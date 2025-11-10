Мои заказы

Экспресс-тур в Астрахань: цветущие маковые поля, озеро Баскунчак и песчаный бархан Большой брат

Проплыть по Волге, побывать в столице Золотой Орды и отведать астраханской рыбки
Отправляемся в Астрахань в самое волшебное время, когда зелень полей озаряется красными огнями цветущих маков.

Вы сделаете красивые фотографии, осмотрите главные достопримечательности и исследуете исторический комплекс «Сарай-Бату» — реконструированный средневековый город
с дворцом, площадью, лавочками ремесленников.

Побываете на солёном озере Баскунчак, который напоминает другую планету с белыми причудливыми изваяниями из соли. Пройдётесь по пескам кочующего бархана Большой брат и прогуляетесь по Волге на лодке. А ещё попробуете местную рыбу и астраханские кайнары — вариацию беляшей.

Ближайшие даты:
10
апр24
апр1
мая9
мая
Время начала: 08:00, 11:40

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые рейсы:

Москва — Астрахань:

SU1678 (Аэрофлот) — вылет в 7:45, прилет в 11:30

DP-6961 (Победа) — вылет в 7:55, прилет в 11:40

Астрахань — Москва:

SU1175 (Аэрофлот) — вылет в 19:50, прилет в 21:35 (время местное)

Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.

Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 3 обеда, будем пробовать местную рыбку и другие астраханские угощения. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный автобус.

Возраст участников. 5+

Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Астрахани и рыбный обед на осетровой ферме

Встретим вас в аэропорту Астрахани и отправимся на обзорную экскурсию по городу. Осмотрим кремль и поедем на осетровую ферму, где вас ждёт обед с ухой из стерляди, стейком из осетра, сезонными овощами и чаем со сладостями. Вечером вернёмся в Астрахань и заселимся в отель.

2 день

Комплекс «Сарай-Бату», цветущие маки, гора Богдо и солёное озеро Баскунчак

После завтрака поедем в исторический комплекс «Сарай-Бату» — реконструированный средневековый город с дворцом хана, площадью, лавочками. Он находится на месте древней столицы Золотой Орды. Затем поднимемся на гору Богдо, любуясь цветущими маками, а ещё погуляем по берегу солёного озера Баскунчак. Ужин — самостоятельно.

3 день

Бархан Большой брат, маковое поле и прогулка по Волге на лодке

Утром займём места в джипах и поедем к бархану Большой брат, который не имеет стабильного местоположения и постоянно перемещается, ведомый ветрами. Здесь, прямо на песках, позавтракаем астраханскими кайнарами (вариация беляшей) и восточными сладостями.

Устроим фотосессию на маковом поле, где тут и там горят огни ярко-красных цветов. А затем на моторных лодках проплывём по дельте Волги, любуясь величественной рекой и её живописными берегами. Пообедаем астраханской рыбкой, вернёмся в город и отвезём вас в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное в «Азимуте»35 500 ₽
1-местное в «Азимуте»42 500 ₽
2-местное в «Астраханской» (стандарт)35 650 ₽
1-местное в «Астраханской» (стандарт)41 350 ₽
2-местное в «Астраханской» (комфорт)36 900 ₽
1-местное в «Астраханской» (комфорт)44 900 ₽
2-местное в «Виктория Палас» (стандарт)38 900 ₽
1-местное в «Виктория Палас» (стандарт)46 850 ₽
2-местное в «Виктория Палас» (улучшенный)40 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 3 обеда
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Входные билеты на объекты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Астрахань и обратно
  • Ужины
  • 1-местное размещение - 42 500 ₽
  • Стоимость тура зависит от варианта размещения:
  • Гостиница «Астраханская»
  • 2-местный стандарт - 35 650 ₽
  • 1-местный стандарт - 41 350 ₽
  • 2-местный комфорт - 36 900 ₽
  • 1-местный комфорт - 44 900 ₽
  • Гостиница «Виктория Палас»
  • 2-местный номер стандарт - 40 950 ₽
  • 1-местный номер стандарт - 49 950 ₽
  • 2-местный номер улучшенный - 43 950 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Астрахани, 11:40
Завершение: Аэропорт Астрахани, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Астрахани
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Задать вопрос

