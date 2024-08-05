7 дней
Пещерные города Крыма
Начало: Республика Крым, Бахчисарай
7 сен в 10:00
27 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛеонид5 августа 2024Все четко - по существу.
- ИИрина2 августа 2024Прекрасная организация, прекрасная река и прекрасная погода!
- ППетр1 июня 2024Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
Приглашаем вас на экскурсионные туры по живописному Бахчисараю. Отправляйтесь в путешествие из Ялты, Симферополя или Севастополя и исследуйте Ханский дворец и древний Чуфут-Кале. Наша команда гарантирует незабываемые впечатления и познавательные истории. Бронируйте сейчас и читайте отзывы тех, кто уже побывал в этих удивительных местах!