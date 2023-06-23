Нетуристический Бахчисарай

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
На нашей групповой экскурсии вы сможете полностью окунуться в необычную историческую атмосферу Бахчисарая. Также вы сможете познакомиться с традициями, культурой и крымских татар. Вы увидите украшения крымских татарок, исторические захоронения и многое другое. Никаких толп и очередей, маленькая компания в уютной обстановке.
Нетуристический Бахчисарай
Нетуристический Бахчисарай
Нетуристический Бахчисарай
Нетуристический Бахчисарай
Нетуристический Бахчисарай
Нетуристический Бахчисарай
Ближайшие даты:
23
июн
24
июн
25
июн
26
июн
27
июн
28
июн
29
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Место, где захоронена возлюбленная Крымского хана
  • Квартал ювелиров
  • Украшения крымских татарок
  • Мавзолеи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Знакомимся с объектами Бахчисарая, которые обычно туристам не показывают. На этой экскурсии, вы узнаете устройство города с ханских времён. Я покажу вам место, где захоронена возлюбленная Крымского хана, чья любовь была воспета в произведении Пушкина.
Квартал ювелиров, и основные украшения крымских татарок!
Почему в Бахчисарае так много старых мавзолеев.
Всё это можно узнать на моей экскурсии по Бахчисараю!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-историка
Что не входит
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Бахчисарая

Джип-тур по столице Крымского ханства
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
111 отзывов
Популярное предложение
Джип-тур по столице Крымского ханства
Пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, скальный монастырь и потрясающие виды за 1 день
в Бахчисарае
Завтра
24 июня
25 июня
26 июня
6 500 за всё до 6 чел.
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
148 отзывов
Джип-тур «Бахчисарай как на ладони»
Пещерный город Чуфут-Кале, Ханский дворец, скальный монастырь и фантастические виды за 1 день
в любой удобной для вас точке Бахчисарая
Завтра
24 июня
25 июня
26 июня
6 500 за всё до 4 чел.
Весь Бахчисарай за сегодня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
42 отзыва
Весь Бахчисарай за сегодня
Средневековый Чуфут-Кале, монастырь в скале, головокружительные смотровые - путешествие на джипе
Сегодня
Завтра
24 июня
25 июня
6 500 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бахчисарае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бахчисарае
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