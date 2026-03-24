Приглашаем вас полюбоваться живописными видами в старинном поселке Листвянка на берегу древнего озера, прочувствовать уникальную атмосферу этих мест, услышать легенду о магическом шаман-камне, посетить лимнологический музей, посвященный Байкалу, подняться на подъемнике на камень Черского, чтобы увидеть исток Ангары с высоты птичьего полета.
Описание экскурсииФлора и фауна Байкала Мы увидим легендарный шаман-камень в центре самого большого в мире истока реки Ангары, который никогда не замерзает! Именно поэтому здесь каждый год зимуют 8—12 тысяч водоплавающих птиц. Посетим Байкальский музей. Здесь собрано все, что вы хотели узнать о великом озере и даже больше! Экспозиция познакомит Вас с миром флоры и фауны Байкала, в котором большая часть видов являются эндемиками. Вы узнаете про ветра, климат, гидрологию озера. Вашему вниманию представлены аквариумы с игривыми нерпочками и байкальской рыбой. Красоты Байкала Мы прогуляемся по берегу великого озеро. Летом возможно включить в программу купание в Байкале. А зимой прогулка состоится в космосе, ведь Байкальский лед это другая планета! Поднимемся на кресельном подъемнике на камень Черского, где с высоты птичьего полета увидим исток Ангары. На долгую память Осмотрим памятную стелу из байкальского мрамора, посвященную драматургу А. Вампилову, который трагически погиб, не дожив несколько дней до своего 35-летия. Отведаем байкальской рыбы и купим местные сувениры на рыбно-сувенирном рынке. По вашему желанию мы можем посетить дополнительно:
- Тальцы -Архитектурно - этнографический музей под открытым небом -1500 руб. с группы. Билеты 350 руб. с чел.
- Нерпинарий, где умные байкальские нерпочки покажут вам представление;
- Покататься на колесе обозрения- 600 руб с человека.
- Прогулка на катере с прозрачным дном 1000- 1500 руб. с человека.
- Экскурсия в солнечную обсерваторию 1000 руб. с человека (пожалуйста бронируйте заранее).
- Храм Николая Угодника, покровителя моряков и путешественников. Именно в этом храме снималась одна из сцен фильма «Звезда пленительного счастья» (реж. В. Мотыль).
- Конная прогулка по лесу - (40 минут) -2500 руб. с человека(бронируется заранее).
- Посещение зоопарка.
- Посетить Питомник Байкальских хаски, прогулка по лесной тропинке, общение с умнейшей собакой от 1500 руб. с человека.
• Частный музей с ретро-автомобилями и оригинальными скульптурами из различного металлического лома, место где металлолому дают вторую жизнь; Важно знать:
- наше путешествие индивидуальное, поэтому мы можем менять и дополнять маршрут в зависимости от ваших пожеланий;
- место начала экскурсии — г. Иркутск;
- экскурсия проводится в любое время года;
- по желанию в автомобиле могут быть установлены детские кресла для детей любого возраста;
- по дороге, мы можем останавливаться по Вашему желанию и делать фотографии. Важная информация: Обратите внимание, что организатором экскурсии является команда гидов и Вашим экскурсоводом может оказаться любой из них. При желании Вы можете уточнить имя гида, задав вопрос в заказе.
В любой день и в любое время по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Байкал
- Поселка Листвянка
- Исток Ангары
- Шаман-камень
- Байкальский музей
- Камень Черского
- Памятная стела Вамилову
- Рыбно-сувенирный рынок
- И многое другое
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание (предусмотрено время на обед)
- Посещение музея «Тальцы»: 1500 руб. за группу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города
Завершение: Привезу в Ваш отель в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Обратите внимание
- Что организатором экскурсии является команда гидов и Вашим экскурсоводом может оказаться любой из них. При желании Вы можете уточнить имя гида
- Задав вопрос в заказе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 63 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень понравилась экскурсия. У нас была гид Ольга. Мы посетили Тальцы, поднялись на подъемнике на гору, прокатились по Байкалу на хивусе, посетили рынок и байкальский музей. Ольга очень интересно рассказывала, время пролетело незаметно. Впечатлений на всю жизнь. Ольга, большое вам спасибо! Теперь хотим приехать на Байкал летом или осенью:)
Вам был полезен этот отзыв?
О
Очень интересная и познавательная поездка несмотря на длительность совершенно не утомительна Продумана экскурсия до мелочей Экскурсовод прекрасный, человек влюбленный в свой край и его историю Рассказ эмоционально окрашен, нет монотонности
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Восторг-восторг-восторг и еще раз восторг!!! 31.08 ездили на однодневный тур Иркутск-Байкал (Листвянка) с гидом Алиной Тресвятской. Алина профессионал с Большой буквы, очаровательная девушка и прекрасный водитель. За один день Алина
Вам был полезен этот отзыв?
N
Заказали экскурсию однодневную в Листвянку. Экскурсию проводила замечательный человек и отличный экскурсовод Алина. Очень интересно рассказала историю Иркутска, много интересных фактов о Байкале. День пролетел быстро несмотря на начавшийся дождь,
Вам был полезен этот отзыв?
С
Прекрасная экскурсия, незабываемые впечатления, отличные виды и замечательные люди! Тальцы очень понравились! Очень информативный музей Байкала с живыми рыбами и милыми нерпами, экскурсовод рассказывала так, что слушать было интересно и
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Здравствуйте! Хочу рассказать о экскурсоводе Алине. Решила с сыном отдохнуть в г. Иркутске. Так как не знала этот город, то обратилась к Алине. Осталась очень довольна её работой, так как
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Байкала
Похожие экскурсии на «День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка»
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборОзеро Байкал в шаговой доступности
Уникальная возможность посетить Байкал за 6 часов! Погрузитесь в атмосферу Листвянки и узнайте о местных традициях
Начало: Иркутск. Место по согласованию
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Знакомство с Байкалом за один день: в Листвянку через Тальцы
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон, Малое Море и Большой Байкал
Начало: Иркутск, Сухэ-Батора 7
Завтра в 07:00
13 авг в 07:00
11 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Листвянка - знакомство с Байкалом
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Расписание: Ежедневно с 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 500 ₽ за всё до 5 чел.
16 400 ₽ за экскурсию