибирские острова

Описание

Экспедиция является официальным маршрутом международной программы «Арктическая кругосветка», которая включает в себя серию маршрутов в Арктике и субарктике с разными видами передвижения.

Новосибирские острова, открытые русскими зверопромышленниками и землепроходцами в XVII-XIX веках, и по сей день остаются одной из самых труднодоступных территорий Российской Федерации. Порядка 500 километров океанского льда отделяет их от ближайшего крупного населенного пункта – п. Тикси.

Преимущества этого путешествия:

  • суровый климат и короткий световой день, полыньи, торосы, непредсказуемый дрейф ледовых полей, реальная возможность встречи с хозяином Арктики – белым медведем – все это ждет участников экспедиции;
  • испытание на прочность – Вы будете бороться со стихией, самостоятельно управлять собачьими упряжками, мотособаками и спать в палатках прямо на льду Арктики.

Программа тура по дням

1 день

Перелет группы в Тикси. Подготовка к экспедиции

Участники экспедиции встречаются в Якутске (рекомендован приезд накануне) и организованной группой вылетают в Тикси, Россия.

Ночевка теплая, в гостинице.

Поселок Тикси.

В списке самых северных населённых пунктов России занимает почетное четвёртое(!) место после посёлков Диксон, Сындасско, Хатанга.

Размещение.

Установочный брифинг по программе.

Инструктаж по технике безопасности и правилам экспедиции.

Распределение и подготовка снаряжения.

Обучение управлению мототехникой.

Ужин и дегустация арктических экспедиционных напитков.

Теплая ночевка в гостевом доме.

Перелет группы в Тикси. Подготовка к экспедиции
2 день

Движение по маршруту из Тикси - остров Столбовой

8:00 Завтрак.

Движение по маршруту из Тикси – остров Столбовой (протяженность маршрута – 300 км).

В течение дня – перекусы в пути.

Около 19:00 организация лагеря, стейкаут и кормление собак, горячий ужин участников, ночевка в палатках на льду.

Ежедневный брифинг команды, ведение дневника экспедиции и фотоотчета.

Вечерняя контрольная связь связи со штабом экспедиции, контроль ледовой обстановки, корректировка координат продвижения и местоположения.

Новосибирские острова (якут. Саҥа Сибиир арыылара) — принадлежащий России архипелаг в Северном Ледовитом океане между Морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем, административно относится к Якутии (Булунский улус).

Площадь 38,4 тыс. кв. км.

Входят в состав охранной зоны Государственного природного заповедника «Усть-Ленский».

Дневной переход: 70-80 км.

Движение по маршруту из Тикси - остров Столбовой
3 день

Движение по маршруту из Тикси - остров Столбовой

Дневной переход: 70-80 км.

Распорядок дня аналогичен.

4 день

Движение по маршруту из Тикси - остров Столбовой

Дневной переход: 70-80 км.

Распорядок дня аналогичен.

5 день

Выход на остров Столбовой

Остров Столбовой, ранее – Крестовский.

Остров в юго-западной части архипелага, впервые описан в 1690 г. сыном боярским Максимом Мухоплёвым.

Дневной переход: 70-80 км.

Распорядок дня аналогичен.

6 день

Движение по маршруту вдоль острова Столбовой в сторону острова Котельный

Дневной переход: 70-80 км.

Распорядок дня аналогичен.

7 день

Выход на остров Котельный

Остров Котельный – самый большой остров в архипелаге Новосибирских островов.

Открыт в 1773 году русским купцом Иваном Ляховым.

На острове находится могила доктора Германа Эдуардовича Вальтера — участника Русской полярной экспедиции (1900—1902) под руководством Эдуарда Толля.

Дневной переход: 70-80 км.

Распорядок дня аналогичен.

8 день

Радиальный выход на могилу Германа Вальтера

8:00 Завтрак.

На острове Котельный – радиальный выход на могилу Германа Вальтера.

В течение дня – перекусы в пути.

Примерно в 17.00 возвращение в лагерь, стейкаут и кормление собак, ужин участников, ночевка в палатках.

9 день

Движение по маршруту: остров Котельный - пролив Бунге

Дневной переход: 70-80 км.

Распорядок дня аналогичен.

