Вы сделаете красивые фотографии, осмотрите главные достопримечательности и исследуете исторический комплекс «Сарай-Бату» — реконструированный средневековый город
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые рейсы:
Москва — Астрахань:
SU1678 (Аэрофлот) — вылет в 7:45, прилет в 11:30
DP-6961 (Победа) — вылет в 7:55, прилет в 11:40
Астрахань — Москва:
SU1175 (Аэрофлот) — вылет в 19:50, прилет в 21:35 (время местное)
Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.
Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 3 обеда, будем пробовать местную рыбку и другие астраханские угощения. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный автобус.
Возраст участников. 5+
Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Астрахани и рыбный обед на осетровой ферме
Встретим вас в аэропорту Астрахани и отправимся на обзорную экскурсию по городу. Осмотрим кремль и поедем на осетровую ферму, где вас ждёт обед с ухой из стерляди, стейком из осетра, сезонными овощами и чаем со сладостями. Вечером вернёмся в Астрахань и заселимся в отель.
Комплекс «Сарай-Бату», цветущие маки, гора Богдо и солёное озеро Баскунчак
После завтрака поедем в исторический комплекс «Сарай-Бату» — реконструированный средневековый город с дворцом хана, площадью, лавочками. Он находится на месте древней столицы Золотой Орды. Затем поднимемся на гору Богдо, любуясь цветущими маками, а ещё погуляем по берегу солёного озера Баскунчак. Ужин — самостоятельно.
Бархан Большой брат, маковое поле и прогулка по Волге на лодке
Утром займём места в джипах и поедем к бархану Большой брат, который не имеет стабильного местоположения и постоянно перемещается, ведомый ветрами. Здесь, прямо на песках, позавтракаем астраханскими кайнарами (вариация беляшей) и восточными сладостями.
Устроим фотосессию на маковом поле, где тут и там горят огни ярко-красных цветов. А затем на моторных лодках проплывём по дельте Волги, любуясь величественной рекой и её живописными берегами. Пообедаем астраханской рыбкой, вернёмся в город и отвезём вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное в «Азимуте»
|35 500 ₽
|1-местное в «Азимуте»
|42 500 ₽
|2-местное в «Астраханской» (стандарт)
|35 650 ₽
|1-местное в «Астраханской» (стандарт)
|41 350 ₽
|2-местное в «Астраханской» (комфорт)
|36 900 ₽
|1-местное в «Астраханской» (комфорт)
|44 900 ₽
|2-местное в «Виктория Палас» (стандарт)
|38 900 ₽
|1-местное в «Виктория Палас» (стандарт)
|46 850 ₽
|2-местное в «Виктория Палас» (улучшенный)
|40 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 3 обеда
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-сопровождающего
- Входные билеты на объекты по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Астрахань и обратно
- Ужины
- 1-местное размещение - 42 500 ₽
- Стоимость тура зависит от варианта размещения:
- Гостиница «Астраханская»
- 2-местный стандарт - 35 650 ₽
- 1-местный стандарт - 41 350 ₽
- 2-местный комфорт - 36 900 ₽
- 1-местный комфорт - 44 900 ₽
- Гостиница «Виктория Палас»
- 2-местный номер стандарт - 40 950 ₽
- 1-местный номер стандарт - 49 950 ₽
- 2-местный номер улучшенный - 43 950 ₽