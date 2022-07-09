Всё об Астраханской области

Полезная информация об Астраханской области

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Местное время в Астраханской области
14:3300
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаАстраханская область
По-английскиAstrakhan Oblast
Население города1 010 073 чел.
Часовой поясEurope/Astrakhan

Где находится Астраханская область на карте

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