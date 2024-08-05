«Пещерными городами» издревле называли рукотворные пещерные комплексы, прорубленные в скалах много веков назад. Эти постройки выполняли хозяйственные функции, а также были крепостями и монастырями. Вы увидите памятники истории, которые всегда производят глубокое впечатление!
Программа тура по дням
Встреча группы, Свято-Успенский пещерный монастырь, пещерный город Чуфут-Кале
10:30 Встреча группы на ж/д вокзале г. Бахчисарая.
Переход на турстоянку.
Размещение в палатках.
Прогулка в Свято-Успенский пещерный монастырь, смотрим пещерный город Чуфут-Кале.
Желающие, за дополнительную плату, могут спуститься в «Тик-Кую» — древнее гидрологическое сооружение — колодец глубиной около 30 метров.
Для самых активных — прогулка по городу, посещение ханского дворца (самостоятельно).
Ужин. Отдых.
Гора Тепе-Кермен
Завтрак.
По лесной тропе поднимаемся в гору.
Смотрим древнее караимское кладбище.
Спускаемся вниз по крутой тропе.
Лезем на гору Тепе-Кермен. Тепе-Кермен (Крепость на вершине) — древний и еще не исследованный археологами пещерный город, здесь есть что посмотреть, и есть что поискать.
От видов с вершины горы захватывает дух! Обедаем чаем с бутербродами.
Возвращаемся в кемпинг.
Ночевка в палатках.
Ужин, костер, отдых.
Пещерный город Качи-Кальон и скит Анастасии-Узорешительницы
После завтрака, выходим в сторону пещерного города Качи-Кальон.
На обед — бутерброды.
Идем смотреть пещерный город Качи-Кальон и скит Анастасии-Узорешительницы.
Помещение скита затейливо украшено необычными плетеными подвесками из лент, ткани, бисера.
Ночевка на турстоянке.
Ужин, отдых
Пещерный город Эски-Кермен
Завтрак.
Собираем палатки, переезжаем с вещами в кемпинг у пещерного города Эски-Кермен.
Прогулка по пещерному городу Эски-Кермен (V-XII вв.).
Мы увидим древние улицы пещерного города, вырубленные в скалах храмы и оборонительные сооружения, осадный колодец и развалины базилики (3-4 часа).
Обед: чай, бутерброды.
Ночуем в палатках в кемпинге.
Ужин.
Пещерные монастыри Челтер-Мармара и Шулдан
После завтрака идем к пещерным монастырям Челтер-Мармара и Шулдан.
От монастырей открываются потрясающие виды в сторону Байдарской долины.
Обед: чай, бутерброды.
На ночь возвращаемся в кемпинг.
Ужин. Отдых.
Пещерный город Мангуп
Завтрак.
Идем в пещерный город Мангуп, бывшую столицу древнего княжества Феодоро.
Обед: чай, бутерброды.
Ночуем в палатках в кемпинге.
Ужин. Отдых.
Возвращение
Завтракаем, собираем вещи и возвращаемся в Бахчисарай на ж/д вокзал после 12:00.
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке.
Варианты проживания
Палатка
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Весь внутримаршрутный транспорт
- Трёхразовое питание на активной части маршрута
- Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование)
- Инструкторское обслуживание на маршруте
- Оплата за ночевки в кемпингах
- Оплата за посещение природных и исторических объектов на протяжении всего маршрута
- Регистрация в контрольно-спасательной службе Крыма
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Бахчисарая и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
- Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак 70-90 литров (согласно программе мы живем в кемпинге, до кемпинга и между ними вещи нужно будет переносить в рюкзаке);
- непромокаемый чехол на рюкзак;
- коврик туристский;
- спальник в компрессионном мешке;
- треккинговые ботинки;
- бахилы;
- сменная обувь (кроссовки, сандалии);
- непромокаемая куртка;
- ходовые штаны;
- кофта из флиса (полара);
- тёплая жилетка или пуховая куртка;
- флисовая шапка;
- термобельё;
- флисовые перчатки;
- легкие шорты или брюки;
- шляпа или бейсболка;
- 3 пары носков;
- 2-3 комплекта белья;
- купальник/плавки;
- предметы личной гигиены;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- солнечные очки (фактор защиты 2-3);
- крем от солнца (30-50 единиц);
- индивидуальная аптечка;
- налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
- треккинговые палки;
- пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.
Перед походом инструктор детализирует данный список, исходя из погодных условий.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли возрастные ограничения на данный тур?
В туре могут принимать участие дети от 12 лет в сопровождении взрослых или от 16 лет самостоятельно.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.