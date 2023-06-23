На нашей групповой экскурсии вы сможете полностью окунуться в необычную историческую атмосферу Бахчисарая. Также вы сможете познакомиться с традициями, культурой и крымских татар. Вы увидите украшения крымских татарок, исторические захоронения и многое другое. Никаких толп и очередей, маленькая компания в уютной обстановке.
Ближайшие даты:
23
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Место, где захоронена возлюбленная Крымского хана
- Квартал ювелиров
- Украшения крымских татарок
- Мавзолеи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомимся с объектами Бахчисарая, которые обычно туристам не показывают. На этой экскурсии, вы узнаете устройство города с ханских времён. Я покажу вам место, где захоронена возлюбленная Крымского хана, чья любовь была воспета в произведении Пушкина.
Квартал ювелиров, и основные украшения крымских татарок!
Почему в Бахчисарае так много старых мавзолеев.
Всё это можно узнать на моей экскурсии по Бахчисараю!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-историка
- Что не входит
- Личные расходы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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