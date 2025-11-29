Мои заказы

Индивидуальная экскурсия на остров Ольхон

Увлекательное однодневное путешествие на остров Ольхон
Описание экскурсии

Увлекательное однодневное путешествие на остров Ольхон для тех, у кого имеется всего лишь 1 день для знакомства с озером Байкал. Поездка на остров позволит вам окунуться в особую атмосферу Байкала и насладиться его завораживающей красотой. Ольхон это крупнейший и единственный обитаемый остров на озере Байкал, который славится своими потрясающими пейзажами и богатой историей. Во время экскурсии вы посетите самые живописные места острова, прокатитесь по бескрайним просторам и почувствуете сильнейшую энергетику Байкала.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Индивидуальный трансфер на комфортном автомобиле Иркутск - Ольхон - Иркутск
  • Разрешение на посещение Прибайкальского национального парка
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Питание во время экскурсии в кафе
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Всем путешественникам "Привет!". Моя жизнь давно связана с туризмом. Имею высшее образование по специальности "География" и "Туризм. Гостиничное дело". Работаю в туризме уже 15 лет. Основные направления: озеро Байкал, Прибайкалье,
Туризм для меня это не только работа, но и любимое хобби. Я активно путешествию по родному сибирскому краю: Байкал, Прибайкалье и Респ. Бурятия, Иркутская область. Периодически поднимаюсь в горы, сплавляюсь по горным рекам, катаюсь на горных и беговых лыжах, путешествую на автомобиле. Организую для вас яркое путешествие, учту все ваши пожелания, отправлю вас в тур, в который бы отправилась с удовольствием и сама!

