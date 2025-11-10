Утром займём места в джипах и поедем к бархану Большой брат, который не имеет стабильного местоположения и постоянно перемещается, ведомый ветрами. Здесь, прямо на песках, позавтракаем астраханскими кайнарами (вариация беляшей) и восточными сладостями.

Устроим фотосессию на маковом поле, где тут и там горят огни ярко-красных цветов. А затем на моторных лодках проплывём по дельте Волги, любуясь величественной рекой и её живописными берегами. Пообедаем астраханской рыбкой, вернёмся в город и отвезём вас в аэропорт.