Загадки острова Ольхон

Мы отправимся с вами в самое сердце Байкала - на самый большой остров Ольхон

Мы отправимся с вами в самое сердце Байкала — на самый большой остров Ольхон.

Посетим место силы — мыс Бурхан, где в пещере, по преданию, обитал дух-хозяин острова.

Прогуляемся по песчаному Сарайскому пляжу.

И познакомимся с самым крупным поселением острова — поселком Хужиром, где полюбуемся умиротворяющим пейзажем Байкала с высоты птичьего полета.
Загадки острова Ольхон
Загадки острова Ольхон
Загадки острова Ольхон
Загадки острова Ольхон
Загадки острова Ольхон
Загадки острова Ольхон

Что вы увидите 🤩

  • город Иркутск
  • степи Иркутского района и Усть-Ордынского Бурятского округа
  • Байкальский хребет
  • Тажеранские степи Ольхонского района
  • Малое море озера Байкал
  • остров Ольхон
  • мыс Бурхан
  • скала Шаманка
  • Сарайский пляж
  • пос. Хужир
  • обзорная площадка над Хужиром.

Что вас ждет:

  • Из Иркутска на вместительном внедорожнике мы отправимся в увлекательное путешествие на Малое море озера Байкал. По дороге полюбуемся степями Иркутского района и Усть-Ордынского Бурятского округа, а также загадочными Тажеранскими степями Ольхонского района.
  • Остановимся на обед в одном из поселков: Баяндай или Еланцы. Здесь вам предложат вкусные блюда бурятской и русской кухни.
  • По Малому морю озера Байкал паромом мы переправимся на остров Ольхон. Здесь обитают гигантские степные орлы, которые в Бурятии считались священными, растут растения ледникового периода и на несколько километров растянулся песчаный Сарайский пляж, поросший сосновым лесом.
  • На острове мы посетим овеянный легендами мыс Бурхан со скалой Шаманкой и прогуляемся по поселку Хужир. А после полюбуемся на Байкал со смотровой площадки.

Важно знать:

  • Обед в кафе оплачивается отдельно.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
25 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер на джипе
  • услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • обед в пути
Где начинаем и завершаем
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно

Василий И.
Василий И.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

🎩Индивидуальные🛣Джиппинг🏆Активный отдых☀️На целый день#VIP-туры#Авторские туры🧳Туры#Экскурсии из Хужира

Еще несколько похожих предложений на Байкале

Индивидуальный тур на остров Ольхон - сердце Байкала
Индивидуальный тур
2д 7ч
32 000
за 1 чел.
Индивидуальный тур на остров Ольхон - сердце Байкала
Индивидуальный тур на остров Ольхон - бесценная возможность побывать в самом сердце легендарного озера,...
Ежедневно в 10:00
Групповой тур на север Ольхона
5
3
2 300
за 1 чел.
Групповой тур на север Ольхона
Из центра острова Ольхон мы отправимся на самый север острова
Ежедневно в 10:00
Двухдневная поездка на Ольхон
Индивидуальный тур
1д 10ч
39 450
за 1-4 чел.
Двухдневная поездка на Ольхон
Двухдневный джип-тур на Ольхон - уникальная возможность переночевать в самом сердце Байкала, встретить...
Ежедневно, круглогодично в 09:00
На коньках по самому большому катку в мире - озеру Байкал
Индивидуальный тур
12 800
за 1-4 чел.
На коньках по самому большому катку в мире - озеру Байкал
Прочувствуйте зимнее волшебство и особенную атмосферу, отправившись на зимний Байкал, а зимой он ничуть...
По договоренности
Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
Индивидуальный тур
12ч
25 000
за 1-4 чел.
Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
Всю красоту и разнообразие байкальского льда можно увидеть в нашем однодневном джип-туре к острову...
Ежедневно в 08:00
Круиз на остров Огой и к источникам Сурхайты
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1 чел.
Круиз на остров Огой и к источникам Сурхайты
Остров Огой - самый крупный из островов, находящихся в Малом море
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная поездка на Ольхон и в Листвянку + обзорная по Иркутску
Индивидуальный тур
50 000
за 1 чел.
Индивидуальная поездка на Ольхон и в Листвянку + обзорная по Иркутску
Всё самое интересное и увлекательное в одном индивидуальном туре! Отправляемся прямиком в сердце Байкала...
Ежедневно в 10:00
По зимнему льду Байкала
52 000
за 1 чел.
По зимнему льду Байкала
Лёд Байкала - это сказка наяву, это настоящая магия
См. календарь
Конная прогулка по Ольхону вдоль берега Байкала
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1 чел.
Конная прогулка по Ольхону вдоль берега Байкала
Прогулка по острову Ольхон зачаровывает и позволяет туристам не только насладиться прогулкой на лошадях,...
По договоренности
Проведите ночь на байкальском льду
Индивидуальный тур
43 800
за 1 чел.
Проведите ночь на байкальском льду
Приобщитесь к волшебству зимнего Байкала и проведите ночь на льду самого древнего и самого глубокого...
Ежедневно в 10:00
Вечерняя водная экскурсия на остров Чаек на Ольхоне
2 250
за 1 чел.
Вечерняя водная экскурсия на остров Чаек на Ольхоне
Вы увидите вечерний Ольхон со стороны моря - это хорошая возможность увидеть ту её часть, которую...
Ежедневно с 19:00 до 20:10
На озеро Байкал (в Горячинск)
Индивидуальный тур
11 000
за 1-4 чел.
На озеро Байкал (в Горячинск)
Мы отправимся на автомобиле в однодневную поездку к озеру Байкал - одному из древнейших озёр планеты,...
По договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Байкале
🇷🇺