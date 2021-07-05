Добро пожаловать в столицу Крымского ханства! На протяжении двух веков Бахчисарай сохранял статус столицы ханства. Сейчас это провинциальный город. Но в нем все еще сохранилась красота ханских дворцов. Здесь до сих пор можно прочувствовать то, каким был Крым несколько веков назад. Я вам покажу Ханский дворец, первую столицу ханства и святые места полуострова.

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Описание экскурсии

Знакомство с Бахчисараем

Согласно традициям татарского дома, наше путешествие по Бахчисараю начнется с чашечки ароматного кофе. Это отличный способ настроиться на знакомство с богатой историей и культурой этого удивительного места.

Бахчисарайский дворец

Мы посетим главную резиденцию крымских ханов – Бахчисарайский дворец. Здесь мы узнаем о быте и культуре его обитателей, а также о сердце дворца. Мы увидим, как жили жены гарема и познакомимся с знаменитым сельсебилем – «Фонтаном слез», который поражает своей красотой и историей.

Традиции татарского строительства

В ходе экскурсии мы также узнаем, как татары строили свои жилища и изготавливали черепицу, что является важной частью их культурного наследия.

Салачик и его уникальный ландшафт

В Салачике нас ждет знакомство с уникальным ландшафтом, красота которого была оценена нашими предками. Мы прикоснемся к самым древним мусульманским постройкам на территории Крыма, включая:

Зинжирли-медресе

Дюрбе Хаджи–Гирея

Кроме того, мы посетим раскопки средневековой городской бани и узнаем, как она была устроена.

Долина Марьям–Дере

Подъем в долину Марьям–Дере, священную для трех религий, начнется с посещения Успенского монастыря и самого древнего храма, вырубленного прямо в скале. Далее наш путь пройдет через священное мусульманское кладбище Газы-Мансур по древней дороге к крепости «Чуфут-Кале». Здесь нас ждут необыкновенные виды, пещеры и знакомство с культурой и историей караимов – последних жителей «Воздушной крепости».

Заключение

В завершение нашего путешествия мы посетим священную для караимов дубовую рощу – Балта Теймез и побываем в Иософатовой долине – долине мертвых. Это будет незабываемое приключение, полное открытий и впечатлений!