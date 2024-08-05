Найдено 1 тур в Бахчисарае , цена 27 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

Пешая 3 отзыва 7 дней Пещерные города Крыма Начало: Республика Крым, Бахчисарай 27 500 ₽ за человека Последние отзывы на туры Л Леонид Пещерные города Крыма Все четко - по существу.

И Ирина Пещерные города Крыма Прекрасная организация, прекрасная река и прекрасная погода!

П Петр Пещерные города Крыма Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.

Приглашаем вас на экскурсионные туры по живописному Бахчисараю. Отправляйтесь в путешествие из Ялты, Симферополя или Севастополя и исследуйте Ханский дворец и древний Чуфут-Кале. Наша команда гарантирует незабываемые впечатления и познавательные истории. Бронируйте сейчас и читайте отзывы тех, кто уже побывал в этих удивительных местах!