Об экскурсии

Предлагаю экспресс-поездку в посёлок Листвянка, расположенный на берегу озера Байкал. Дорога в Листвянку пролегает по живописной местности, через хвойные и смешанные леса. Её протяженность приблизительно 70 километров в одну сторону. В Листвянке вы сможете посетить рыбный рынок и приобрести различные сувениры. Также к вашим услугам нерпинарий, музей и различные кафе.

Программа

Встреча в удобном для туристов месте в Иркутске, знакомство;

Поездка в Листвянку;

Прогулка по Листвянке и обзор достопримечательностей;

Свободное время (1, 5 часа);

Возвращение в Иркутск.

Подробнее о месте, которое вы увидите

Листвянка – небольшой рабочий поселок в Иркутской области, который пользуется большой популярностью среди туристов, и не зря. Живописный поселок был основан в XVIII веке и получил свое название в честь обильно растущих здесь лиственниц. Интересно, что наши крепкие лиственницы славятся далеко за пределами Иркутской области, на сваях из сибирской лиственницы построена почти вся итальянская Венеция!

В поселке есть всё для полноценного отдыха. Здесь можно полюбоваться не только красивой и пышной растительностью в сочетании с невероятными видами на Байкал, но и редкими представителями фауны. Здесь вы увидите исток Ангары, подышите чистым воздухом, посмотрите на самобытные исторические памятники, попробуете свежую местную рыбу и сделаете массу потрясающих фотографий.