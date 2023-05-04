Что вас ожидает:

День 1:

День первый нашего путешествия начнется с отправления из Иркутска, после чего нас ожидает дорога продолжительностью 3-4 часа. В пути мы сделаем несколько остановок, на которых наш знаток местных традиций и обычаев поделится с нами интересными фактами о Байкале, Ольхоне, а также познакомит нас с национальной кухней Бурятии во время обеда в Еланцах. На нашем пути мы встретим скульптуру Орла, священное животное у бурят. Мы также попробуем переправиться на остров Ольхон, где нас встретят красивейшие пейзажи пролива Малое море и Хужира. Закончим наш первый день путешествия, встретив закат на мысе Бурхан и посетив сакральное место — скалу Шаманку, которая считается местом силы на Байкале.

День 2:

Второй день мы отправимся на автотур на колоритном УАЗике —единственном транспорте, который никогда не подводит в отсутствии асфальта, и отправимся на экскурсию по северной части острова Ольхон. Нас ждут красивейшие пейзажи и бездорожье. В этот день мы посетим множество интересных мест: мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, Урочище Песчаное, мыс Три Брата, север острова — мыс Хобой и мыс Любви. Вкусный обед на природе и продолжение нашего путешествия обязательно порадуют всех путешественников.

День 3:

Сегодня предстоит настоящее приключение — водная прогулка по Малому морю, которая подарит вам незабываемые впечатления. Мы посетим остров Замогой и остров Огой с Буддийской Ступой Просветления, где вы сможете погрузиться в атмосферу духовности и медитации. А кроме того, вас ждет глазной источник, удивительный природный объект, который находится на острове Огой. В случае непогоды, мы отправимся на юг острова на автомобильной экскурсии, где вы сможете увидеть множество интересных мест, таких как Сад Камней, Халзаны, мыс Кобылья Голова и скала Трезубец. По окончании экскурсии, мы вернемся в Хужир, где вас ждет свободное время на отдых и развлечения.

День 4:

При желании ваш день начинается с встречи рассвета на Шаманке, месте, которое считается одним из самых сакральных на Байкале. После этого вас ждет свободное время, которое можно провести на купаниях в озере, загорании на солнце или прогулках по живописному острову Ольхон. Вечером мы отправимся в Иркутск, чтобы завершить этот незабываемый тур.

Важная информация:

Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты: