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я прилете в Иркутск. Для организации экскурсий обратился в "Секреты Байкала", а именно к Ивану, о чем ни разу не пожалел! Для посещения самого чистого озера на планете я выбрал двухдневный тур на остров Ольхон. Иван забрал меня из отеля в городе и мы отправились в путь. По пути на остров прекрасные виды: леса, поля, степи, памятники. На сам остров попали на пароме. За два дня осмотрели несколько населенных пунктов, мысов, скал, островов, поели вкуснейшей ухи, встречали закат, наблюдали за шаманами и просто весело проводили время. Иван рассказал множество историй, легенд. Я заметил, что он любовался всеми красотами не меньше моего. Этот человек действительно любит Байкал и свою работу! Кстати, в мае очень переменчивая погода (то ветер, то снег, то палящее солнце), не забудьте взять тёплые вещи и солнцезащитный крем. Я в восторге, спасибо большое! Все на Байкал!