Экскурсии на Байкале весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» на Байкале, цены от 9800 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Тайга, просторы дикой природы и весенний Байкал в Большом Голоустном
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день, выезд до обеда.
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Весенний Байкал - путешествие к истоку Ангары
7 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Центральная часть города Иркутска
Расписание: В любой день и время по договоренности
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
8 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Начало: Улан-Удэ, Горячинск, местность «Каменная Черепаха»
«Улан-Удэ С 20 марта по 10 мая нерпы выходят на лед Байкала, чтобы погреться, и мы предоставляем вам уникальную возможность увидеть этот захватывающий момент»
Расписание: С 20 марта по 10 мая
9800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

    Галина
    31 октября 2025
    Весенний Байкал - путешествие к истоку Ангары
    Поездка получилась очень насыщенной и интересной, несмотря на то, что целый день шёл дождь. Это обстоятельство не помешало нам посетить
    музей Тальцы, сходить в Байкальский музей. Мы съездили в Листвянку, полюбовались красотой Байкала и истоком Ангары со смотровых площадок, посетили рынок, очень вкусно покушали в кафе. Огромное спасибо гиду Ивану за прекрасно организованную экскурсию.

    Ирина
    19 февраля 2025
    Весенний Байкал - путешествие к истоку Ангары
    Иван замечательный гид, прекрасно знает регион, покажет вам Байкал с неожиданных не избитых ракурсов, бонусом сделает красивые фото. Приятный в
    общении, легко и интересно расскажет исторические факты и местные легенды (куда без них в таком то месте), комфортабельный для путешествий в том числе по бездорожью автомобиль, в общем только положительные эмоции от путешествия и знакомства.

    Елена
    10 августа 2024
    Тайга, просторы дикой природы и весенний Байкал в Большом Голоустном
    Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию. Было так приятно пройтись по безлюдному берегу Байкала. Взглянуть на наше прекрасное море сверху, взобравшись на сопку. Тем, кто любит много ходить и познавать новые места-рекомендую поездку.
    Вероника
    6 апреля 2024
    В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
    Спасибо за незабываемый день на Байкале! Экскурсия 'Погоня за нерпами' - это незабываемое путешествие. Саше гиду спасибо за интересный рассказ.
    Егор
    6 апреля 2024
    В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
    Из Санкт-Петербурга в Иркутск и на Байкал - это было потрясающе! Встреча с нерпами стала самым ярким моментом поездки!
    Юлия
    5 апреля 2024
    В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
    Очаровательное путешествие! Мы провели отлично время и получили массу положительных эмоций!
    Дмитрий
    2 апреля 2024
    В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
    Этот тур стал настоящим открытием для нас! Впервые мы увидели нерпу в ее естественной среде, и это было невероятно
    Лена
    2 апреля 2024
    В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
    Рекомендую на все 100! Экскурсия была организована на высшем уровне, гиду и капитану респект!
    Андрей
    31 марта 2024
    В поисках нерп: приключения по берегам Байкала
    Я путешествовал по всему миру, но Байкал люблю больше всего! Какая красивая все-таки у нас природа. Спасибо за невероятный день и за нерп, которые я увидел впервые не на картинке, а в живую.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Весенние»

Какие места ещё посмотреть на Байкале
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Малое Море;
  2. Тункинская долина;
  3. Мыс Кобылья голова;
  4. Тажеранские степи;
  5. Мыс Саган-Хушун;
  6. Мыс Хобой;
  7. Набережная;
  8. Хребет Хамар-Дабан.
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в марте 2026
Сейчас на Байкале в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 9800 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
