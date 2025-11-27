Мои заказы

Экскурсия на Ольхон с фотосопровождением

Открыть фотогеничные локации Байкала, почувствовать энергетику и провести насыщенный фото-день
Описание фото-прогулки

Мы отправимся в самые фотогеничные места Байкала: ледяные пещеры, прозрачный лёд с пузырьками, обзорные площадки с захватывающими видами и многое другое. Проедем весь юг острова Ольхон, посетим скалу Шаманку, священные 13 Столбы Сэргэ, ступу Просветления на мысе Огой и Хвост дракона. И, конечно же, сделаем яркие фотографии на каждой из этих локаций, покатаемся на коньках, устроим настоящий пикник прямо на льду и полюбуемся кристально прозрачной гладью Байкала

Маршрут до момента становления льда достаточно крепким для колесного транспорта:

п. Листвянка — г. Иркутск — Малое Море — гора Трезубец — обзорная точка на открытый Байкал — озеро Ханхой (пузырьки) — п. Хужир — скала Шаманка — Сарайский пляж — Малое Море (гроты и лёд) — г. Иркутск — п. Листвянка

Маршрут после становления достаточно крепкого льда:

Листвянка/Иркутск Тажеранские степи озеро Ханхоймыс Елга гроты, лёд, наплески о. Огой о. Ольхон (Хужир) скала Шаманка и 13 столбов Сэргэ Иркутск/Листвянка

Старт из Иркутска или Листвянки Дорога к Байкалу наполнена рассказами гида и красотой сибирской природы. Завтрак в уютном бурятском кафе подарит тепло и силы для новых впечатлений.

Тажеранские степи и первые панорамы Байкала С первыми лучами солнца можно встретить обитателей степей. На смотровой площадке у памятника Бродяга вы сделаете первые потрясающие кадры Байкала. Перед въездом на Ольхон — небольшой обряд почитания духов, чтобы заручиться благословением этих мест.

Переправа и настоящее off-road приключение Путь на Ольхон проходит на судне на воздушной подушке. Далее вас ждёт внедорожник Газ Соболь или легендарная Уаз Буханка — и дорога к самым красивым и труднодоступным местам острова.

Остров Огой (посещяется во время крепкого льда с февраля по март)

С буддийской ступой просветления, местом паломничества людей со всего мира. Мы обойдем 3 раза вокруг ступы, чтобы все желания исполнились. Также на острове Огой находится та самая фотогеничная скала, которую называют драконий хвост, фотографии которой покоряют сердца в соц. сетях.

Скалы, гроты и хрустальный лёд Байкала Мы посетим скальный комплекс Трезубец, проедем вдоль снежных берегов, исследуем ледяные гроты и выйдем на гладь озера. Здесь же — фотосессия на фоне бескрайних просторов Байкала и дегустация фирменной настойки Поцелуй Байкала в ледяном бокале.

Хужир и легендарная скала Шаманка Вы заглянете в сувенирные лавки, а затем подойдёте к Шаманке — священному месту, где можно завязать ленточку на столбах Сэргэ и загадать желание

Обед-пикник и катание на коньках Нас ждёт настоящий сибирский обед: уха из омуля по-ольхонски. Если позволяет погода, обед проходит на свежем воздухе в формате пикника — пока вы катаетесь на коньках по озеру Ханхой, местный житель готовит уху на костре. В случае непогоды обед может быть организован в уютном кафе, где вы также сможете насладиться блюдами байкальской кухни.

Закат над Байкалом На обратном пути вас будет сопровождать невероятная картина — закат, окрашивающий ледяное море в золотые и розовые оттенки.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на протяжении всего маршрута
  • Сопровождение гида
  • Обед уха из байкальской рыбы и травяной чай в кафе или пикник на льду
  • Разрешения в нац. парк
  • Обработанные фото
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Дегустация настойки
  • Встреча с Шаманом
  • Аренда полотенца
  • Сувениры
  • Завтракужин
  • Переправа на Ольхон
О чём нужно знать до поездки

В силу независящих от нас обстоятельств маршрут тура на Ольхон может меняться

Если вы против чтобы ваши фотографии публиковались в наших соц. сетях сообщите об этом заранее.

Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Валентина
Валентина — Тревел-эксперт
Всем привет! Меня зовут Валентина, я организатор путешествий на Байкал. Работаю в туризме на Байкале 5 лет. Во многих своих турах ездила гидом, поэтому знаю кухню изнутри. Я делаю самые интересные маршруты
по версии 3000+ моих гостей. Организовывала туры для крупных предпринимателей и блогеров- миллионников. Туры без переплат посредникам (агентствам), от прямого организатора Со мной работает команда гидов, которые живут на Байкале всю жизнь, пишут о Байкале книги и любят его всем сердцем.

