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говоря, даже не ожидали, что настолько пропадем в этом месте.



Программа была насыщенная: Листвянка, остров Ольхон, катание по льду на Хивусе. Но отдельная благодарность нашему гиду Ивану и его чудо-машине. Ребята, если увидите, что кто-то едет на таком черном «танке» — знайте, проедет он везде. Ощущение полной свободы и мощи — это дорогого стоит.



Иван — не просто гид, а настоящий фанат Байкала. Останавливался там, где обычно туристы проезжают мимо. Благодаря ему мы увидели настоящие чудеса: наплески на скалах — ледяные кружева, которые даже представить себе сложно. Это не просто сосульки, а произведения искусства, вылепленные ветром и водой. И лёд! Этот байкальский лёд невозможно описать словами. Прозрачный, как стекло, с трещинами, уходящими в бездну, и пузырьками воздуха, застывшими навеки.



Отдельный вайб — это горы. Когда стоишь посреди огромного озера, а вокруг заснеженные вершины, чувствуешь себя песчинкой в огромном мире. А закат на Ольхоне… Это надо видеть своими глазами. Небо горело всеми оттенками оранжевого и фиолетового, и этот свет отражался в ледяных глыбах. Мы стояли, замерзшие, счастливые и не могли уйти, пока последний луч не погас.



Иван, спасибо тебе огромное за твой драйв, за классные истории, за то, что возил нас по самым крутым местам и сделал эту поездку по-настоящему живой. Твоя