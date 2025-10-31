Индивидуальная
до 4 чел.
Тайга, просторы дикой природы и весенний Байкал в Большом Голоустном
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день, выезд до обеда.
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весенний Байкал - путешествие к истоку Ангары
Начало: Центральная часть города Иркутска
Расписание: В любой день и время по договоренности
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
Начало: Улан-Удэ, Горячинск, местность «Каменная Черепаха»
«Улан-Удэ С 20 марта по 10 мая нерпы выходят на лед Байкала, чтобы погреться, и мы предоставляем вам уникальную возможность увидеть этот захватывающий момент»
Расписание: С 20 марта по 10 мая
9800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина31 октября 2025Поездка получилась очень насыщенной и интересной, несмотря на то, что целый день шёл дождь. Это обстоятельство не помешало нам посетить
- ИИрина19 февраля 2025Иван замечательный гид, прекрасно знает регион, покажет вам Байкал с неожиданных не избитых ракурсов, бонусом сделает красивые фото. Приятный в
- ЕЕлена10 августа 2024Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию. Было так приятно пройтись по безлюдному берегу Байкала. Взглянуть на наше прекрасное море сверху, взобравшись на сопку. Тем, кто любит много ходить и познавать новые места-рекомендую поездку.
- ВВероника6 апреля 2024Спасибо за незабываемый день на Байкале! Экскурсия 'Погоня за нерпами' - это незабываемое путешествие. Саше гиду спасибо за интересный рассказ.
- ЕЕгор6 апреля 2024Из Санкт-Петербурга в Иркутск и на Байкал - это было потрясающе! Встреча с нерпами стала самым ярким моментом поездки!
- ЮЮлия5 апреля 2024Очаровательное путешествие! Мы провели отлично время и получили массу положительных эмоций!
- ДДмитрий2 апреля 2024Этот тур стал настоящим открытием для нас! Впервые мы увидели нерпу в ее естественной среде, и это было невероятно
- ЛЛена2 апреля 2024Рекомендую на все 100! Экскурсия была организована на высшем уровне, гиду и капитану респект!
- ААндрей31 марта 2024Я путешествовал по всему миру, но Байкал люблю больше всего! Какая красивая все-таки у нас природа. Спасибо за невероятный день и за нерп, которые я увидел впервые не на картинке, а в живую.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Весенние»
