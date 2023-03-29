Экскурсионный тур «Байкальский странник» на 7 дней
авг
Что вас ожидает:
Описание
Иркутск, КБЖД, Ольхон – в этих трех коротких словах спрятаны километры бескрайних байкальских просторов, белоснежные и розовые пляжи, старинная железная дорога, неприступные скалы, уникальная буддийская ступа и встреча с самобытным купеческим городом.
Насыщенная программа, охватывающая основные достопримечательности, предусматривает один свободный день на солнечном острове Ольхон. Наши опытные гиды с радостью помогут спланировать ваш идеальный день на Байкале, будь то велосипедная прогулка, рыбалка или спокойный день. Уверены, что такая комбинация дней в маршруте сделает ваш тур на Байкал незабываемым!
Программа тура по дням
Кругобайкальская железная дорога
Рано утром отправляемся на экскурсию «Кругобайкальская железная дорога».
Экскурсия начинается в 6:20 утра, поэтому прибыть в Иркутск рекомендуется за день до начала тура. Рекомендации по прибытию и размещению подробнее в разделе Важно знать.
Сначала на автобусе едем до п. Листвянка (времени для осмотра самого поселка здесь не предусмотрено).
Из Листвянки на пароме переправляемся в Порт Байкал, где происходит посадка в туристический поезд Кругобайкальский экспресс.
В 11 часов отправляемся в путешествие по старой железной дороге.
КБЖД называют «золотой пряжкой» стального пояса России, строилась она еще в царские времена и по праву является самой красивой и самой дорогой железной дорогой России.
Вы увидите уникальные архитектурные сооружения, тоннели и каменные галереи и, конечно же, ни с чем не сравнимые виды Байкала. Во время экскурсии предполагаются остановки, где вы сможете пройтись по тоннеля КБЖД с фонариком (личным).
Прибытие в Иркутск поздно вечером.
Трансфер в гостиницы.
Питание: завтрак и обед включены в стоимость тура. Ужин оплачивается самостоятельно.
Знакомство с Иркутском
Завтрак.
Отправление на обзорную экскурсию по городу.
Иркутск – купеческий город с интересной историей, в 2021 году ему исполнилось 360 лет.
Мы посетим место основания города, набережную реки Ангара, Московские ворота, исторический квартал.
После экскурсии – размещение в гостиницах.
Свободное время.
Вы сможете самостоятельно посетить музей декабристов и нерпинарий.
Питание: завтрак.
Остров Ольхон
Утром на микроавтобусах отправляемся на Ольхон – самый большой и красивый остров Байкала.
Время в пути займет 5–6 часов.
Проплыв на пароме через пролив Ольхонские ворота, попадаем на остров.
Еще 35 км пути, и мы на месте – в п. Хужир – это туристическая столица острова.
Размещение в гостинице.
Вечером пешая экскурсия к скале Шаманка, которая является визитной карточкой Ольхона.
Питание: завтрак и ужин. Обед оплачивается самостоятельно.
Экскурсия к мысу Хобой
Завтракаем и собираемся на экскурсию.
Сегодня вас ждет поездка на самый север острова – мыс Хобой.
Экскурсия позволит увидеть уникальные природные пейзажи: песчаные дюны и деревья-ходули, беломраморные скалы и обрывистые берега.
Оказавшись на Хобое, вы поймете, насколько велик и прекрасен Байкал, ведь вокруг вас будут бескрайние водные просторы, которые сливаются с горизонтом.
Хобой издревле почитается местными жителями и считается святым местом, поэтому брать какие-либо предметы, передвигать камни и громко кричать здесь не следует.
Вкусно и сытно пообедав, отправляемся на мыс Шунтэ или, как его называют в народе, «мыс Любви».
Гид расскажет вам, откуда произошло такое название.
Возвращение на базу.
Ужин.
Питание: завтрак, обед-пикник и ужин включены в стоимость тура.
Водное путешествие к о. Огой и святым источникам
Завтрак.
Сегодня вас ждет прогулка на катере по маршруту «Целебные источники – остров Огой».
Проплыв через Малое море, корабль прибывает в живописную где находится Серебряный источник с целебной водой.
Испив целебной воды и вкусно пообедав, отправляемся далее, на остров Огой.
На Огое вы прикоснетесь к буддийской святыне – Ступе просветления.
Ступа посвящена дакини Тромо Нагмо — буддийской богине, что подавляет все негативные проявления во всем мире.
Здесь можно загадать желание и обойти Ступу по часовой стрелке три раза – по поверью все задуманное должно исполниться.
Возвращение на базу.
Ужин.
Питание: завтрак, обед-пикник и ужин включены в стоимость тура.
Отдых на берегу Байкала
Сегодня у вас свободный день – спланируйте его самостоятельно.
Вот несколько вариантов для вашего отдыха на Байкале:
- тур в южную часть острова. Обещаем, вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однотонная на первый взгляд степь;
- рыбалка на Байкале. Опытные рыбаки подскажут вам местные способы и хитрости рыбной ловли;
- поездка по Ольхону на велосипеде, катание на катамаране, аренда квадроциклов и многое другое;
- посещение краеведческого музея, поездка в этно-комплекс “Бурятская деревня”.
Эти экскурсии оплачиваются самостоятельно.
Питание: завтрак, ужин включены в стоимость тура. Обед оплачивается самостоятельно.
Возвращение в Иркутск
Завтрак.
Трансфер в Иркутск на автобусах и микроавтобусах, время в пути около 6 часов.
Остановка в придорожном кафе (питание самостоятельно).
Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова).
Питание: завтрак включен в стоимость тура. Обед и ужин оплачивается самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает размещение в 2-х/3-х местных номерах в г. Иркутск (2 ночи) и на о. Ольхон (4 ночи) в нескольких вариантах на выбор:
Эконом вариант тура включает:
- размещение в отеле в Иркутске – 2-местный благоустроенный номер категории стандарт;
- размещение в отеле на Ольхоне – 2-местный номер эконом, душ и туалет на этаже на 4 номера.
Стандартный вариант тура включает:
- размещение в отеле в Иркутске – 2-местный благоустроенный номер категории стандарт;
- размещение в отеле на Ольхоне – 2-местный благоустроенный номер категории стандарт.
Гостиницы могут быть заменены на аналогичные.
Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания, руб:
|Размещение
|Эконом
|Стандарт
|Двухместное размещение
|50 700
|55 900
|Доплата за одноместное размещение
|8 000
|10 000
Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.
Варианты проживания
Гостиница «Ангара»
Этот трехзвездочный отель расположен рядом со зданием администрации Иркутска на площади Кирова. К услугам гостей большой спа-центр с салоном красоты и 3 ресторана, где подают блюда интернациональной кухни. Работает бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах. В гостинице «Ангара» можно посетить сауну. Желающие могут заказать массажные и косметические процедуры. Предоставляются услуги стоматолога.
Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. В числе стандартных удобств — кондиционер, письменный стол и фен.
В гостинице «Ангара» открыты рестораны «Фламинго» и «Пекинская утка». Кроме того, гости могут посетить паб London и элегантный бильярдный VIP-клуб.
Мини-отель «Байкал»
Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.
Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.
Двухместные благоустроенные номера располагаются в деревянных корпусах и имеют в наличии: две односпальные или одну двуспальную кровать (возможна установка доп. места), телевизор с плоским экраном, стол, стулья, шкаф или гардероб, собственный санузел с душевой кабиной, полотенца, зеркало.
Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
- Размещение в отеле в Иркутске (2 суток)
- Размещение в отеле на Ольхоне (4 суток)
- Однодневная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
- Питание по программе:1 день – завтрак, обед2 день – завтрак3 день – завтрак и ужин4, 5 день – завтрак, обед-пикник и ужин6 день – завтрак, ужин7 день – завтрак
- 1 день – завтрак, обед
- 2 день – завтрак
- 3 день – завтрак и ужин
- 4, 5 день – завтрак, обед-пикник и ужин
- 6 день – завтрак, ужин
- 7 день – завтрак
- Экскурсии по программе:обзорная экскурсия по Иркутскуобзорная экскурсия к мысу Бурханавтомобильная экскурсия на мыс Хобойводная экскурсия Целебный источник – остров Огой.
- Обзорная экскурсия по Иркутску
- Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Водная экскурсия Целебный источник – остров Огой
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание в Иркутске, на КБЖД и в придорожных кафе
- Дополнительная ночь в Иркутске перед началом тура
- Доплата за одноместное размещение в гостинице (эконом – 8 000 руб., стандарт – 10 000 руб.)
- Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- г. Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем иметь с собой:
- личная аптечка:
- средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
- препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
- при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
- теплые вещи (ветровка, головной убор) – для прогулки на катере;
- дождевик;
- кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
- купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
- репеллент от клещей;
- солнцезащитный крем;
- фонарик (по желанию, для прохождения тоннеля КБЖД).
- личная аптечка:
- Есть ли скидки для детей?
Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Где и когда начинается и заканчивается тур?
Чтобы туристам было удобно, предлагаем прибыть в Иркутск 27 августа, перед туром, так как 28 августа экскурсия начинается рано утром – в 6:20 утра.И предлагаем забронировать гостиницу Ангара с 27 на 28 августа.При бронировании данной гостиницы у туристов будут следующие преимущества:1. Мы предлагаем скидку 15% на бронирование данной гостиницы именно на данную ночь. Стоимость двухместного номера стандарт 6100-15%=5185 рублей, стоимость одноместного номера стандарт 4500-15%=3825 рублей;2. Трансфер осуществляется на экскурсию от гостиницы Ангара;3. Туристам не нужно будет переселяться из номера в номер (по туру они живут двое суток также в Ангаре). То есть трое суток (27-30.08) туристы будут жить в одном номере;4. Также весь багаж можно будет оставить в номере. Если туристы решат ночевать в другой гостинице, то им придется ехать с чемоданами на экскурсию и доплачивать 400 рублей за багаж.Также хотим отметить, что туристам не рекомендуется прибывать в Иркутск 28 августа утром, так как они опоздают на КБЖД.
- Есть ли клещи, комары на Байкале?
Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.
Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору