Мы отправимся с вами в самое сердце Байкала — на самый большой остров Ольхон.



Посетим место силы — мыс Бурхан, где в пещере, по преданию, обитал дух-хозяин острова.



Прогуляемся по песчаному Сарайскому пляжу.



И познакомимся с самым крупным поселением острова — поселком Хужиром, где полюбуемся умиротворяющим пейзажем Байкала с высоты птичьего полета.