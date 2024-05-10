🚤 На катере Индивидуальная 8 часов 47 отзывов День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка: культура и природа Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске Расписание: В любой день и в любое время по договоренности от 12 700 ₽ за человека

Мини-группа 12 часов 55 отзывов Популярное предложение Красоты Малого моря и Ольхона: уникальная поездка в мини-группе Погрузитесь в мир природных чудес Байкала. Откройте для себя песчаные пляжи, скалы и бухты в компании опытного гида Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7 Расписание: Пн, вт,ср, чт, пт, сб, вс с 7.00 до 19.30 10 000 ₽ за человека

Мини-группа 14 часов 19 отзывов Тропами Ольхона: в гармонии с природой и древними легендами Погрузитесь в атмосферу древнего шаманизма и уникальной природы, посетив остров Ольхон. Это путешествие станет вашим незабываемым приключением Начало: В отеле или аэропорту Иркутска Расписание: По расписанию в 7:30 12 500 ₽ за человека

Мини-группа 7 часов 27 отзывов В тренде Легенды Байкала: в Листвянку через Тальцы Познакомьтесь с легендами Байкала, посетите камень Черского и Шаман-камень, а также музей деревянного зодчества в Тальцах Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора,7 Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 10:00 до 18.00 5 000 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов 25 отзывов Знакомство с озером Байкал за 1 день: уникальная экскурсия Один день на Байкале: сказочные пейзажи, истории о шаманах и местные легенды. Индивидуальная экскурсия для вас и ваших близких Начало: Ваш отель в Иркутске Расписание: По договоренности от 12 990 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 15 отзывов Познавательный день на Байкале: от Листвянки до шаманских легенд Откройте для себя волшебство Байкала в компании знающего гида. Путешествие из Иркутска в Листвянку обещает стать незабываемым Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города) Расписание: В любой день и время (круглый год) в 10:00 от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку Начало: Центральная часть города Иркутска Расписание: В любой день и время по договоренности от 13 750 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов 2 отзыва К берегам Байкала: однодневное путешествие к Малому морю Приглашаем вас на незабываемое путешествие к Малому морю Байкала, где природа и история сочетаются в уникальной гармонии Начало: Иркутск, центр города, правый берег Ангары Расписание: Любой день от 30 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Экскурсия «Загадки острова Ольхон»: погружение в мир природы и шаманизма Путешествие на остров Ольхон откроет вам величие Байкала, тайны шаманизма и красоту необъятных степей Начало: В отеле или аэропорту Иркутска Расписание: ежедневно от 33 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Листвянка - знакомство с Байкалом: индивидуальная экскурсия Путешествие к озеру Байкал начинается с Листвянки! Увидите исток Ангары, музей Тальцы и попробуете бурятскую кухню в юрте Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля Расписание: Ежедневно 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 31 отзыв Озеро Байкал в шаговой доступности: уникальное путешествие Проведите незабываемые 6 часов, исследуя красоты Байкала и его окрестностей в компании опытного гида и друзей Начало: Иркутск. Место по согласованию Расписание: В любой день и в любое время по договоренности от 13 800 ₽ за всё до 2 чел.

