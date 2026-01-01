Автобусный тур в Архыз с горнолыжным отдыхом и активностями на выбор (выезд из Астрахани)
Полюбоваться милыми альпака, увидеть Шоанинский храм и отдохнуть в окружении гор
Начало: Астрахань, площадь Вокзальная, 20, 20:00
29 янв в 20:00
5 фев в 20:00
12 500 ₽ за человека
Автобусный тур в Домбай из Астрахани: Мусса-Ачитара и экскурсии на выбор
Побывать на высоте 3200 метров, надышаться горным воздухом и посетить Тебердинский заповедник
Начало: Астрахань, площадь Вокзальная, 20, 20:00
5 фев в 20:00
12 фев в 20:00
12 500 ₽ за человека
Экспресс-тур в Астрахань: цветущие маковые поля, озеро Баскунчак и песчаный бархан Большой брат
Проплыть по Волге, побывать в столице Золотой Орды и отведать астраханской рыбки
Начало: Аэропорт Астрахани, 11:40
10 апр в 11:40
24 апр в 11:40
35 500 ₽ за человека
