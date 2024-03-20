8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большое Голоустное: история и природа на берегу Байкала
Исследуйте берег Байкала, насладитесь величием природы и погрузитесь в историю декабристов в Большом Голоустном
Начало: Заберу из любой точки в городе Иркутск
«В ДЕКАБРЕ В ГОЛОУСТНОМ УЖЕ ЛЕД»
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
1 авг в 09:00
от 15 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Ледяные узоры Байкала
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
«Однодневная экскурсия — удобный вариант для тех, кто хочет увидеть Байкальский лед, но ограничен по времени для многодневных туров»
Расписание: Даты тура обговариваются по заявкам
Завтра в 12:00
1 авг в 09:00
3 300₽ за человека
14 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бугульдейка: Мрамор, шаманизм и пузырьки - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир неповторимых красот Байкала, посетив Бугульдейку. Живописные пейзажи и духовные святыни ждут вас
Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7, Иркутск
«Ну и, конечно, лед и те самые метановые пузырьки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
22 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав20 марта 2024Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекраснымВсе супер. Гид Алексей очень душевный человек и хороший фотограф.
- ММария11 марта 2024По льду Байкала на вездеходе - едем на ОльхонВсе понравилось. Организация понравилась! Байкал понравился! Обед шикарный! Уха великолепна! Песни прекрасны! Буду рекомендовать
- ГГалина10 марта 2024Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на ХивусеМного интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта
- ЕЕлена7 марта 2024Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекраснымВот и сбылась моя мечта. Я увидела голубой лед Байкала. Чудесная поездка, спасибо за комфорт и потрясающие рассказы об Иркутске и Байкале гиду Алине.
- ММарина4 марта 2024По льду Байкала на вездеходе - едем на ОльхонПрекрасный лёд Байкала, ледяные скульптуры, катались на коньках (брали с собой), печеры, горы, о. Ольхон. Вкуснейшая уха на обед. Профессиональные
- ЯЯна19 февраля 2024Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекраснымНе попала к Алине, но попала к Евгению! Экскурсия в прямом смысле индивидуальная — кроме вас больше никого. Благодарю Евгения за
- ННаталья16 февраля 2024Шикарная экскурсия. Гид просто умница. Интересно, познавательно, комфортно
- ЕЕлена13 февраля 2024Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на ХивусеПрогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍
- ММакарова30 марта 2023Джиппинг на остров Ольхон по льду БайкалаСпасибо Александру за восхитительную поездку: за фантастические виды, интересные рассказы, профессиональные фото (никаких баб на льду😆), за катание на коньках,
- ООлеся22 марта 2023Инста-тур: Лёд БайкалаОчень понравилась экскурсия. Наплески и гроты, лед Байкала восхитительны. Поездка на Ольхон оставила массу эмоций и восхищение. Экскурсоводу Наталье и водителю Александру огромная благодарность за экскурсию, было интересно, познавательно и очень красиво.
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