5% скидка Индивидуальная 12 часов 7 отзывов Путешествие в Аршан и Саянские горы: экскурсия из Иркутска с полным пакетом услуг Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Саянских гор. Вас ждут горные реки, водопады и термальные источники Начало: Ул. Ленина Расписание: Ежедневно в 8:00 от 22000 20 900 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 10 часов 4 отзыва Визитная карточка Байкала - Листвянка: погружение в историю и природу Откройте для себя красоту и загадки Байкала с экскурсией в Листвянку. Исторические места, неповторимая природа и вкусный омуль ждут вас Начало: По договоренности Расписание: ежедневно с 09:00 9 800 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов 15 отзывов Индивидуальная экскурсия: Тункинская долина и Аршан в Бурятии Окунитесь в мир древних традиций и неповторимой природы Бурятии. Тункинская долина и Аршан ждут вас в этом незабываемом путешествии Начало: Место вашего проживания в Иркутске Расписание: Каждый день в 8:00 от 19 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 19 отзывов Сибирское гостеприимство: Байкал, Листвянка и музей Тальцы Вас ждет незабываемое путешествие к берегам Байкала, где вы откроете для себя уникальные традиции и красоты природы Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара») Расписание: По субботам в 9:30 (время начала может корректироваться) 3 900 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов 7 отзывов Ключ к Байкалу: незабываемое путешествие в Большое Голоустное Приглашаем вас на однодневное путешествие к озеру Байкал, где вы откроете для себя чарующие пейзажи и уникальную культуру Большого Голоустного Начало: Заезд по адресу Расписание: По бронированию от 12 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Большое Голоустное: история и природа на берегу Байкала Исследуйте берег Байкала, насладитесь величием природы и погрузитесь в историю декабристов в Большом Голоустном Начало: Заберу из любой точки в городе Иркутск Расписание: По запросу от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Путешествие на Тёплые озёра Байкала: экскурсия с историей и природой Откройте для себя красоту Тёплых озёр Байкала, исследуя их уникальность и разнообразие в компании опытного гида Начало: Заберу в любом удобном месте г. Иркутска Расписание: Ежедневно с 09:00 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚣‍♂️ На байдарках Индивидуальная 7 часов Листвянка, Тальцы + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре Увлекательное путешествие на байдарках по Байкалу и Ангаре с посещением музеев Тальцы и Байкальского лимнологического. Узнайте историю и природу Байкала Начало: Листвянка/Иркутск (по договоренности с гидом) Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 6 000 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов Листвянка: уникальное путешествие на берегу Байкала за один день Погрузитесь в мир байкальских тайн и красот. Экскурсия в Листвянку откроет перед вами величие самого глубокого озера мира Начало: По договоренности 10 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Листвянка - ворота Байкала: путешествие к истокам Ангары Погрузитесь в мир Байкала: от истории до уникальной флоры и фауны, насладитесь красотой и мистикой озера Начало: По договоренности 10 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов Уникальное путешествие на Байкал: Листвянка и Тальцы за один день Погрузитесь в уникальный мир Байкала с индивидуальной экскурсией. Откройте для себя красоту Листвянки и историю музея Тальцы в компании опытного гида Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск Расписание: Ежедневно 12 000 ₽ за человека

Индивидуальная 4 часа Трансфер в Хужир из Иркутска на Mazda CX-5 или Cherry Tiggo 7 PRO Путешествие на Байкал начинается с комфортного трансфера. Выберите Mazda CX-5 или Cherry Tiggo 7 PRO для вашей поездки в Хужир Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛞 Багги Индивидуальная 6 часов Багги-тур к Малому морю: приключение по Байкалу Исследуйте дикую природу Байкала на багги, преодолевая бездорожье и реки, наслаждаясь величием сибирской тайги Начало: Деревня Курма, Ольхонский район, Иркутская область Расписание: Согласно расписанию в календаре 13 000 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов Поселок Листвянка и музей Тальцы на Байкале: путешествие в культуру Отправьтесь в путешествие по живописному Байкалу, где история и природа сливаются в единое целое. Откройте для себя дух Прибайкалья Начало: Иркутск Расписание: Любой день по запросу от 10 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 15 часов Увлекательная поездка в Аршан через Тункинскую долину Индивидуальная экскурсия по живописной Тункинской долине. Посетите Аршан, водопады, минеральные источники и буддийский дацан. Удобный трансфер из Иркутска Начало: По адресу вашего проживания Расписание: Ежедневно в 08:00 18000 16 200 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 14 часов Бугульдейка: Мрамор, шаманизм и пузырьки - незабываемое приключение Погрузитесь в мир неповторимых красот Байкала, посетив Бугульдейку. Живописные пейзажи и духовные святыни ждут вас Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7, Иркутск 22 800 ₽ за всё до 3 чел.