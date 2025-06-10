Мы увидим первозданную природу острова Ольхон и ощутим неповторимую энергетику Байкала. Вы познакомитесь с местными легендами, загадаете желание на мысе Бурхан.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание экскурсииВеликолепие Ольхона Вас ожидает великолепие раздолья древних Тажеранских степей возрастом более 300 миллионов лет, непостижимые по великолепию виды Малого моря и острова Ольхон. Мы увидим знаменитую скалу Шаманка — сакральное место для жителей Ольхона. Побываем у мыса Бурхан – место силы, где можно обратиться к духам за исполнением сокровенных желаний. Важная информация:
- Экскурсия может быть утомительной для пожилых людей и детей из-за длительных переездов.
- Пожалуйста, одевайтесь как можно теплее. Также возьмите черные очки от ветра и солнца.
- Захватите power bank для телефона, бесконечно много красивых видов, телефон устанет снимать.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тажеранские степи
- Пролив Малое море
- Поселок Хужир
- Мыс Бурхан
- Памятник Бродяге
- Скульптура орла
- Скала Шаманка
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Разрешение на посещение особо охраняемой природной территории - 300 руб.
- Обед в кафе (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
Завершение: Верну Вас обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия может быть утомительной для пожилых людей и детей из-за длительных переездов
- Пожалуйста, одевайтесь как можно теплее. Также возьмите черные очки от ветра и солнца
- Захватите power bank для телефона, бесконечно много красивых видов, телефон устанет снимать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Никита
10 июн 2025
Огромное спасибо организатору Алине и гиду Евгению! Остались очень довольны! Дорога хоть и долгая, но не показалась утомительной, потому что Евгений очень интересно рассказывал, было много остановок с шикарными локациями! Очень приятный, внимательный гид. Учел все наши пожелания) Спасибо огромное - масса положительных эмоций! Обязательно будем рекомендовать
Входит в следующие категории Байкала
Похожие экскурсии из Байкала
Мини-группа
до 7 чел.
Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Расписание: Пн, вт,ср, чт, пт, сб, вс с 7.00 до 19.30
12 ноя в 07:00
13 ноя в 07:00
11 000 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ноябрьский Байкал в Ольхонском районе на внедорожнике. Первый лёд
Начало: Иркутск, центральная часть города (правый берег Ан...
Расписание: Любой день
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
33 999.50 ₽
35 789 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее на Байкале: Ольхон за день
Погрузитесь в атмосферу Байкала, посетив Ольхон за один день. Уникальные виды, шаманские легенды и бурятская культура ждут вас
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: ежедневно
Завтра в 11:00
12 ноя в 06:00
45 000 ₽ за всё до 4 чел.