Нетуристический Бахчисарай

Как исследователь крымскотатарской истории и человек

Как исследователь крымскотатарской истории и человек, который с детства воспитывался в традициях нашего народа, я стану вашим проводником в аутентичный мир Бахчисарая. Расскажу о его истории и устройстве улочек, местных обычаях и ювелирном искусстве. Объясню любовь крымских татар к фонтанам. И покажу самые атмосферные уголки города, куда редко заглядывают гости.
Нетуристический Бахчисарай
Нетуристический Бахчисарай
Нетуристический Бахчисарай
Нетуристический Бахчисарай
Нетуристический Бахчисарай
Нетуристический Бахчисарай

Что вас ожидает 🤩

  • Ханский дворец
  • Мавзолеи
  • Бахчисарайский фонтан
  • «Живые» скалы
  • Квартал ювелиров
  • Дом композитора
  • Фонтаны Асма-кую, Бурма-чешме и Сырлы-чешме
  • Мечеть Исми Хан Джами
  • Мечети 17 века Молла Мустафа Джами и Орта Джами
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Описание

Ханский дворец и тайны мавзолеев

Мы начнем со знаковых мест Бахчисарая — резиденции крымских ханов, чья государственность в Крыму просуществовала более трех столетий. Я обращу ваше внимание на росписи в традиционном крымскотатарском стиле и познакомлю с типичным архитектурным сооружением в османском стиле. Также вы увидите Большой мавзолей в сельджукском стиле старше самого Бахчисарая и выясните, кому выпала честь быть захороненным здесь. А возле мавзолея Диляры Бикеч вспомним поэму, которая потрясла весь культурный мир 19 века, и обсудим, какую ошибку допустил Пушкин в «Бахчисарайском фонтане».

Обаяние крымскотатарских улочек

Вы увидите издалека «живые» скалы, которые в народе называют бахчисарайскими сфинксами, и услышите легенду об их происхождении. В квартале ювелиров узнаете о крымскотатарской филиграни, прославившейся на весь мир. Кроме того, я покажу дом композитора, старинные образцы типичных жилых домов и места киносъемок. А у фонтанов Асма-кую, Бурма-чешме и Сырлы-чешме объясню их названия и причины, по которым к источникам всегда было особое отношение.

Загадки бахчисарайских мечетей

На прогулке я познакомлю вас с мечетью Исми Хан Джами, построенной племянницей крымского хана. Раскрою тайну звезд Давида, изображенных на мусульманском храме. Кроме того, по пути нам встретятся мечети 17 века Молла Мустафа Джами и Орта Джами, о которых тоже будут любопытные истории.
В результате вы ближе познакомитесь с настоящим Бахчисараем и, надеюсь, разделите восхищение Пушкина от местных легенд и восточного обаяния древнего города.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии рядом с Ханским дворцом
Завершение: Ханский дворец
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Экскурсия полностью пешая
  • Возьмите головные уборы и обувь. Внутрь дворца не заходим
  • Осматриваем снаружи. Дополнительные расходы возможны только
  • Если вы захотите после экскурсии посетить традиционную кофейню
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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