10 день

Движение по маршруту: пролив Бунге - Большой Ляховский остров

Большой Ляховский – крупнейший остров в группе Ляховских островов Новосибирского архипелага.

Впервые этого острова достигли и обследовали его русские казаки во главе с Яковом Пермяковым и Меркурием Вагиным в 1712 г.

В 2015 году на острове Большой Ляховский было найдено шесть мамонтов, кожа одного из них может быть использована для клонирования мамонта в рамках проекта «Возрождение мамонта».

Дневной переход: 70-80 км.

Распорядок дня аналогичен.

11 день

Движение вдоль побережья Северного Ледовитого океана до Тикси

Дневной переход: 70-80 км.

Распорядок дня аналогичен.

Движение вдоль побережья Северного Ледовитого океана до Тикси
12 день

Движение вдоль побережья Северного Ледовитого океана до Тикси

Дневной переход: 70-80 км.

Распорядок дня аналогичен.

13 день

Движение вдоль побережья Северного Ледовитого океана до Тикси

Дневной переход: 70-80 км.

Распорядок дня аналогичен.

14 день

Возвращение в Тикси

8:00 Завтрак.

Продолжаем движение по маршруту.

В течение дня – перекусы в пути.

Возвращение в Тикси, размещение в гостевых домах.

Горячий душ.

Праздничный ужин, вручение дипломов.

Ночевка в гостевом доме.

Подведение итогов.

Дневной переход: 70-80 км.

15 день

Окончание экспедиции

Финиш экспедиции.

Горячий завтрак.

Авиатрансфер в г. Якутск.

Проживание

На всех этапах движения планируется проживание в арктических палатках по 2 человека. По маршруту экспедиции нет жилых поселений. При возможности планируются 2 теплые ночевки на старте и на финише (стоимость ночевки включена в общую стоимость).

В стыковочных пунктах трансфера на старт экспедиции в Якутске, Тикси (Россия) ночевки осуществляются в гостиницах/жилых теплых помещениях (при возможности), услуга включена стоимость.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от пакета:
  • пакет "Премиум" – 970 000 руб.;
  • пакет "Стандарт" – 850 000 руб.

Пакет "Премиум":

  • путешествие по маршруту 1 человек в 1 упряжке ездовых собак;
  • сопровождение профессионального гида-проводника высшей категории и работа штаба экспедиции;
  • техническое сопровождение – 2 мотобуксировщика (мотособаки);
  • размещение в гостинице на старте и экваторе экспедиции в номерах улучшенной категории;
  • транспортное обслуживание по маршруту;
  • экспедиционное питание в соответствии с программой: 2 рада/день горячее питание + перекусы в пути;
  • баня на финише экспедиции;
  • именной диплом участника экспедиции "По земле мамонтов" из цикла "Арктическая кругосветка";
  • разрешительная документация, в т. ч. для национальных парков, пограничных и таможенных органов, МЧС;
  • групповая медицинская страховка;
  • базовая аптечка (медикаменты);
  • организация "Полярных" ночевок по маршруту в арктических спальниках и палатках;
  • предоставление специализированного снаряжения для экспедиции (костровое, ездовая упряжь и др.);
  • экскурсионные услуги по маршруту;
  • комплект профессионального арктического снаряжения в соответствии с рекомендациями в собственность;
  • спутниковая связь Iridium;
  • средства обеспечения безопасности – шумовые сигналы;
  • гала-ужин после финиша экспедиции;
  • корм для собак и топливо для техники.

Пакет "Стандарт":

  • путешествие по 2 человека в 1 упряжке ездовых собак;
  • сопровождение 2 профессиональных инструктора и работа штаба экспедиции;
  • могут участвовать дети 8+ в сопровождении родителей;
  • техническое сопровождение – 2 снегохода;
  • размещение в гостинице на старте и экваторе экспедиции;
  • автомобильный трансфер на старт и финиш;
  • экспедиционное питание в соответствии с программой: 2 рада/день горячее питание + перекусы в пути;
  • баня на экваторе экспедиции;
  • фотооператор экспедиции;
  • именной диплом участника экспедиции Онежское поморье;
  • разрешительная документация, в т. ч. для национальных парков и МЧС;
  • групповая медицинская страховка;
  • базовая аптечка (медикаменты);
  • организация "Полярных" ночевок по маршруту в арктических спальниках и палатках;
  • предоставление специализированного снаряжения для экспедиции (костровое, ездовая упряжь и др.);
  • экскурсионные услуги по маршруту;
  • спутниковая связь Iridium;
  • средства обеспечения безопасности – шумовые сигналы;
  • гала-ужин после финиша экспедиции;
  • корм для собак и топливо для техники.

