Описание фото-прогулки

Мы отправимся в самые фотогеничные места Байкала: ледяные пещеры, прозрачный лёд с пузырьками, обзорные площадки с захватывающими видами и многое другое. Проедем весь юг острова Ольхон, посетим скалу Шаманку, священные 13 Столбы Сэргэ, ступу Просветления на мысе Огой и Хвост дракона. И, конечно же, сделаем яркие фотографии на каждой из этих локаций, покатаемся на коньках, устроим настоящий пикник прямо на льду и полюбуемся кристально прозрачной гладью Байкала

Маршрут до момента становления льда достаточно крепким для колесного транспорта:

п. Листвянка — г. Иркутск — Малое Море — гора Трезубец — обзорная точка на открытый Байкал — озеро Ханхой (пузырьки) — п. Хужир — скала Шаманка — Сарайский пляж — Малое Море (гроты и лёд) — г. Иркутск — п. Листвянка

Маршрут после становления достаточно крепкого льда:

Листвянка/Иркутск Тажеранские степи озеро Ханхоймыс Елга гроты, лёд, наплески о. Огой о. Ольхон (Хужир) скала Шаманка и 13 столбов Сэргэ Иркутск/Листвянка

Старт из Иркутска или Листвянки Дорога к Байкалу наполнена рассказами гида и красотой сибирской природы. Завтрак в уютном бурятском кафе подарит тепло и силы для новых впечатлений.

Тажеранские степи и первые панорамы Байкала С первыми лучами солнца можно встретить обитателей степей. На смотровой площадке у памятника Бродяга вы сделаете первые потрясающие кадры Байкала. Перед въездом на Ольхон — небольшой обряд почитания духов, чтобы заручиться благословением этих мест.

Переправа и настоящее off-road приключение Путь на Ольхон проходит на судне на воздушной подушке. Далее вас ждёт внедорожник Газ Соболь или легендарная Уаз Буханка — и дорога к самым красивым и труднодоступным местам острова.

Остров Огой (посещяется во время крепкого льда с февраля по март)

С буддийской ступой просветления, местом паломничества людей со всего мира. Мы обойдем 3 раза вокруг ступы, чтобы все желания исполнились. Также на острове Огой находится та самая фотогеничная скала, которую называют драконий хвост, фотографии которой покоряют сердца в соц. сетях.

Скалы, гроты и хрустальный лёд Байкала Мы посетим скальный комплекс Трезубец, проедем вдоль снежных берегов, исследуем ледяные гроты и выйдем на гладь озера. Здесь же — фотосессия на фоне бескрайних просторов Байкала и дегустация фирменной настойки Поцелуй Байкала в ледяном бокале.

Хужир и легендарная скала Шаманка Вы заглянете в сувенирные лавки, а затем подойдёте к Шаманке — священному месту, где можно завязать ленточку на столбах Сэргэ и загадать желание

Обед-пикник и катание на коньках Нас ждёт настоящий сибирский обед: уха из омуля по-ольхонски. Если позволяет погода, обед проходит на свежем воздухе в формате пикника — пока вы катаетесь на коньках по озеру Ханхой, местный житель готовит уху на костре. В случае непогоды обед может быть организован в уютном кафе, где вы также сможете насладиться блюдами байкальской кухни.

Закат над Байкалом На обратном пути вас будет сопровождать невероятная картина — закат, окрашивающий ледяное море в золотые и розовые оттенки.