11%
Зимний Байкал (Листвянка + Ольхон)
Предлагаем вам полностью организованный тур «под ключ» в самое сердце Сибири
10 фев в 10:00
от 113 030 ₽
127 000 ₽ за человека
10%
Зимний Байкал: экспедиция вокруг о. Ольхон. Все включено
Малолюдные дикие места, чистый лёд, душевная компания! Всё включено
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
от 74 880 ₽
83 200 ₽ за человека
Каникулы на Байкале: комфорт-тур по суперцене
Поездка на байкальский перволёд, катание на лошадях, каюринг, купание в термальных источниках
3 янв в 10:00
от 69 100 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «7-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Байкале
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур на Байкале в ноябре 2025
Сейчас на Байкале в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 69 100 до 113 030 со скидкой до 11%.
Забронируйте тур на Байкале на 2025 год по теме «7-дневные туры», цены от 69100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь