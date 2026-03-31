Приглашаю вас посетить залив Лиственничный и познакомиться с озером Байкал! Уже по дороге в поселок Листвянка вы сможете оценить, насколько живописна местная природа, ведь наш путь пролегает по горной дороге с хвойными и смешанными лесами.
В Листвянке мы увидим уникальный исток реки Ангары, завораживающий вид со смотровой площадки, попробуем омуля, познакомимся с нерпами и если захотите, прокатимся с ветерком по Байкалу!
В Листвянке мы увидим уникальный исток реки Ангары, завораживающий вид со смотровой площадки, попробуем омуля, познакомимся с нерпами и если захотите, прокатимся с ветерком по Байкалу!
Описание экскурсииОб экскурсии Данная экскурсия проводится в посёлке Листвянка, ближайшем месте на Байкале от города Иркутска. Посёлок располагается на берегу озера и имеет достаточно развитую туристическую инфраструктуру. Дорога в Листвянку пролегает по живописной местности, через хвойные и смешанные леса. Её протяженность приблизительно 70 километров в одну сторону или около часа пути по времени. В Листвянке вы сможете прогуляться по берегу Байкала, посетить рыбный рынок, музеи, пофотографировать и приобрести различные сувениры. Также к вашим услугам проводятся водные или ледовые экскурсии. Программа • Встреча в удобном для туристов месте в Иркутске, знакомство;
- Живописная дорога, разговор об Иркутске и Байкале;
- Возможен заезд в музей Тальцы (опционально, доп. плата) • Остановка у истока реки Ангары, знакомство с Ангарой;
- Посещение смотровой "Камень Черского" 270 метров над Байкалом;
- Водная прогулка на катере или судне на воздушной подушке (опционально) • Гастрономическая часть (обед) в одном из лучших кафе на Байкале • Проезд по Листвянке;
- Выход к Байкалу, прогулка вдоль берега или по льду;
- Фотографирование, общение.
- Посещение местного базара, рыбная продукция;
- Посещение нерпинария (опционально).
- Посещение Байкальского музея • Возвращение в Иркутск. Подробнее о месте, которое вы увидите Листвянка – небольшой рабочий поселок в Иркутской области, который пользуется большой популярностью среди туристов, и не зря. Живописный поселок был основан в XVIII веке и получил свое название в честь обильно растущих здесь лиственниц. Интересно, что наши крепкие лиственницы славятся далеко за пределами Иркутской области, на сваях из сибирской лиственницы построена почти вся итальянская Венеция! В поселке есть всё для полноценного отдыха. Здесь можно полюбоваться не только красивой и пышной растительностью в сочетании с невероятными видами на Байкал, но и редкими представителями фауны. Здесь вы увидите исток Ангары, подышите чистым воздухом, посмотрите на самобытные исторические памятники, попробуете свежую местную рыбу и сделаете массу потрясающих фотографий. Важная информация: Одевайтесь по погоде, возможен холодный ветер, на Байкале холоднее, чем в Иркутске, уточните пожалуйста у меня (гида) информацию по поводу прогноза погоды на день экскурсии. Погода имеет большое значение для комфортной поездки на Байкал и ваших впечатлений от экскурсии, особенно в месяцы несезона! Также, вы можете заранее скорректировать программу, изменить или дополнить ее другими направлениями в зависимости от погодных условий и времени года. Если вам необходима съемка на квадрокоптер, возможность этого мероприятия заранее нужно обсудить с гидом.
В любой день и время по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Живописная дорога на Байкал
- Колоритные деревушки
- Заливы Иркутского водохранилища
- Музей Тальцы (опционально)
- Исток реки Ангары
- Шаман камень
- Озеро Байкал
- Порт Байкал (КБЖД)
- Посёлок Никола
- Посёлок Листвянка
- Памятник Александру Вампилову
- Байкальский музей и дендрологический парк
- Лиственницы, скалы, берег Байкала
- Рыбно-сувенирный рынок
- Нерпинарий
- Смотровая «Камень Черского»
- Горный хребет Хамар-Дабан
Что включено
- Трансфер из центральной части Иркутска или аэропорта и обратно.
- Комфортный хэтчбек Ниссан Ноут. Чистый и исправный:
- Помощь в фотосъемке. Говорят, умею красиво снимать:
- Услуги гида. Экскурсионное сопровождение. Всё объясню и покажу на картах.
- Свободное времяпрепровождение по желанию гостей.
Что не входит в цену
- Внедорожник премиум класса Танк 300 +3000 рублей
- Съемка на квадрокоптер - по договоренности.
- По пути возможен заезд в архитектурно-этнографический музей Тальцы - 1500 руб + билеты 300 руб/чел.
- Питание в кафе - от 500 руб. /чел.
- Билеты в Байкальский музей - от 600 рублей.
- Билеты в Нерпинарий - 1500 рублей.
- Аренда катера или хивуса - 5000 руб/30 мин
- Аренда снегоходов - 3000 руб/30 мин
Место начала и завершения?
Центральная часть города Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и время по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде, возможен холодный ветер, на Байкале холоднее, чем в Иркутске, уточните пожалуйста у меня (гида) информацию по поводу прогноза погоды на день экскурсии. Погода имеет большое значение для комфортной поездки на Байкал и ваших впечатлений от экскурсии, особенно в месяцы несезона
- Также, вы можете заранее скорректировать программу, изменить или дополнить ее другими направлениями в зависимости от погодных условий и времени года
- Если вам необходима съемка на квадрокоптер, возможность этого мероприятия заранее нужно обсудить с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Экскурсия Ивана невероятно понравилась. Иван проявил заботу и предупредил нас об изменениях погоды, время выезда и программа обсуждается, автомобиль чистый, комфортный и большой.
В процессе экскурсии Иван постоянно что-то рассказывал интересное,
В процессе экскурсии Иван постоянно что-то рассказывал интересное,
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М
На Байкал — только на «танке» и только с Иваном!
Вернулись из поездки, и сердце до сих пор замирает, когда вспоминаешь эту красоту. Ездили на Байкал в первый раз и, честно
Вернулись из поездки, и сердце до сих пор замирает, когда вспоминаешь эту красоту. Ездили на Байкал в первый раз и, честно
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Г
Поездка получилась очень насыщенной и интересной, несмотря на то, что целый день шёл дождь. Это обстоятельство не помешало нам посетить музей Тальцы, сходить в Байкальский музей. Мы съездили в Листвянку, полюбовались красотой Байкала и истоком Ангары со смотровых площадок, посетили рынок, очень вкусно покушали в кафе. Огромное спасибо гиду Ивану за прекрасно организованную экскурсию.
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А
Мы были в Иркутске по делам, и на экскурсию было очень мало времени, а посмотреть хотели многое. За один день мы побывал в музее Тальцы, посмотрели представление с дрессированными нерпами,
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А
Мы были в Иркутске по делам и на экскурсию было очень мало времени, а посмотреть хотели многое. За 1 день мы побывал в музее Тальцы, посмотрели представление с дрессированными нерпами,
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И
Иван замечательный гид, прекрасно знает регион, покажет вам Байкал с неожиданных не избитых ракурсов, бонусом сделает красивые фото. Приятный в общении, легко и интересно расскажет исторические факты и местные легенды (куда без них в таком то месте), комфортабельный для путешествий в том числе по бездорожью автомобиль, в общем только положительные эмоции от путешествия и знакомства.
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