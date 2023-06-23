Знакомимся с объектами Бахчисарая, которые обычно туристам не показывают. На этой экскурсии, вы узнаете устройство города с ханских времён. Я покажу вам место, где захоронена возлюбленная Крымского хана, чья любовь была воспета в произведении Пушкина.

Квартал ювелиров, и основные украшения крымских татарок!

Почему в Бахчисарае так много старых мавзолеев.

Всё это можно узнать на моей экскурсии по Бахчисараю!