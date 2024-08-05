Авторские туры в Бахчисарае

Найдено 1 тур в Бахчисарае, цена 27 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Пещерные города Крыма
Пешая
3 отзыва
7 дней
Пещерные города Крыма
Начало: Республика Крым, Бахчисарай
7 сен в 10:00
27 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Леонид
    5 августа 2024
    Пещерные города Крыма
    Все четко - по существу.
    Все четко - по существуВсе четко - по существу
  • И
    Ирина
    2 августа 2024
    Пещерные города Крыма
    Прекрасная организация, прекрасная река и прекрасная погода!
  • П
    Петр
    1 июня 2024
    Пещерные города Крыма
    Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
Приглашаем вас на экскурсионные туры по живописному Бахчисараю. Отправляйтесь в путешествие из Ялты, Симферополя или Севастополя и исследуйте Ханский дворец и древний Чуфут-Кале. Наша команда гарантирует незабываемые впечатления и познавательные истории. Бронируйте сейчас и читайте отзывы тех, кто уже побывал в этих удивительных местах!
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