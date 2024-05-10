🚤 На катере Индивидуальная 8 часов 47 отзывов День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка: культура и природа Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске Расписание: В любой день и в любое время по договоренности от 12 700 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов 25 отзывов Знакомство с озером Байкал за 1 день: уникальная экскурсия Один день на Байкале: сказочные пейзажи, истории о шаманах и местные легенды. Индивидуальная экскурсия для вас и ваших близких Начало: Ваш отель в Иркутске Расписание: По договоренности от 12 990 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 15 отзывов Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города) Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00 от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку Начало: Центральная часть города Иркутска Расписание: В любой день и время по договоренности от 13 750 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов 2 отзыва К берегам Байкала: однодневное путешествие к Малому морю Приглашаем вас на незабываемое путешествие к Малому морю Байкала, где природа и история сочетаются в уникальной гармонии Начало: Иркутск, центр города, правый берег Ангары Расписание: Любой день от 30 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Экскурсия «Загадки острова Ольхон»: погружение в мир природы и шаманизма Путешествие на остров Ольхон откроет вам величие Байкала, тайны шаманизма и красоту необъятных степей Начало: В отеле или аэропорту Иркутска Расписание: ежедневно от 33 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Листвянка - знакомство с Байкалом: индивидуальная экскурсия Путешествие к озеру Байкал начинается с Листвянки! Увидите исток Ангары, музей Тальцы и попробуете бурятскую кухню в юрте Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля Расписание: Ежедневно 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 31 отзыв Озеро Байкал в шаговой доступности: уникальное путешествие Проведите незабываемые 6 часов, исследуя красоты Байкала и его окрестностей в компании опытного гида и друзей Начало: Иркутск. Место по согласованию Расписание: В любой день и в любое время по договоренности от 13 800 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Эксклюзивный тур: Иркутск и Байкал - культура и природа в одном путешествии Погрузитесь в уникальный мир Сибири: от деревянного зодчества Иркутска до берегов величественного Байкала Начало: У вашего отеля в Иркутске Расписание: Ежедневно 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

5% скидка Индивидуальная 12 часов 7 отзывов Путешествие в Аршан и Саянские горы: экскурсия из Иркутска с полным пакетом услуг Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Саянских гор. Вас ждут горные реки, водопады и термальные источники Начало: Ул. Ленина Расписание: Ежедневно в 8:00 от 22000 20 900 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 10 часов 4 отзыва Визитная карточка Байкала - Листвянка: погружение в историю и природу Откройте для себя красоту и загадки Байкала с экскурсией в Листвянку. Исторические места, неповторимая природа и вкусный омуль ждут вас Начало: По договоренности Расписание: ежедневно с 09:00 9 800 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов 15 отзывов Индивидуальная экскурсия: Тункинская долина и Аршан в Бурятии Окунитесь в мир древних традиций и неповторимой природы Бурятии. Тункинская долина и Аршан ждут вас в этом незабываемом путешествии Начало: Место вашего проживания в Иркутске Расписание: Каждый день в 8:00 от 19 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Индивидуальный тур: Байкал и термальный источник Энхалука Откройте для себя тайны Байкала и исцеляющую силу термальных источников Энхалука в уникальном индивидуальном путешествии Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города Расписание: По договоренности 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Трансфер в село Горячинск: Улан-Удэ - Горячинск Путешествуйте с комфортом из Улан-Удэ до села Горячинск с нашим профессиональным водителем Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 7 отзывов Ключ к Байкалу: незабываемое путешествие в Большое Голоустное Приглашаем вас на однодневное путешествие к озеру Байкал, где вы откроете для себя чарующие пейзажи и уникальную культуру Большого Голоустного Начало: Заезд по адресу Расписание: По бронированию от 12 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Большое Голоустное: история и природа на берегу Байкала Исследуйте берег Байкала, насладитесь величием природы и погрузитесь в историю декабристов в Большом Голоустном Начало: Заберу из любой точки в городе Иркутск Расписание: По запросу от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Путешествие на Тёплые озёра Байкала: экскурсия с историей и природой Откройте для себя красоту Тёплых озёр Байкала, исследуя их уникальность и разнообразие в компании опытного гида Начало: Заберу в любом удобном месте г. Иркутска Расписание: Ежедневно с 09:00 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

10% скидка Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Иркутск и Байкал: увлекательное путешествие за один день Откройте для себя красоту Иркутска и Байкала в комфортной индивидуальной экскурсии. История, природа и культура в одном путешествии Начало: Отель, где проживают туристы Расписание: Каждый день, время начала экскурсии не позднее 10:00 15000 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 12 часов Королевство мрамора: поездка в Бугульдейку Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске Расписание: Любой день от 25 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚣‍♂️ На байдарках Индивидуальная 7 часов Листвянка, Тальцы + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре Увлекательное путешествие на байдарках по Байкалу и Ангаре с посещением музеев Тальцы и Байкальского лимнологического. Узнайте историю и природу Байкала Начало: Листвянка/Иркутск (по договоренности с гидом) Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 6 000 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов Листвянка: уникальное путешествие на берегу Байкала за один день Погрузитесь в мир байкальских тайн и красот. Экскурсия в Листвянку откроет перед вами величие самого глубокого озера мира Начало: По договоренности 10 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Листвянка - ворота Байкала: путешествие к истокам Ангары Погрузитесь в мир Байкала: от истории до уникальной флоры и фауны, насладитесь красотой и мистикой озера Начало: По договоренности 10 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов Уникальное путешествие на Байкал: Листвянка и Тальцы за один день Погрузитесь в уникальный мир Байкала с индивидуальной экскурсией. Откройте для себя красоту Листвянки и историю музея Тальцы в компании опытного гида Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск Расписание: Ежедневно 12 000 ₽ за человека

Индивидуальная 4 часа Трансфер в Хужир из Иркутска на Mazda CX-5 или Cherry Tiggo 7 PRO Путешествие на Байкал начинается с комфортного трансфера. Выберите Mazda CX-5 или Cherry Tiggo 7 PRO для вашей поездки в Хужир Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛞 Багги Индивидуальная 6 часов Багги-тур к Малому морю: приключение по Байкалу Исследуйте дикую природу Байкала на багги, преодолевая бездорожье и реки, наслаждаясь величием сибирской тайги Начало: Деревня Курма, Ольхонский район, Иркутская область Расписание: Согласно расписанию в календаре 13 000 ₽ за человека

Индивидуальная 14 часов Танцующая богиня Янжима и озеро Байкал: сакральное путешествие в Бурятии Погрузитесь в мир древних традиций и культуры, посетив священную богиню Янжима и величественное озеро Байкал в однодневной экскурсии Начало: Центральная площадь 24 800 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов Поселок Листвянка и музей Тальцы на Байкале: путешествие в культуру Отправьтесь в путешествие по живописному Байкалу, где история и природа сливаются в единое целое. Откройте для себя дух Прибайкалья Начало: Иркутск Расписание: Любой день по запросу от 10 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3 часа Симфония Байкала: незабываемое путешествие по озеру Откройте для себя величие Байкала, его тайны и красоту на эксклюзивной индивидуальной экскурсии Начало: Республика Бурятия, с. Турка, с. Горячинск Расписание: Ноябрь, декабрь, январь. Ежедневно в 14:00 15 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 15 часов Нилова Пустынь и Величие Саян: Живописное Путешествие Погрузитесь в мир природных красот и культурного наследия Восточного Саяна с эксклюзивной экскурсией Начало: Заберу из отеля в Иркутске Расписание: Ежедневно по запросу 26 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 15 часов Увлекательная поездка в Аршан через Тункинскую долину Индивидуальная экскурсия по живописной Тункинской долине. Посетите Аршан, водопады, минеральные источники и буддийский дацан. Удобный трансфер из Иркутска Начало: По адресу вашего проживания Расписание: Ежедневно в 08:00 18000 16 200 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 14 часов Бугульдейка: Мрамор, шаманизм и пузырьки - незабываемое приключение Погрузитесь в мир неповторимых красот Байкала, посетив Бугульдейку. Живописные пейзажи и духовные святыни ждут вас Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7, Иркутск 22 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚤 На катере Индивидуальная 10 часов Треккинг по Большой Байкальской тропе: погружение в природу Байкала Откройте для себя неповторимую красоту Байкала, пройдя по экологически чистой тропе. Чай на берегу озера и возможность увидеть нерпу вас ждут Начало: Иркутск 16 000 ₽ за всё до 7 чел.