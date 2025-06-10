Н Никита

Огромное спасибо организатору Алине и гиду Евгению! Остались очень довольны! Дорога хоть и долгая, но не показалась утомительной, потому что Евгений очень интересно рассказывал, было много остановок с шикарными локациями! Очень приятный, внимательный гид. Учел все наши пожелания) Спасибо огромное - масса положительных эмоций! Обязательно будем рекомендовать