Один незабываемый день на озере Байкал

Познакомьтесь с озером Байкал во время автомобильной экскурсии в старинный русский посёлок Листвянка

5
8 отзывов
Познакомьтесь с озером Байкал во время автомобильной экскурсии в старинный русский посёлок Листвянка.

Проехав всего 70 км, Вы проведёте целый день на Байкале и получить массу ярких впечатлений и сделаете замечательные фотографии! Вас ждут легенды и история коренных жителей Прибайкалья, знакомство с шаманизмом, байкальской нерпой и байкальским омулем.

Прогулка по галечному побережью летом или льду зимой.

Мощь древнего озера и колорит прибайкальской туристической деревни ждут Вас.
Один незабываемый день на озере Байкал
Один незабываемый день на озере Байкал
Один незабываемый день на озере Байкал
Один незабываемый день на озере Байкал
Один незабываемый день на озере Байкал
Один незабываемый день на озере Байкал
Один незабываемый день на озере Байкал
Один незабываемый день на озере Байкал
Один незабываемый день на озере Байкал
Один незабываемый день на озере Байкал
Один незабываемый день на озере Байкал

Что вы увидите 🤩

  • берег Байкала
  • хребет Хамар-Дабан (зимой)
  • река Ангара
  • вид на старинную ж/д станцию «Байкал» Транссиба
  • архитектурно-этнографических музей «Тальцы» (дополнительно)
  • либо Байкальский музей с живой нерпой и байкальской рыбой в аквариумах (дополнительно)
  • рыбно-сувенирный рынок на берегу Байкала
  • Церковь Николая Угодника
  • По желанию дополнительно:
  • смотровой площадки
  • Байкальская Солнечная Обсерватория
  • Нерпинарий
  • Центр байкальских хаски
  • «Ретро» музей
Увидеть Байкал
Если Вы оказались в Иркутске и стремитесь как можно быстрее попасть на Байкал, совершите со мной экскурсию, проехав всего 70 км, вы попадёте в старинный русский поселок Листвянка.
Всю экскурсию я сопровождаю рассказами о достопримечательностях, истории края, коренных жителях, шаманизме, о Байкале. Даже если мы не посетим Байкальский музей, вы узнаете максимально много фактов об озере.
Что вас ждёт во время экскурсии на Байкал
  • прогулка летом по берегу Байкала, зимой по льду озера с видом на противоположный берег Байкала, хребет Хамар-Дабан (это уже Дальний Восток);
  • легенда о Шаман-камне посредине истока сибирской реки Ангара;
  • вид на старинную ж/д станцию «Байкал», откуда начинается старинная ветка Транссиба, которая называется КБЖД (Кругобайкальская железная дорога);
  • возможность посетить один из лучших архитектурно-этнографических музеев России под открытым небом, «Тальцы», либо Байкальский музей с живой нерпой и байкальской рыбой в аквариумах. Входные билеты оплачиваются дополнительно;
  • рыбно-сувенирный рынок на берегу Байкала;
  • старинная православная церковь Николая Угодника, защитника моряков и путешественников;
  • знакомство с жизнью старинной прибайкальской деревни и её историей;
  • супер фотографии.
По желанию экскурсию можно дополнить
  • смотровой площадки с панорамным видом на южную часть озера Байкал;
  • Байкальской Солнечной Обсерватории;
  • нерпинария, где умные байкальские тюлени будут для вас танцевать, рисовать и т. д.;
  • Центра байкальских хаски с беговыми собачками;
  • «Ретро» музея;
  • зимой прокатиться по льду на хивусе (судно на воздушной подушке);
  • летом совершить водную прогулку на катере.

Плюс моей автомобильной экскурсии на Байкал:

  • я провожу экскурсию во всех музеях, рассказываю об озере Байкал, об Иркутске, Иркутской области, обо всех достопримечательностях по дороге, об истории края, коренных жителях и о многом другом;
  • я заберу Вас в Иркутске там, где Вы проживаете и отвезу туда же обратно;
  • в подарок — бутылка питьевой байкальской воды;
  • предусмотрено время на обед.
Важная информация
Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила. Круглогодично рекомендуются солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальные принадлежности, полотенце на случай купания в Байкале.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-4 человекДля 5 человекДля 6 человекДля 7 человек
Стоимость для 1–7 человек
9 900 ₽
10 700 ₽
11 500 ₽
12 300 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда автомобиля на 8 часов
  • Сопровождение гидом-водителем 8 часов
  • Бутылка питьевой байкальской воды на каждого гостя.
Что не входит
  • Входные билеты в музеи — 250-1000 рублей за билет
  • Питание — от 200 рублей на чел.
Место начала и завершения
место Вашего проживания в Иркутске
Важная информация
  • Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная)
  • зимой важно
  • чтобы подошва не скользила. Круглогодично рекомендуются солнечные очки
  • летом солнцезащитный крем
  • кепка/панамка на голову
  • купальные принадлежности
  • полотенце на случай купания в Байкале.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, круглогодично
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно, круглогодично

Наталья Л.
Наталья Л.
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