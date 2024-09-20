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байкальской нерпой и дегустация национальной бурятской кухни - всё это ждет вас на индивидуальной экскурсии. Вы узнаете местные легенды и погрузитесь в культуру бурятского народа.



Программа включает посещение смотровой площадки у истока Ангары, подъем на Камень Черского, прогулку по поселку Листвянка, посещение Свято-Никольской церкви и Байкальского музея.



Важно: экскурсия проводится в небольших группах до 4 человек на автомобиле, что обеспечивает комфорт и индивидуальный подход