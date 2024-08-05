Пещерные города Крыма

Мы приглашаем вас в поход-экспедицию по пещерным городам Крыма — одним из самых древнейших и малоизученных достопримечательностей.

«Пещерными городами» издревле называли рукотворные пещерные комплексы, прорубленные в скалах много веков назад. Эти постройки выполняли хозяйственные функции, а также были крепостями и монастырями. Вы увидите памятники истории, которые всегда производят глубокое впечатление!
4.67
3 отзыва
Пещерные города Крыма
Пещерные города Крыма
Пещерные города Крыма
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы, Свято-Успенский пещерный монастырь, пещерный город Чуфут-Кале

10:30 Встреча группы на ж/д вокзале г. Бахчисарая.

Переход на турстоянку.

Размещение в палатках.

Прогулка в Свято-Успенский пещерный монастырь, смотрим пещерный город Чуфут-Кале.

Желающие, за дополнительную плату, могут спуститься в «Тик-Кую» — древнее гидрологическое сооружение — колодец глубиной около 30 метров.

Для самых активных — прогулка по городу, посещение ханского дворца (самостоятельно).

Ужин. Отдых.

Встреча группы, Свято-Успенский пещерный монастырь, пещерный город Чуфут-КалеВстреча группы, Свято-Успенский пещерный монастырь, пещерный город Чуфут-КалеВстреча группы, Свято-Успенский пещерный монастырь, пещерный город Чуфут-КалеВстреча группы, Свято-Успенский пещерный монастырь, пещерный город Чуфут-Кале
2 день

Гора Тепе-Кермен

Завтрак.

По лесной тропе поднимаемся в гору.

Смотрим древнее караимское кладбище.

Спускаемся вниз по крутой тропе.

Лезем на гору Тепе-Кермен. Тепе-Кермен (Крепость на вершине) — древний и еще не исследованный археологами пещерный город, здесь есть что посмотреть, и есть что поискать.

От видов с вершины горы захватывает дух! Обедаем чаем с бутербродами.

Возвращаемся в кемпинг.

Ночевка в палатках.

Ужин, костер, отдых.

Гора Тепе-КерменГора Тепе-Кермен
3 день

Пещерный город Качи-Кальон и скит Анастасии-Узорешительницы

После завтрака, выходим в сторону пещерного города Качи-Кальон.

На обед — бутерброды.

Идем смотреть пещерный город Качи-Кальон и скит Анастасии-Узорешительницы.

Помещение скита затейливо украшено необычными плетеными подвесками из лент, ткани, бисера.

Ночевка на турстоянке.

Ужин, отдых

Пещерный город Качи-Кальон и скит Анастасии-УзорешительницыПещерный город Качи-Кальон и скит Анастасии-УзорешительницыПещерный город Качи-Кальон и скит Анастасии-Узорешительницы
4 день

Пещерный город Эски-Кермен

Завтрак.

Собираем палатки, переезжаем с вещами в кемпинг у пещерного города Эски-Кермен.

Прогулка по пещерному городу Эски-Кермен (V-XII вв.).

Мы увидим древние улицы пещерного города, вырубленные в скалах храмы и оборонительные сооружения, осадный колодец и развалины базилики (3-4 часа).

Обед: чай, бутерброды.

Ночуем в палатках в кемпинге.

Ужин.

Пещерный город Эски-КерменПещерный город Эски-Кермен
5 день

Пещерные монастыри Челтер-Мармара и Шулдан

После завтрака идем к пещерным монастырям Челтер-Мармара и Шулдан.

От монастырей открываются потрясающие виды в сторону Байдарской долины.

Обед: чай, бутерброды.

На ночь возвращаемся в кемпинг.

Ужин. Отдых.

Пещерные монастыри Челтер-Мармара и ШулданПещерные монастыри Челтер-Мармара и ШулданПещерные монастыри Челтер-Мармара и Шулдан
6 день

Пещерный город Мангуп

Завтрак.

Идем в пещерный город Мангуп, бывшую столицу древнего княжества Феодоро.

Обед: чай, бутерброды.

Ночуем в палатках в кемпинге.

Ужин. Отдых.

Пещерный город МангупПещерный город Мангуп
7 день

Возвращение

Завтракаем, собираем вещи и возвращаемся в Бахчисарай на ж/д вокзал после 12:00.

Окончание программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке.

Варианты проживания

Палатка

6 ночей

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Палатка

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Весь внутримаршрутный транспорт
  • Трёхразовое питание на активной части маршрута
  • Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование)
  • Инструкторское обслуживание на маршруте
  • Оплата за ночевки в кемпингах
  • Оплата за посещение природных и исторических объектов на протяжении всего маршрута
  • Регистрация в контрольно-спасательной службе Крыма
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Бахчисарая и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
  • Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Место начала и завершения?
Республика Крым, Бахчисарай
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак 70-90 литров (согласно программе мы живем в кемпинге, до кемпинга и между ними вещи нужно будет переносить в рюкзаке);
  • непромокаемый чехол на рюкзак;
  • коврик туристский;
  • спальник в компрессионном мешке;
  • треккинговые ботинки;
  • бахилы;
  • сменная обувь (кроссовки, сандалии);
  • непромокаемая куртка;
  • ходовые штаны;
  • кофта из флиса (полара);
  • тёплая жилетка или пуховая куртка;
  • флисовая шапка;
  • термобельё;
  • флисовые перчатки;
  • легкие шорты или брюки;
  • шляпа или бейсболка;
  • 3 пары носков;
  • 2-3 комплекта белья;
  • купальник/плавки;
  • предметы личной гигиены;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • солнечные очки (фактор защиты 2-3);
  • крем от солнца (30-50 единиц);
  • индивидуальная аптечка;
  • налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
  • треккинговые палки;
  • пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.

Перед походом инструктор детализирует данный список, исходя из погодных условий.

Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли возрастные ограничения на данный тур?

В туре могут принимать участие дети от 12 лет в сопровождении взрослых или от 16 лет самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
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Л
5 авг 2024
Все четко - по существу.
Все четко - по существу.Все четко - по существу.
И
2 авг 2024
Прекрасная организация, прекрасная река и прекрасная погода!
П
1 июн 2024
Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано.
Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
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ХорошоТам