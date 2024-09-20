Индивидуальная экскурсия в Листвянку: знакомимся с Байкалом

Листвянка - идеальное место для знакомства с Байкалом! Прогулка по набережной, музей Тальцы, бурятская кухня и байкальская нерпа ждут вас
Листвянка - одна из визитных карточек Байкала, и именно здесь часто начинается знакомство туристов с природой Прибайкалья.

Прогулка по набережной, исток Ангары, уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, знакомство с
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байкальской нерпой и дегустация национальной бурятской кухни - всё это ждет вас на индивидуальной экскурсии. Вы узнаете местные легенды и погрузитесь в культуру бурятского народа.

Программа включает посещение смотровой площадки у истока Ангары, подъем на Камень Черского, прогулку по поселку Листвянка, посещение Свято-Никольской церкви и Байкальского музея.

Важно: экскурсия проводится в небольших группах до 4 человек на автомобиле, что обеспечивает комфорт и индивидуальный подход

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Прогулка по набережной
  • 🏛️ Музей деревянного зодчества
  • 🦭 Байкальская нерпа
  • 🍽️ Национальная бурятская кухня
  • 🏔️ Панорама с Камня Черского
  • ⛪ Свято-Никольская церковь
    • Индивидуальная экскурсия в Листвянку: знакомимся с Байкалом
    Индивидуальная экскурсия в Листвянку: знакомимся с Байкалом
    Индивидуальная экскурсия в Листвянку: знакомимся с Байкалом
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00

    Что можно увидеть

  • Набережная Листвянки
  • Музей Тальцы
  • Байкальский музей
  • Свято-Никольская церковь
  • Смотровая площадка у истока Ангары
  • Камень Черского

    • Описание экскурсии

    Листвянка — отличное место, чтобы начать знакомство с озером Байкал! Всего час езды по живописному Байкальскому тракту — и вы попадаете в туристическую Мекку Сибири. Я расскажу вам легенды нашего края и познакомлю с культурой бурятского народа. Вы прогуляетесь по набережной, увидите исток Ангары, посетите уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, познакомитесь с байкальской нерпой и отведаете национальную бурятскую кухню, в том числе пирожное родом из детства — «Муравейник». Программа экскурсии:• Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале. Прибывших днем ранее забираю из отеля.
    • Далее мы отправимся по отстроенному Байкальскому тракту в музей Тальцы, где вы увидите уникальные деревянные памятники истории народов Восточной Сибири.
    • Завтрак на территории музея в кафе (по желанию,оплачивается отдельно).
    • Смотровая площадка у истока реки Ангары, Шаман-камень.
    • Подъемная канатная дорога на Камень Черского, откуда вы увидите панораму истока реки Ангары и заснеженные вершины Хамар-Дабана.
    • Далее мы прогуляемся по поселку Листвянка, посетим сувенирный рынок, проедем в Свято-Никольскую церковь, а когда проголодаемся, заедем в настоящую юрту пообедать. Я научу, как правильно есть руками бурятские буузы. Если вам не по душе тяжелая мясная пища, то заедем в не менее приятное место — кафе «Мечтатели» на кофе-брейк.
    • Также мы посетим Байкальский музей, где вы увидите байкальскую нерпу вблизи и сможете виртуально спуститься на дно Байкала.

    • После мы вернемся в Иркутск. Важная информация:

    • В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута — посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы.
    • Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
    • Поездка проходит в небольших группах до 3-4 человек на автомобиле Фольксваген Поло. Просьба обратить внимание, если вас 4 взрослых человека, удобно ли будет располагаться в легковом автомобиле.
    • Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
    • В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
    • Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа. Цена указана за экскурсию независимо от количества участников, максимум до 4 чел.

    Ежедневно

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Байкальский тракт
    • Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
    • Исток реки Ангары
    • Камень Черского
    • Канатная дорога
    • Памятник Александру Вампилову
    • Байкальский музей
    • Свято-Никольская церковь
    • Рыбно-сувенирный рынок в Листвянке
    Что включено
    • Услуги гида
    • Трансфер Иркутск-Листвянка-Иркутск
    • Пешие прогулки по красивым местам
    Что не входит в цену
    • Входные билеты: Музей Тальцы - 300 рублей, Байкальский музей - 400 рублей, Кресельный подъемник на Камень Черского - 600 рублей
    • Питание: кофе-брейк, обед. Заказ по меню оплачивается на месте
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля Иркутска
    Завершение: По согласованию с гидом
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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