Увидеть Байкал

Если Вы оказались в Иркутске и стремитесь как можно быстрее попасть на Байкал, совершите со мной экскурсию, проехав всего 70 км, вы попадёте в старинный русский поселок Листвянка.

Всю экскурсию я сопровождаю рассказами о достопримечательностях, истории края, коренных жителях, шаманизме, о Байкале. Даже если мы не посетим Байкальский музей, вы узнаете максимально много фактов об озере.

Что вас ждёт во время экскурсии на Байкал

прогулка летом по берегу Байкала, зимой по льду озера с видом на противоположный берег Байкала, хребет Хамар-Дабан (это уже Дальний Восток);

легенда о Шаман-камне посредине истока сибирской реки Ангара;

вид на старинную ж/д станцию «Байкал», откуда начинается старинная ветка Транссиба, которая называется КБЖД (Кругобайкальская железная дорога);

возможность посетить один из лучших архитектурно-этнографических музеев России под открытым небом, «Тальцы», либо Байкальский музей с живой нерпой и байкальской рыбой в аквариумах. Входные билеты оплачиваются дополнительно;

рыбно-сувенирный рынок на берегу Байкала;

старинная православная церковь Николая Угодника, защитника моряков и путешественников;

знакомство с жизнью старинной прибайкальской деревни и её историей;

супер фотографии.

По желанию экскурсию можно дополнить

смотровой площадки с панорамным видом на южную часть озера Байкал;

Байкальской Солнечной Обсерватории;

нерпинария, где умные байкальские тюлени будут для вас танцевать, рисовать и т. д.;

Центра байкальских хаски с беговыми собачками;

«Ретро» музея;

зимой прокатиться по льду на хивусе (судно на воздушной подушке);

летом совершить водную прогулку на катере.

Плюс моей автомобильной экскурсии на Байкал:

я провожу экскурсию во всех музеях, рассказываю об озере Байкал, об Иркутске, Иркутской области, обо всех достопримечательностях по дороге, об истории края, коренных жителях и о многом другом;

я заберу Вас в Иркутске там, где Вы проживаете и отвезу туда же обратно;

в подарок — бутылка питьевой байкальской воды;

предусмотрено время на обед.

Важная информация

Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила. Круглогодично рекомендуются солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальные принадлежности, полотенце на случай купания в Байкале.