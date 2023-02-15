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В этом трёхдневном туре вы не только увидите древние пещеры и скалы с загадочными рисунками, но и почувствуете дух древних обрядов на священных мысах.



Познакомитесь с верованиями и традициями местных жителей, отведаете бурятскую кухню и, конечно, насладитесь неповторимыми панорамами Байкала. Этот тур станет вашим мостом в мир удивительных открытий и незабываемых впечатлений

Представьте себе место, где природа и история переплетаются в едином танце.Ольхон - не просто остров на Байкале, это место силы, где каждый камень и каждое дерево хранят в себе тысячелетние