Про лёд из Байкала

Найдено 3 экскурсии в категории «Лёд» на Байкале, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большое Голоустное: поселок на берегу Байкала
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большое Голоустное: история и природа на берегу Байкала
Исследуйте берег Байкала, насладитесь величием природы и погрузитесь в историю декабристов в Большом Голоустном
Начало: Заберу из любой точки в городе Иркутск
«В ДЕКАБРЕ В ГОЛОУСТНОМ УЖЕ ЛЕД»
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
1 авг в 09:00
от 15 000 за всё до 3 чел.
Ледяные узоры Байкала
На автобусе
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Ледяные узоры Байкала
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
«Однодневная экскурсия — удобный вариант для тех, кто хочет увидеть Байкальский лед, но ограничен по времени для многодневных туров»
Расписание: Даты тура обговариваются по заявкам
Завтра в 12:00
1 авг в 09:00
3 300 за человека
Бугульдейка: Мрамор, шаманизм и те самые пузырьки из Иркутска
14 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бугульдейка: Мрамор, шаманизм и пузырьки - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир неповторимых красот Байкала, посетив Бугульдейку. Живописные пейзажи и духовные святыни ждут вас
Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7, Иркутск
«Ну и, конечно, лед и те самые метановые пузырьки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
22 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    20 марта 2024
    Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
    Все супер. Гид Алексей очень душевный человек и хороший фотограф.
  • М
    Мария
    11 марта 2024
    По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
    Все понравилось. Организация понравилась! Байкал понравился! Обед шикарный! Уха великолепна! Песни прекрасны! Буду рекомендовать
  • Г
    Галина
    10 марта 2024
    Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
    Много интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта
  • Е
    Елена
    7 марта 2024
    Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
    Вот и сбылась моя мечта. Я увидела голубой лед Байкала. Чудесная поездка, спасибо за комфорт и потрясающие рассказы об Иркутске и Байкале гиду Алине.
  • М
    Марина
    4 марта 2024
    По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
    Прекрасный лёд Байкала, ледяные скульптуры, катались на коньках (брали с собой), печеры, горы, о. Ольхон. Вкуснейшая уха на обед. Профессиональные
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    водители. +++ Свободное время то что я люблю - мало информации от гида - человеческий фактор, который к сожалению от организаторов не зависит - то что были в группе так называемые VIP, которых кормили ужином еще, а остальные 30 человек ждали их в автобусе несмотря на позднее время. В целом экскурсия очень понравилась

  • Я
    Яна
    19 февраля 2024
    Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
    Не попала к Алине, но попала к Евгению! Экскурсия в прямом смысле индивидуальная — кроме вас больше никого. Благодарю Евгения за
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    экскурсию, рассказы о жизни Иркутска. Он помог достать коньки, хотя пункт был закрыт, и поддерживал всю дорогу на льду в буквальном смысле. Кататься по Байкалу — очень непросто. Еще он показал самые красивые пузырьки на льду. Девочки, если едете одни, как я, то не переживайте – Евгений еще отлично фоткает) Спасибо за организацию и помощь в исполнении мечты.

  • Н
    Наталья
    16 февраля 2024
    Большое Голоустное: поселок на берегу Байкала
    Шикарная экскурсия. Гид просто умница. Интересно, познавательно, комфортно
  • Е
    Елена
    13 февраля 2024
    Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
    Прогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍
  • М
    Макарова
    30 марта 2023
    Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
    Спасибо Александру за восхитительную поездку: за фантастические виды, интересные рассказы, профессиональные фото (никаких баб на льду😆), за катание на коньках,
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    стуле, за вкуснейшую местную еду, за байкальский коктейль, за изумительный чай, за надёжность и безопасность на всем пути. Обязательно сами вернёмся ещё и будем Вас рекомендовать. И спасибо Наталье за организацию нашего чудесного отдыха и помощь при сборах.

  • О
    Олеся
    22 марта 2023
    Инста-тур: Лёд Байкала
    Очень понравилась экскурсия. Наплески и гроты, лед Байкала восхитительны. Поездка на Ольхон оставила массу эмоций и восхищение. Экскурсоводу Наталье и водителю Александру огромная благодарность за экскурсию, было интересно, познавательно и очень красиво.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Лёд»

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  6. Мыс Саган-Хушун
  7. Мыс Хобой
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июле 2024
Сейчас на Байкале в категории "Лёд" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 22 800. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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