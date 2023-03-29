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Кругобайкальская железная дорога

Рано утром отправляемся на экскурсию «Кругобайкальская железная дорога».

Экскурсия начинается в 6:20 утра, поэтому прибыть в Иркутск рекомендуется за день до начала тура. Рекомендации по прибытию и размещению подробнее в разделе Важно знать.

Сначала на автобусе едем до п. Листвянка (времени для осмотра самого поселка здесь не предусмотрено).

Из Листвянки на пароме переправляемся в Порт Байкал, где происходит посадка в туристический поезд Кругобайкальский экспресс.

В 11 часов отправляемся в путешествие по старой железной дороге.

КБЖД называют «золотой пряжкой» стального пояса России, строилась она еще в царские времена и по праву является самой красивой и самой дорогой железной дорогой России.

Вы увидите уникальные архитектурные сооружения, тоннели и каменные галереи и, конечно же, ни с чем не сравнимые виды Байкала. Во время экскурсии предполагаются остановки, где вы сможете пройтись по тоннеля КБЖД с фонариком (личным).

Прибытие в Иркутск поздно вечером.

Трансфер в гостиницы.

Питание: завтрак и обед включены в стоимость тура. Ужин оплачивается самостоятельно.