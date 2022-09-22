Ханский дворец и тайны мавзолеев

Мы начнем со знаковых мест Бахчисарая — резиденции крымских ханов, чья государственность в Крыму просуществовала более трех столетий. Я обращу ваше внимание на росписи в традиционном крымскотатарском стиле и познакомлю с типичным архитектурным сооружением в османском стиле. Также вы увидите Большой мавзолей в сельджукском стиле старше самого Бахчисарая и выясните, кому выпала честь быть захороненным здесь. А возле мавзолея Диляры Бикеч вспомним поэму, которая потрясла весь культурный мир 19 века, и обсудим, какую ошибку допустил Пушкин в «Бахчисарайском фонтане».

Обаяние крымскотатарских улочек

Вы увидите издалека «живые» скалы, которые в народе называют бахчисарайскими сфинксами, и услышите легенду об их происхождении. В квартале ювелиров узнаете о крымскотатарской филиграни, прославившейся на весь мир. Кроме того, я покажу дом композитора, старинные образцы типичных жилых домов и места киносъемок. А у фонтанов Асма-кую, Бурма-чешме и Сырлы-чешме объясню их названия и причины, по которым к источникам всегда было особое отношение.

Загадки бахчисарайских мечетей

На прогулке я познакомлю вас с мечетью Исми Хан Джами, построенной племянницей крымского хана. Раскрою тайну звезд Давида, изображенных на мусульманском храме. Кроме того, по пути нам встретятся мечети 17 века Молла Мустафа Джами и Орта Джами, о которых тоже будут любопытные истории.

В результате вы ближе познакомитесь с настоящим Бахчисараем и, надеюсь, разделите восхищение Пушкина от местных легенд и восточного обаяния древнего города.