Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

Что вас ожидает:

День 1: Встреча, знакомство с Байкалом:

09:00 — отправление из Иркутска.

12:00 — обед, отведаем национальную бурятскую кухню.

13:00 — тажеранская степь.

15:00 — лёд Байкала.

16:30 — замёрзшие волны.

18:30 — закат.

20:00 — заселение в гостиницу и ужин.

Включено питание: обед, ужин.

День 2: Зимняя сказка:

05:00-06:00 — встаём и едем встречать рассвет.

07:00 — рассвет на льду Байкала.

09:00 — голубые торосы, мыс Хобой.

10:30 — ледяная пещера.

12:30 — обед на природе.

15:00 — остров Огой.

20:00-21:00 — возвращение в Иркутск.

Включено питание: завтрак, обед.

Подарок. И только для наших туристов БОНУСОМ мы дарим вам увлекательное катание на ватрушке по льду Байкала.

Важная информация:

Зимне-весенний период:

Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько

запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.

Летне-осенний период:

Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая

обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка.