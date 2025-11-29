Описание экскурсии
Увлекательное однодневное путешествие на остров Ольхон для тех, у кого имеется всего лишь 1 день для знакомства с озером Байкал. Поездка на остров позволит вам окунуться в особую атмосферу Байкала и насладиться его завораживающей красотой. Ольхон это крупнейший и единственный обитаемый остров на озере Байкал, который славится своими потрясающими пейзажами и богатой историей. Во время экскурсии вы посетите самые живописные места острова, прокатитесь по бескрайним просторам и почувствуете сильнейшую энергетику Байкала.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер на комфортном автомобиле Иркутск - Ольхон - Иркутск
- Разрешение на посещение Прибайкальского национального парка
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Питание во время экскурсии в кафе
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина — Тревел-эксперт
Всем путешественникам "Привет!". Моя жизнь давно связана с туризмом. Имею высшее образование по специальности "География" и "Туризм. Гостиничное дело". Работаю в туризме уже 15 лет. Основные направления: озеро Байкал, Прибайкалье,
Похожие экскурсии из Байкала
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее на Байкале: Ольхон за день
Погрузитесь в атмосферу Байкала, посетив Ольхон за один день. Уникальные виды, шаманские легенды и бурятская культура ждут вас
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
45 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальный тур по северу Ольхона
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
Начало: На адресе (отель, квартира) Правобережного централ...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
29 700 ₽
33 000 ₽ за всё до 5 чел.