Путешествие на Байкал в поселок Листвянка

Предлагаю экспресс-поездку в посёлок Листвянка, расположенный на берегу озера Байкал

5
3 отзыва
Предлагаю экспресс-поездку в посёлок Листвянка, расположенный на берегу озера Байкал.

Дорога в Листвянку пролегает по живописной местности, через хвойные и смешанные леса.

Её протяженность приблизительно 70 километров в одну сторону.

В Листвянке вы сможете посетить рыбный рынок и приобрести различные сувениры.

Также к вашим услугам нерпинарий, музей и различные кафе.
Путешествие на Байкал в поселок Листвянка
Путешествие на Байкал в поселок Листвянка
Путешествие на Байкал в поселок Листвянка
Путешествие на Байкал в поселок Листвянка
Путешествие на Байкал в поселок Листвянка
Путешествие на Байкал в поселок Листвянка

Что вы увидите 🤩

  • Живописная дорога от Иркутска до Байкала
  • Заливы Иркутского водохранилища
  • Озеро Байкал
  • Посёлок Никола
  • Смотровая "Камень Черского"
  • Посёлок Большая речка
  • Колоритные деревушки
  • Горный Хребет Хамар-Дабан
  • Захватывающие пейзажи
  • Шаман-камень
  • Исток реки Ангары
Об экскурсии
Предлагаю экспресс-поездку в посёлок Листвянка, расположенный на берегу озера Байкал. Дорога в Листвянку пролегает по живописной местности, через хвойные и смешанные леса. Её протяженность приблизительно 70 километров в одну сторону. В Листвянке вы сможете посетить рыбный рынок и приобрести различные сувениры. Также к вашим услугам нерпинарий, музей и различные кафе.
Программа
  • Встреча в удобном для туристов месте в Иркутске, знакомство;
  • Поездка в Листвянку;
  • Прогулка по Листвянке и обзор достопримечательностей;
  • Свободное время (1, 5 часа);
  • Возвращение в Иркутск.
Подробнее о месте, которое вы увидите
Листвянка – небольшой рабочий поселок в Иркутской области, который пользуется большой популярностью среди туристов, и не зря. Живописный поселок был основан в XVIII веке и получил свое название в честь обильно растущих здесь лиственниц. Интересно, что наши крепкие лиственницы славятся далеко за пределами Иркутской области, на сваях из сибирской лиственницы построена почти вся итальянская Венеция!
В поселке есть всё для полноценного отдыха. Здесь можно полюбоваться не только красивой и пышной растительностью в сочетании с невероятными видами на Байкал, но и редкими представителями фауны. Здесь вы увидите исток Ангары, подышите чистым воздухом, посмотрите на самобытные исторические памятники, попробуете свежую местную рыбу и сделаете массу потрясающих фотографий.
🚩 Начало и место завершения: Ваш адрес в Иркутске
 Что входит
  • Трансфер Иркутск – Листвянка – Иркутск
  • Услуги сопровождающей фотосъемки
  • Услуги гида.
 Что не входит
  • Билеты в музей от 400 руб. /чел.
  • Билеты в нерпинарий 1000 руб.
  • Платные стоянки от 150 руб.
  • Питание в кафе от 500 руб. /чел.
  • По пути возможен заезд в архитектурно-этнографический музей Тальцы - от 1500 руб.
Важная информация
  • В поселке Листвянка температура воздуха и погода может отличаться от Иркутской, поэтому желательно взять с собой теплые вещи.
  • Если вас интересуют ещё какие-либо поездки и экскурсии по Прибайкалью, кроме поездки в Листвянку, уточните заранее у гида возможность организовать их для вас! Возможны к посещению самые разные направления!
Время проведения: Любой день
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Иван М.
Иван М.
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