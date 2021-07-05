Но в нем все еще сохранилась красота ханских дворцов. Здесь до сих пор можно прочувствовать то, каким был Крым несколько веков назад. Я вам покажу Ханский дворец, первую столицу ханства и святые места полуострова.
Описание экскурсии
Знакомство с Бахчисараем
Согласно традициям татарского дома, наше путешествие по Бахчисараю начнется с чашечки ароматного кофе. Это отличный способ настроиться на знакомство с богатой историей и культурой этого удивительного места.
Бахчисарайский дворец
Мы посетим главную резиденцию крымских ханов – Бахчисарайский дворец. Здесь мы узнаем о быте и культуре его обитателей, а также о сердце дворца. Мы увидим, как жили жены гарема и познакомимся с знаменитым сельсебилем – «Фонтаном слез», который поражает своей красотой и историей.
Традиции татарского строительства
В ходе экскурсии мы также узнаем, как татары строили свои жилища и изготавливали черепицу, что является важной частью их культурного наследия.
Салачик и его уникальный ландшафт
В Салачике нас ждет знакомство с уникальным ландшафтом, красота которого была оценена нашими предками. Мы прикоснемся к самым древним мусульманским постройкам на территории Крыма, включая:
- Зинжирли-медресе
- Дюрбе Хаджи–Гирея
Кроме того, мы посетим раскопки средневековой городской бани и узнаем, как она была устроена.
Долина Марьям–Дере
Подъем в долину Марьям–Дере, священную для трех религий, начнется с посещения Успенского монастыря и самого древнего храма, вырубленного прямо в скале. Далее наш путь пройдет через священное мусульманское кладбище Газы-Мансур по древней дороге к крепости «Чуфут-Кале». Здесь нас ждут необыкновенные виды, пещеры и знакомство с культурой и историей караимов – последних жителей «Воздушной крепости».
Заключение
В завершение нашего путешествия мы посетим священную для караимов дубовую рощу – Балта Теймез и побываем в Иософатовой долине – долине мертвых. Это будет незабываемое приключение, полное открытий и впечатлений!
Любой свободный день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бахчисарайский дворец
- Салачик - первая столица Крымского ханства (Зинджерли медресе, дюрбе Хаджи - Гирея, раскопки городской бани)
- «долина трех религий» - Марьям-Дере
- Успенский монастырь
- Кладбище Газы - Мансур
- Пещерный город Чуфут-Кале
- Иософатова долина
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт
- Входные билеты в музеи (Ханский дворец - 400 руб/взр., Чуфут-Кале - 300 руб. /взр. (льготным категориям - студенты, пенсионеры и т.д. - скидки при наличии документов)
- Стоянка авто - 300 руб.
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Маршрут включает подъем по ущелью Марьям-Дере на плато мыса Бурунчак, что связанно с физическими нагрузками: подъем для людей с ограниченными возможностями не возможен (сложности в передвижении по каменистой тропе) является достаточно тяжелым для детей младше 7ми лет. Внимание! Обязательна спортивная обувь, головные уборы в летнее время, вода
- Для комфортного путешествия необходима комфортная, спортивная обувь, головные уборы в летний период, запас воды 1-1,5 л
- Путешествие возможно как на Вашем транспорте, так и на транспорте гида (оплачивается дополнительно)