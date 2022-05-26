Приглашаем вас в незабываемое путешествие на Байкал, где за два дня вы познакомитесь с чарующей природой озера, его ледяными гротами и местными легендами.
Вас ожидает посещение знаменитого мыса Бурхан, где вы
Вас ожидает посещение знаменитого мыса Бурхан, где вы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Остров Ольхон
- Мыс Бурхан
- Скала Шаманка
- Мыс Хобой
- Харанцы
- Остров Беленький
- Песчанка
- Мыс Три Брата
Описание тура
Что вас ожидает: День 1 • 09:30-10:00 — отправление из Иркутска. В дороге 3-4 часа.
- 12:30 — обед в Еланцах, отведаем национальную бурятскую кухню. Также по пути будет несколько остановок, в которых гид расскажет про местные традиции.
- 14:00 — Доезжаем до официальной ледовой переправы, где едем прямо по льду Байкала. Исследуем лёд.
- 18:30 — встретим закат на мысе Бурхан - скала Шаманка • 19:30 — заселение в гостиницу • Питание не включено. День 2 • 08:30 — завтрак • 09:00 — отправляемся на север острова — мыс Хобой. В пути нас ждёт много льда, красивые ледяные гроты, большие торосы. Места: Харанцы, о. Беленький, Песчанка, мыс Три Брата и мыс Хобой (зависит как встанет лёд).
- 13:00 — обед на природе и продолжение путешествия по льду Байкала • 21:00-22:00 — возвращение в Иркутск • Включено питание: завтрак, обед.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Ольхон
- Мыс Бурхан
- Скала Шаманка
- Мыс Хобой
- Харанцы
- Остров Беленький
- Песчанка
- Мыс Три Брата
Что включено
- Гид на протяжении всей программы
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты на посещение заповедных территорий
- Питание по программе
- Проживание в благоустроенных 2-хместных номерах (удобства в номере). Отель будет выбран в зависимости от наличия свободных номеров на ваши даты:
- - Гостевой дом «Воскресение»
- - Отель «Панорама»
- - Гостевой дом «Ольхон»
- - Мини-отель «Шаманка»
- - Отель «Отдых на Байкале»
- - Усадьба Никиты Бенчарова
Что не входит в цену
- В промежутке ледостава (конец декабря - начало февраля) и ледохода (конец марта - начало мая) необходим дополнительный трансфер по острову. Стоимость - 9000 руб. с группы и 1200-1400 руб. с человека. Переправа на катере либо воздушной подушке
- Питание, которое не входит в программу
- Авиабилеты до Иркутска
- Дополнительно к программе можно добавить:
- - катание на ватрушке по льду Байкала - 1500 руб. /чел.
- - экскурсия на Хивусе в один из дней вместо экскурсии на авто, к доплате - 3000 руб. /чел. (без обеда)
- - посещение Мраморного карьера, здесь же находятся одни из самых красивых пузырьков на Байкале, стоимость - 10000 руб. за группу
- - посещение Этнопарка с фольклорной программой - узнаем о культе бурят, стоимость - 10000 руб. за группу
- - видео-съемка с коптера в один из дней - 20000 руб.
- При необходимости можем включить в программу проживание в Иркутске
Место начала и завершения?
Иркутск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Зимне-весенний период:
- Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько, запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая
- Летне-осенний период:
- Хотя летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик шорты, купальные принадлежности, полотенце головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобную треккинговую
- Обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
26 мая 2022
Давно хотел посетить Иркутск по трём причинам: а) красивый город с интересной историей, б) здесь росла моя мама и, конечно же, в) Байкал. Этот долгожданный момент настал, в конце мая
Э
Элина
5 апр 2022
Спасибо большое, все очень понравилось!! Впечатления от поездки самые чудесные! Все, что хотелось увидеть и сделать - получилось!!
С
Светлана
8 янв 2022
4 января ездили на экскурсию на Ольхон. Гидом был Иван. Экскурсия получилась прекрасная. Во-первых встретились без происшествий, все четко, вовремя. Машина комфортная. Не смотря на очень холодную погоду, доехали в
Тур входит в следующие категории Байкала
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