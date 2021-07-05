Бахчисарай - экзотика крымского Востока

Бахчисарай: индивидуальная экскурсия по древним мусульманским постройкам Крыма
Добро пожаловать в столицу Крымского ханства! На протяжении двух веков Бахчисарай сохранял статус столицы ханства. Сейчас это провинциальный город.

Но в нем все еще сохранилась красота ханских дворцов. Здесь до сих пор можно прочувствовать то, каким был Крым несколько веков назад. Я вам покажу Ханский дворец, первую столицу ханства и святые места полуострова.
5
2 отзыва
Бахчисарай - экзотика крымского Востока
Бахчисарай - экзотика крымского Востока
Бахчисарай - экзотика крымского Востока
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Знакомство с Бахчисараем

Согласно традициям татарского дома, наше путешествие по Бахчисараю начнется с чашечки ароматного кофе. Это отличный способ настроиться на знакомство с богатой историей и культурой этого удивительного места.

Бахчисарайский дворец

Мы посетим главную резиденцию крымских ханов – Бахчисарайский дворец. Здесь мы узнаем о быте и культуре его обитателей, а также о сердце дворца. Мы увидим, как жили жены гарема и познакомимся с знаменитым сельсебилем – «Фонтаном слез», который поражает своей красотой и историей.

Традиции татарского строительства

В ходе экскурсии мы также узнаем, как татары строили свои жилища и изготавливали черепицу, что является важной частью их культурного наследия.

Салачик и его уникальный ландшафт

В Салачике нас ждет знакомство с уникальным ландшафтом, красота которого была оценена нашими предками. Мы прикоснемся к самым древним мусульманским постройкам на территории Крыма, включая:

  • Зинжирли-медресе
  • Дюрбе Хаджи–Гирея

Кроме того, мы посетим раскопки средневековой городской бани и узнаем, как она была устроена.

Долина Марьям–Дере

Подъем в долину Марьям–Дере, священную для трех религий, начнется с посещения Успенского монастыря и самого древнего храма, вырубленного прямо в скале. Далее наш путь пройдет через священное мусульманское кладбище Газы-Мансур по древней дороге к крепости «Чуфут-Кале». Здесь нас ждут необыкновенные виды, пещеры и знакомство с культурой и историей караимов – последних жителей «Воздушной крепости».

Заключение

В завершение нашего путешествия мы посетим священную для караимов дубовую рощу – Балта Теймез и побываем в Иософатовой долине – долине мертвых. Это будет незабываемое приключение, полное открытий и впечатлений!

Любой свободный день

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бахчисарайский дворец
  • Салачик - первая столица Крымского ханства (Зинджерли медресе, дюрбе Хаджи - Гирея, раскопки городской бани)
  • «долина трех религий» - Марьям-Дере
  • Успенский монастырь
  • Кладбище Газы - Мансур
  • Пещерный город Чуфут-Кале
  • Иософатова долина
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Транспорт
  • Входные билеты в музеи (Ханский дворец - 400 руб/взр., Чуфут-Кале - 300 руб. /взр. (льготным категориям - студенты, пенсионеры и т.д. - скидки при наличии документов)
  • Стоянка авто - 300 руб.
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Любой свободный день
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Маршрут включает подъем по ущелью Марьям-Дере на плато мыса Бурунчак, что связанно с физическими нагрузками: подъем для людей с ограниченными возможностями не возможен (сложности в передвижении по каменистой тропе) является достаточно тяжелым для детей младше 7ми лет. Внимание! Обязательна спортивная обувь, головные уборы в летнее время, вода
  • Для комфортного путешествия необходима комфортная, спортивная обувь, головные уборы в летний период, запас воды 1-1,5 л
  • Путешествие возможно как на Вашем транспорте, так и на транспорте гида (оплачивается дополнительно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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A
5 июл 2021
Т
24 фев 2021
Экскурсия очень понравилась!!!! Эксскурсавод Юлия, очень начитанный, интересный человек. Время пролетело незаметно-интересно. Благодаря ей я открыла для себя по новому Крым. По ходу экскурсии из за погодных условий была сделана корректировка маршрута и это внесло свою неожиданную изюминку. Спасибо Юлии!

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