Увидеть Байкал
Если Вы оказались в Иркутске и стремитесь как можно быстрее попасть на Байкал, совершите со мной экскурсию, проехав всего 70 км, вы попадёте в старинный русский поселок Листвянка.
Всю экскурсию я сопровождаю рассказами о достопримечательностях, истории края, коренных жителях, шаманизме, о Байкале. Даже если мы не посетим Байкальский музей, вы узнаете максимально много фактов об озере.
Что вас ждёт во время экскурсии на Байкал
- прогулка летом по берегу Байкала, зимой по льду озера с видом на противоположный берег Байкала, хребет Хамар-Дабан (это уже Дальний Восток);
- легенда о Шаман-камне посредине истока сибирской реки Ангара;
- вид на старинную ж/д станцию «Байкал», откуда начинается старинная ветка Транссиба, которая называется КБЖД (Кругобайкальская железная дорога);
- возможность посетить один из лучших архитектурно-этнографических музеев России под открытым небом, «Тальцы», либо Байкальский музей с живой нерпой и байкальской рыбой в аквариумах. Входные билеты оплачиваются дополнительно;
- рыбно-сувенирный рынок на берегу Байкала;
- старинная православная церковь Николая Угодника, защитника моряков и путешественников;
- знакомство с жизнью старинной прибайкальской деревни и её историей;
- супер фотографии.
По желанию экскурсию можно дополнить
- смотровой площадки с панорамным видом на южную часть озера Байкал;
- Байкальской Солнечной Обсерватории;
- нерпинария, где умные байкальские тюлени будут для вас танцевать, рисовать и т. д.;
- Центра байкальских хаски с беговыми собачками;
- «Ретро» музея;
- зимой прокатиться по льду на хивусе (судно на воздушной подушке);
- летом совершить водную прогулку на катере.
Плюс моей автомобильной экскурсии на Байкал:
- я провожу экскурсию во всех музеях, рассказываю об озере Байкал, об Иркутске, Иркутской области, обо всех достопримечательностях по дороге, об истории края, коренных жителях и о многом другом;
- я заберу Вас в Иркутске там, где Вы проживаете и отвезу туда же обратно;
- в подарок — бутылка питьевой байкальской воды;
- предусмотрено время на обед.
Важная информация
Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила. Круглогодично рекомендуются солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальные принадлежности, полотенце на случай купания в Байкале.