степи Иркутского района и Усть-Ордынского Бурятского округа
Байкальский хребет
Тажеранские степи Ольхонского района
Малое море озера Байкал
остров Ольхон
мыс Бурхан
скала Шаманка
Сарайский пляж
пос. Хужир
обзорная площадка над Хужиром.
Что вас ждет:
Из Иркутска на вместительном внедорожнике мы отправимся в увлекательное путешествие на Малое море озера Байкал. По дороге полюбуемся степями Иркутского района и Усть-Ордынского Бурятского округа, а также загадочными Тажеранскими степями Ольхонского района.
Остановимся на обед в одном из поселков: Баяндай или Еланцы. Здесь вам предложат вкусные блюда бурятской и русской кухни.
По Малому морю озера Байкал паромом мы переправимся на остров Ольхон. Здесь обитают гигантские степные орлы, которые в Бурятии считались священными, растут растения ледникового периода и на несколько километров растянулся песчаный Сарайский пляж, поросший сосновым лесом.
На острове мы посетим овеянный легендами мыс Бурхан со скалой Шаманкой и прогуляемся по поселку Хужир. А после полюбуемся на Байкал со смотровой площадки.
Важно знать:
Обед в кафе оплачивается отдельно.
Цены на экскурсионный тур
Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
25 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
трансфер на джипе
услуги гида-экскурсовода
Что не входит
обед в пути
Где начинаем и завершаем
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.