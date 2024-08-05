2 день

Гора Тепе-Кермен

Завтрак.

По лесной тропе поднимаемся в гору.

Смотрим древнее караимское кладбище.

Спускаемся вниз по крутой тропе.

Лезем на гору Тепе-Кермен. Тепе-Кермен (Крепость на вершине) — древний и еще не исследованный археологами пещерный город, здесь есть что посмотреть, и есть что поискать.

От видов с вершины горы захватывает дух! Обедаем чаем с бутербродами.

Возвращаемся в кемпинг.

Ночевка в палатках.

Ужин, костер, отдых.