Варианты проживания

Арктические палатки

14 ночей

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание и логистика от Якутска
  • Страховка групповая
  • Питание
  • Проживание
  • Оборудования, техника и общедоступное снаряжение для эксплуатации
  • Работа сопровождающей команды
  • Медикаменты
  • Связь и навигация
  • Все сборы при оформлении разрешительных документов для прохождения группы по маршруту экспедиции (пограничные разрешения, таможенное оформление, МЧС и др)
  • Информационное сопровождение группы
  • Вертолетное обеспечение в случае ЧС и обеспечение спасательных работ
  • Накладные расходы
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
  • Персональные расходы
  • Индивидуальное снаряжение
  • Индивидуальные медикаменты
  • Персональная медицинская страховка
  • Российская виза (для иностранных участников)
  • Дополнительная ночевка в отелях по маршруту
  • Сувенирная продукция
  • Дополнительные услуги по маршруту по желанию участника, не предусмотренные программой экспедиции
Место начала и завершения?
г. Якутск
Как организовано питание во время экспедиции?

По маршруту экспедиции предусмотрено 2-хразовое полноценное горячее питание утром и вечером + перекусы в пути (мясные продукты, чай, орехи, сухофрукты, шоколад). Горячее арктическое питание включает полуфабрикаты и сублиматы.

Подробнее описание меню предоставляется по запросу.

Предоставляются специальные арктические напитки (травяные купажи, чаи, кофе, настойки) с высоким содержанием витаминов и полезными экстрактами в удобной упаковке для арктических экспедиций.

Как организовано транспортное обслуживание и логистика?

Участники экспедиции централизованно стартуют из Якутска.

Перелет на старт по маршруту Якутск – Тикси. Доставляются участники экспедиции и необходимое снаряжение.

Участники передвигаются на мототехнике российского производства: 3 мотобуксировщика «POMOR» (малогабаритная вездеходная техника).

Осуществляется авиасопровождение в случае ЧС

Маршрут является кольцевым и финиш экспедиции осуществляется в Тикси. Перелет с финиша: Тикси – Якутск.

Какие есть правила для участников экспедиции?

  • Участники экспедиции самостоятельно двигаются по 1-2 человека на 1 единице мототехники (мотобуксировщике). Груз (снаряжение) транспортируются в прицепных санях за мототехникой.

  • Участники экспедиции принимают активное участие в организации лагеря, сборе/разборе снаряжения по маршруту, преодолению торосов и ледяных трещин по маршруту.

  • Алкогольные напитки употребляются в малых количествах только после организации лагеря. Алкоголь в больших количествах строго запрещен. Организаторы имеют право снять участника с маршрута за употребление алкоголя во время движения по маршруту — правило техники безопасности.

  • Организаторы экспедиции могут менять маршрут по своему усмотрению в зависимости от погодных условий, ледовой обстановки и в целях безопасности.

  • В процессе экспедиции участники обязаны соблюдать рекомендации организаторов и гидов-проводников.

Каковы требования к подготовке участников экспедиции?

Для участия в экспедиции необходима хорошая физическая подготовка и готовность к низким температурам.

Какие предоставляются палатки?

Компанией RedFox поставлено нам еще несколько специальных экспедиционных палаток.

Палатки специальные, рассчитанные именно для работы в Арктике. Они легкие (порядка 5 кг) и компактные, двухслойные, с двумя тамбурами и могут применяться до температуры -70 градусов. Дуги и колышки также специальные, морозустойчивые. Те, кто работал на серьезном морозе, знают какими хрупкими становятся обычные металл и пластик при температуре воздуха меньше -30.

Максимальная «емкость» – до 3-х человек (хотя вдвоем конечно удобнее), в комплекте предусмотрены противоштормовые оттяжки.

Цвет палатки – ярко оранжевый, что является средством повышения безопасности экспедиции – он хорошо заметен с воздуха.

Хорошие палатки и спальные мешки, сохраняющие тепло тела – залог хорошего отдыха (замерзая невозможно выспаться). Нормальный отдых и восстановит силы и позволит выполнить задачи экспедиции в полном объеме. Наконец, в случае шторма или бурана, палатка послужит укрытием от неблагоприятных погодных условий.

Какова команда экспедиции?
  1. Экспедиционный лидер – Симонов Виктор Альбертович
    • Известный путешественник, полярник
    • Общий экспедиционный опыт более 30 лет, экспедиционный опыт в Арктике более 15 лет, достигал Северного полюса более 10 раз
    • Экспедиционный лидер Министерства обороны в Арктике, в т. ч. на Северном полюсе 2014 – 2017 г. г.
    • Мастер спорта по спортивному туризму
    • Руководитель Экспедиционного Арктического центра
  2. Инструктор по ездовым собакам.
  3. Сопровождающий инструктор по безопасности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организована связь и информационное сопровождение экспедиции?

Экспедиционная группа на маршруте оснащена несколькими аппаратами спутниковой связи Iridium, обеспечивающими постоянную связь со Штабом экспедиции.

Ежедневно экспедиционный лидер связывается со штабом экспедиции для получения информации о погодных условиях и ледовой обстановке.

Участники имеют возможность связаться с родными и близкими по спутниковой связи раз в 2/3 дня по спутниковой связи.

Участникам экспедиции предоставляется информация с контактами штаба экспедиции и служб для связи, где можно круглосуточно получать актуальную информацию о продвижении участников в экспедиции.

За продвижением экспедиции с точной информацией о местонахождении (координатами) можно уточнять на сайте экспедиции – онлайн-трансляция данных с трекера «Иридиум360».

Ведется дневник экспедиции.

Какое снаряжение предоставляется и какое необходимо иметь?

Основное снаряжение: техника, сани, палатки, спальники, пенки, основная посуда для приготовления пищи и печки для каждой палатки предоставляется в пользование участникам на время экспедиции.

По индивидуальному снаряжению участникам предоставляется список необходимого снаряжения и амуниции с рекомендациями организаторов экспедиции.

Участник экспедиции может самостоятельно собрать для себя индивидуальное снаряжение или приобрести пакет экспедиции, включающий предоставление в собственность необходимого личного снаряжения и амуниции.

Если у участника уже есть часть индивидуального снаряжения, необходимо в целях безопасности на маршруте и сбережения здоровья участника согласовать с экспедиционным лидером использование данного снаряжения в экспедиции.

Как осуществляется безопасность?

Осуществляется страхование группы экспедиции на случай ЧС.

Группа имеет разрешение на использование огнестрельного оружия в целях защиты от белых медведей.

Каждому участнику группы предоставляются сигнальные и шумовые устройства в целях обеспечения отпугивающих эффектов от хищников.

Участники группы проходят инструктаж по обеспечению безопасного передвижения группы.

Предусмотрена базовая медицинская аптечка для группы экспедиции.

Индивидуальные медикаменты и медицинскую страховку индивидуальную участники оформляют самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
28 фев 2022
Это была наша 3 поездка, купленная через туристическую фирму" Большая Страна". Все поездки выбирали сами из своих предпочтений и финансовых возможностей. Благодаря информативному сайту с подробным описанием программы, фотографиями, уровнями сложности и ценой, определиться с выбором тура очень легко. Ни разу не прогадали!! Все описания и фото соответствовали действительности.
Отдельно хочется поблагодарить менеджеров, которые всегда на связи и оперативно консультируют по вопросам и деталям тура. В последней поездке с нами работала Юлия Терехина. И в этот и в предыдущий раз, менеджеры вежливые, тактичные."Ваши слова всегда приятны, приправленны солью, знаете как отвечать каждому человеку" - соответствуют тому, чему учит Библия.
СПАСИБО за Ваш труд.
Хочется и впредь путешествовать с Вами, узнавать нашу Большую Страну.

Тур входит в следующие категории Астрахани

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