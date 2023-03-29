Байкальский странник

Экскурсионный тур «Байкальский странник» на 7 дней

5
3 отзыва
Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Байкальский странник
Байкальский странник
Байкальский странник
Байкальский странник
Байкальский странник
Байкальский странник
Байкальский странник
Байкальский странник
Байкальский странник
Байкальский странник
Байкальский странник
Байкальский странник
Байкальский странник
Байкальский странник
Байкальский странник
Байкальский странник
Байкальский странник
Ближайшие даты:
28
авг

Что вас ожидает:

«Золотая пряжка» стального пояса России
«Золотая пряжка» стального пояса России
Увидим самую красивую и самую дорогую железную дорогу России
Визитная карточка Ольхона
Визитная карточка Ольхона
Прогуляемся к знаменитой скале Шаманка и увидим потрясающий закат
История Иркутска
История Иркутска
Посетим место основания города, набережную реки Ангара, Московские ворота и исторический квартал
Целебные источники
Целебные источники
Совершим прогулку на катере по маршруту «Целебные источники – остров Огой»

Описание

Иркутск, КБЖД, Ольхон – в этих трех коротких словах спрятаны километры бескрайних байкальских просторов, белоснежные и розовые пляжи, старинная железная дорога, неприступные скалы, уникальная буддийская ступа и встреча с самобытным купеческим городом.

Насыщенная программа, охватывающая основные достопримечательности, предусматривает один свободный день на солнечном острове Ольхон. Наши опытные гиды с радостью помогут спланировать ваш идеальный день на Байкале, будь то велосипедная прогулка, рыбалка или спокойный день. Уверены, что такая комбинация дней в маршруте сделает ваш тур на Байкал незабываемым!

Программа тура по дням

1 день

Кругобайкальская железная дорога

Рано утром отправляемся на экскурсию «Кругобайкальская железная дорога».

Экскурсия начинается в 6:20 утра, поэтому прибыть в Иркутск рекомендуется за день до начала тура. Рекомендации по прибытию и размещению подробнее в разделе Важно знать.

Сначала на автобусе едем до п. Листвянка (времени для осмотра самого поселка здесь не предусмотрено).

Из Листвянки на пароме переправляемся в Порт Байкал, где происходит посадка в туристический поезд Кругобайкальский экспресс.

В 11 часов отправляемся в путешествие по старой железной дороге.

КБЖД называют «золотой пряжкой» стального пояса России, строилась она еще в царские времена и по праву является самой красивой и самой дорогой железной дорогой России.

Вы увидите уникальные архитектурные сооружения, тоннели и каменные галереи и, конечно же, ни с чем не сравнимые виды Байкала. Во время экскурсии предполагаются остановки, где вы сможете пройтись по тоннеля КБЖД с фонариком (личным).

Прибытие в Иркутск поздно вечером.

Трансфер в гостиницы.

Питание: завтрак и обед включены в стоимость тура. Ужин оплачивается самостоятельно.

Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога
2 день

Знакомство с Иркутском

Завтрак.

Отправление на обзорную экскурсию по городу.

Иркутск – купеческий город с интересной историей, в 2021 году ему исполнилось 360 лет.

Мы посетим место основания города, набережную реки Ангара, Московские ворота, исторический квартал.

После экскурсии – размещение в гостиницах.

Свободное время.

Вы сможете самостоятельно посетить музей декабристов и нерпинарий.

Питание: завтрак.

Знакомство с ИркутскомЗнакомство с ИркутскомЗнакомство с ИркутскомЗнакомство с Иркутском
3 день

Остров Ольхон

Утром на микроавтобусах отправляемся на Ольхон – самый большой и красивый остров Байкала.

Время в пути займет 5–6 часов.

Проплыв на пароме через пролив Ольхонские ворота, попадаем на остров.

Еще 35 км пути, и мы на месте – в п. Хужир – это туристическая столица острова.

Размещение в гостинице.

Вечером пешая экскурсия к скале Шаманка, которая является визитной карточкой Ольхона.

Питание: завтрак и ужин. Обед оплачивается самостоятельно.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
4 день

Экскурсия к мысу Хобой

Завтракаем и собираемся на экскурсию.

Сегодня вас ждет поездка на самый север острова – мыс Хобой.

Экскурсия позволит увидеть уникальные природные пейзажи: песчаные дюны и деревья-ходули, беломраморные скалы и обрывистые берега.

Оказавшись на Хобое, вы поймете, насколько велик и прекрасен Байкал, ведь вокруг вас будут бескрайние водные просторы, которые сливаются с горизонтом.

Хобой издревле почитается местными жителями и считается святым местом, поэтому брать какие-либо предметы, передвигать камни и громко кричать здесь не следует.

Вкусно и сытно пообедав, отправляемся на мыс Шунтэ или, как его называют в народе, «мыс Любви».

Гид расскажет вам, откуда произошло такое название.

Возвращение на базу.

Ужин.

Питание: завтрак, обед-пикник и ужин включены в стоимость тура.

Экскурсия к мысу ХобойЭкскурсия к мысу ХобойЭкскурсия к мысу ХобойЭкскурсия к мысу Хобой
5 день

Водное путешествие к о. Огой и святым источникам

Завтрак.

Сегодня вас ждет прогулка на катере по маршруту «Целебные источники – остров Огой».

Проплыв через Малое море, корабль прибывает в живописную где находится Серебряный источник с целебной водой.

Испив целебной воды и вкусно пообедав, отправляемся далее, на остров Огой.

На Огое вы прикоснетесь к буддийской святыне – Ступе просветления.

Ступа посвящена дакини Тромо Нагмо — буддийской богине, что подавляет все негативные проявления во всем мире.

Здесь можно загадать желание и обойти Ступу по часовой стрелке три раза – по поверью все задуманное должно исполниться.

Возвращение на базу.

Ужин.

Питание: завтрак, обед-пикник и ужин включены в стоимость тура.

Водное путешествие к о. Огой и святым источникамВодное путешествие к о. Огой и святым источникамВодное путешествие к о. Огой и святым источникамВодное путешествие к о. Огой и святым источникам
6 день

Отдых на берегу Байкала

Сегодня у вас свободный день – спланируйте его самостоятельно.

Вот несколько вариантов для вашего отдыха на Байкале:

  • тур в южную часть острова. Обещаем, вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однотонная на первый взгляд степь;
  • рыбалка на Байкале. Опытные рыбаки подскажут вам местные способы и хитрости рыбной ловли;
  • поездка по Ольхону на велосипеде, катание на катамаране, аренда квадроциклов и многое другое;
  • посещение краеведческого музея, поездка в этно-комплекс “Бурятская деревня”.

Эти экскурсии оплачиваются самостоятельно.

Питание: завтрак, ужин включены в стоимость тура. Обед оплачивается самостоятельно.

Отдых на берегу БайкалаОтдых на берегу БайкалаОтдых на берегу Байкала
7 день

Возвращение в Иркутск

Завтрак.

Трансфер в Иркутск на автобусах и микроавтобусах, время в пути около 6 часов.

Остановка в придорожном кафе (питание самостоятельно).

Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова).

Питание: завтрак включен в стоимость тура. Обед и ужин оплачивается самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает размещение в 2-х/3-х местных номерах в г. Иркутск (2 ночи) и на о. Ольхон (4 ночи) в нескольких вариантах на выбор:

Эконом вариант тура включает:

  • размещение в отеле в Иркутске – 2-местный благоустроенный номер категории стандарт;
  • размещение в отеле на Ольхоне – 2-местный номер эконом, душ и туалет на этаже на 4 номера.

Стандартный вариант тура включает:

  • размещение в отеле в Иркутске – 2-местный благоустроенный номер категории стандарт;
  • размещение в отеле на Ольхоне – 2-местный благоустроенный номер категории стандарт.

Гостиницы могут быть заменены на аналогичные.

Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания, руб:

РазмещениеЭкономСтандарт
Двухместное размещение50 70055 900
Доплата за одноместное размещение8 00010 000

Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.

Варианты проживания

Гостиница «Ангара»

2 ночи

Этот трехзвездочный отель расположен рядом со зданием администрации Иркутска на площади Кирова. К услугам гостей большой спа-центр с салоном красоты и 3 ресторана, где подают блюда интернациональной кухни. Работает бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах. В гостинице «Ангара» можно посетить сауну. Желающие могут заказать массажные и косметические процедуры. Предоставляются услуги стоматолога.

Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. В числе стандартных удобств — кондиционер, письменный стол и фен.

В гостинице «Ангара» открыты рестораны «Фламинго» и «Пекинская утка». Кроме того, гости могут посетить паб London и элегантный бильярдный VIP-клуб.

Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»

Мини-отель «Байкал»

4 ночи

Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.

Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.

Двухместные благоустроенные номера располагаются в деревянных корпусах и имеют в наличии: две односпальные или одну двуспальную кровать (возможна установка доп. места), телевизор с плоским экраном, стол, стулья, шкаф или гардероб, собственный санузел с душевой кабиной, полотенца, зеркало.

Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.

Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Размещение в отеле в Иркутске (2 суток)
  • Размещение в отеле на Ольхоне (4 суток)
  • Однодневная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
  • Питание по программе:1 день – завтрак, обед2 день – завтрак3 день – завтрак и ужин4, 5 день – завтрак, обед-пикник и ужин6 день – завтрак, ужин7 день – завтрак
  • 1 день – завтрак, обед
  • 2 день – завтрак
  • 3 день – завтрак и ужин
  • 4, 5 день – завтрак, обед-пикник и ужин
  • 6 день – завтрак, ужин
  • 7 день – завтрак
  • Экскурсии по программе:обзорная экскурсия по Иркутскуобзорная экскурсия к мысу Бурханавтомобильная экскурсия на мыс Хобойводная экскурсия Целебный источник – остров Огой.
  • Обзорная экскурсия по Иркутску
  • Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Водная экскурсия Целебный источник – остров Огой
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание в Иркутске, на КБЖД и в придорожных кафе
  • Дополнительная ночь в Иркутске перед началом тура
  • Доплата за одноместное размещение в гостинице (эконом – 8 000 руб., стандарт – 10 000 руб.)
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь с собой:

  • личная аптечка:
    • средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
    • препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
    • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор) – для прогулки на катере;
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем;
  • фонарик (по желанию, для прохождения тоннеля КБЖД).
Есть ли скидки для детей?

Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Чтобы туристам было удобно, предлагаем прибыть в Иркутск 27 августа, перед туром, так как 28 августа экскурсия начинается рано утром – в 6:20 утра.

И предлагаем забронировать гостиницу Ангара с 27 на 28 августа.
При бронировании данной гостиницы у туристов будут следующие преимущества:
1. Мы предлагаем скидку 15% на бронирование данной гостиницы именно на данную ночь. Стоимость двухместного номера стандарт 6100-15%=5185 рублей, стоимость одноместного номера стандарт 4500-15%=3825 рублей;
2. Трансфер осуществляется на экскурсию от гостиницы Ангара;
3. Туристам не нужно будет переселяться из номера в номер (по туру они живут двое суток также в Ангаре). То есть трое суток (27-30.08) туристы будут жить в одном номере;
4. Также весь багаж можно будет оставить в номере. Если туристы решат ночевать в другой гостинице, то им придется ехать с чемоданами на экскурсию и доплачивать 400 рублей за багаж.
Также хотим отметить, что туристам не рекомендуется прибывать в Иркутск 28 августа утром, так как они опоздают на КБЖД.
Есть ли клещи, комары на Байкале?

Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.

Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
29 мар 2023
Отличная организация, внимательное отношение к клиенту, быстрое реагирование на вопросы по туру. Будем обращаться и в будущем
М
29 мар 2023
👍всё четко и без лишних вопросов. Были выполнены все мои пожелания и планы!! Спасибо огромное! С радостью буду обращаться к Вам еще!!!
В
29 мар 2023
Замечательный гид Настя

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Можно с детьми
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