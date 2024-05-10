1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка: культура и природа
Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 12 700₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с озером Байкал за 1 день: уникальная экскурсия
Один день на Байкале: сказочные пейзажи, истории о шаманах и местные легенды. Индивидуальная экскурсия для вас и ваших близких
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд
Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Начало: Центральная часть города Иркутска
Расписание: В любой день и время по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 13 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
К берегам Байкала: однодневное путешествие к Малому морю
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к Малому морю Байкала, где природа и история сочетаются в уникальной гармонии
Начало: Иркутск, центр города, правый берег Ангары
Расписание: Любой день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 30 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия «Загадки острова Ольхон»: погружение в мир природы и шаманизма
Путешествие на остров Ольхон откроет вам величие Байкала, тайны шаманизма и красоту необъятных степей
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 33 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Листвянка - знакомство с Байкалом: индивидуальная экскурсия
Путешествие к озеру Байкал начинается с Листвянки! Увидите исток Ангары, музей Тальцы и попробуете бурятскую кухню в юрте
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Байкал в шаговой доступности: уникальное путешествие
Проведите незабываемые 6 часов, исследуя красоты Байкала и его окрестностей в компании опытного гида и друзей
Начало: Иркутск. Место по согласованию
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур: Иркутск и Байкал - культура и природа в одном путешествии
Погрузитесь в уникальный мир Сибири: от деревянного зодчества Иркутска до берегов величественного Байкала
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Аршан и Саянские горы: экскурсия из Иркутска с полным пакетом услуг
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Саянских гор. Вас ждут горные реки, водопады и термальные источники
Начало: Ул. Ленина
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 2200020 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Визитная карточка Байкала - Листвянка: погружение в историю и природу
Откройте для себя красоту и загадки Байкала с экскурсией в Листвянку. Исторические места, неповторимая природа и вкусный омуль ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно с 09:00
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Тункинская долина и Аршан в Бурятии
Окунитесь в мир древних традиций и неповторимой природы Бурятии. Тункинская долина и Аршан ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 19 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур: Байкал и термальный источник Энхалука
Откройте для себя тайны Байкала и исцеляющую силу термальных источников Энхалука в уникальном индивидуальном путешествии
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер в село Горячинск: Улан-Удэ - Горячинск
Путешествуйте с комфортом из Улан-Удэ до села Горячинск с нашим профессиональным водителем
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 06:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Ключ к Байкалу: незабываемое путешествие в Большое Голоустное
Приглашаем вас на однодневное путешествие к озеру Байкал, где вы откроете для себя чарующие пейзажи и уникальную культуру Большого Голоустного
Начало: Заезд по адресу
Расписание: По бронированию
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое Голоустное: история и природа на берегу Байкала
Исследуйте берег Байкала, насладитесь величием природы и погрузитесь в историю декабристов в Большом Голоустном
Начало: Заберу из любой точки в городе Иркутск
Расписание: По запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на Тёплые озёра Байкала: экскурсия с историей и природой
Откройте для себя красоту Тёплых озёр Байкала, исследуя их уникальность и разнообразие в компании опытного гида
Начало: Заберу в любом удобном месте г. Иркутска
Расписание: Ежедневно с 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Иркутск и Байкал: увлекательное путешествие за один день
Откройте для себя красоту Иркутска и Байкала в комфортной индивидуальной экскурсии. История, природа и культура в одном путешествии
Начало: Отель, где проживают туристы
Расписание: Каждый день, время начала экскурсии не позднее 10:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Королевство мрамора: поездка в Бугульдейку
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 25 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Листвянка, Тальцы + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Увлекательное путешествие на байдарках по Байкалу и Ангаре с посещением музеев Тальцы и Байкальского лимнологического. Узнайте историю и природу Байкала
Начало: Листвянка/Иркутск (по договоренности с гидом)
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Листвянка: уникальное путешествие на берегу Байкала за один день
Погрузитесь в мир байкальских тайн и красот. Экскурсия в Листвянку откроет перед вами величие самого глубокого озера мира
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Листвянка - ворота Байкала: путешествие к истокам Ангары
Погрузитесь в мир Байкала: от истории до уникальной флоры и фауны, насладитесь красотой и мистикой озера
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Уникальное путешествие на Байкал: Листвянка и Тальцы за один день
Погрузитесь в уникальный мир Байкала с индивидуальной экскурсией. Откройте для себя красоту Листвянки и историю музея Тальцы в компании опытного гида
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Трансфер в Хужир из Иркутска на Mazda CX-5 или Cherry Tiggo 7 PRO
Путешествие на Байкал начинается с комфортного трансфера. Выберите Mazda CX-5 или Cherry Tiggo 7 PRO для вашей поездки в Хужир
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Багги-тур к Малому морю: приключение по Байкалу
Исследуйте дикую природу Байкала на багги, преодолевая бездорожье и реки, наслаждаясь величием сибирской тайги
Начало: Деревня Курма, Ольхонский район, Иркутская область
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Танцующая богиня Янжима и озеро Байкал: сакральное путешествие в Бурятии
Погрузитесь в мир древних традиций и культуры, посетив священную богиню Янжима и величественное озеро Байкал в однодневной экскурсии
Начало: Центральная площадь
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
24 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Поселок Листвянка и музей Тальцы на Байкале: путешествие в культуру
Отправьтесь в путешествие по живописному Байкалу, где история и природа сливаются в единое целое. Откройте для себя дух Прибайкалья
Начало: Иркутск
Расписание: Любой день по запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Симфония Байкала: незабываемое путешествие по озеру
Откройте для себя величие Байкала, его тайны и красоту на эксклюзивной индивидуальной экскурсии
Начало: Республика Бурятия, с. Турка, с. Горячинск
Расписание: Ноябрь, декабрь, январь. Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
15 часов
Нилова Пустынь и Величие Саян: Живописное Путешествие
Погрузитесь в мир природных красот и культурного наследия Восточного Саяна с эксклюзивной экскурсией
Начало: Заберу из отеля в Иркутске
Расписание: Ежедневно по запросу
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
26 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
15 часов
Увлекательная поездка в Аршан через Тункинскую долину
Индивидуальная экскурсия по живописной Тункинской долине. Посетите Аршан, водопады, минеральные источники и буддийский дацан. Удобный трансфер из Иркутска
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1800016 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Бугульдейка: Мрамор, шаманизм и пузырьки - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир неповторимых красот Байкала, посетив Бугульдейку. Живописные пейзажи и духовные святыни ждут вас
Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7, Иркутск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе: погружение в природу Байкала
Откройте для себя неповторимую красоту Байкала, пройдя по экологически чистой тропе. Чай на берегу озера и возможность увидеть нерпу вас ждут
Начало: Иркутск
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
КБЖД - инженерно-архитектурное чудо света
Историческая прогулка по КБЖД вдоль Байкала. Пеший маршрут, уникальные достопримечательности и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим10 мая 2024Экскурсия очень понравилась.
- ППетр3 мая 2024Хорошо съездили с ребятишками. Надо ещё в тёплое время приехать
- ААлександра3 апреля 2024Василий, спасибо большое за экскурсию!! Были приятно удивлены, на сколько ярка природа этих мест и удивительна история этих мест. Особенно с таким экскурсоводом.
- ККристина23 марта 2024Нам все очень понравилось. Отличный гид, комфортное перемещение и потрясающая локация. Спасибо)
- ВВячеслав20 марта 2024Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекраснымВсе супер. Гид Алексей очень душевный человек и хороший фотограф.
- ГГалина17 марта 2024Спешим поставить пять с плюсом экскурсии "Ключ к Байкалу - посёлок Большое Голоустное" от 13 марта 2024 года. Это волшебная
- ГГалина14 марта 2024Александр внимательный, заботливый, интересный рассказчик и очень аккуратный водитель. Спокойно и грамотно объяснил, что лучшее посмотреть в этой поездке. Байкал
- ААнна9 марта 2024Экскурсия просто потрясающая. Красоты Байкала впечатляют. Лед,,Кудыкина гора, Церкви и храмы, все впечатлило. Больше спасибо гиду Марине, рассказывала истории, легенды и исторические события всю и экскурсию, мы не скучали. Надеюсь мы увидимся еще не раз)
- ААндрей9 марта 2024Благодарим нашего водителя и экскурсовода Виталину за многоплановую, увлекательную экскурсию. За этот день мы посетили этнодеревню Тальцы, посетили музей Байкала
- ЕЕлена7 марта 2024Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекраснымВот и сбылась моя мечта. Я увидела голубой лед Байкала. Чудесная поездка, спасибо за комфорт и потрясающие рассказы об Иркутске и Байкале гиду Алине.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Индивидуальные»
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